تركيا توقع اتفاقيات طاقة وتعدين مع 20 دولة أفريقية

- وقعت تركيا اتفاقيات تعاون مع حوالي 20 دولة أفريقية في مجالات الطاقة والتعدين، مع توقعات بزيادة حجم التجارة إلى 40 مليار دولار في العام الجاري و75 مليار دولار بعد 2028، مع التركيز على تطوير البنية التحتية. - يهدف البرنامج الاقتصادي التركي إلى تعزيز الاستقرار المالي وخفض التضخم إلى أرقام أحادية، مع توقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.3% في 2025 و3.8% في 2026، وانخفاض البطالة إلى 8.5% في 2025. - أكد محافظ البنك المركزي التركي على استمرار السياسة النقدية المتشددة، مع وصول احتياطي البنك إلى 189 ملياراً و734 مليون دولار، مما يعزز قدرة تركيا على مواجهة التحديات الاقتصادية.

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الجمعة، إنّ تركيا وقعت اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة والتعدين مع حوالى 20 دولة أفريقية، وأضاف في كلمة على فعاليات "منتدى الأعمال والاقتصاد التركي الأفريقي" في إسطنبول أن تركيا وأفريقيا تتشاركان رؤية مشتركة لبناء "مستقبل طاقة مستقل معاً".

وأشار إلى توطد العلاقات بين تركيا وأفريقيا في جميع المجالات، وشدّد على الأهمية الاستراتيجية المتنامية لأفريقيا بالنسبة لتركيا، وأوضح أن شركتَي تعدين تركيّتَين للقطاع العام تعملان في النيجر، وستبدآن أول إنتاج للذهب قريباً جداً. من جانبه، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، الجمعة، أن حجم التجارة بين أنقرة ودول القارة الأفريقية سيصل 40 مليار دولار العام الجاري، وأن الرقم المستهدف هو 50 مليار دولار في 2028. وأضاف في المنتدى ذاته، أمس الجمعة، أنّه خلال 22 عاماً، تحققت تطورات وتقدّم كبيرفي العلاقات التركية الأفريقية، وأصبحت تركيا عام 2005 دولة مراقبة في الاتحاد الأفريقي، وفي 2008 شريكاً استراتيجياً له.

وقال بولاط إنّ الخطوط الجوية التركية، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، ووقف المعارف التركي، ومنظمات المجتمع المدني التركية، تنشط بكثافة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية. وأشار إلى أن حجم التجارة بين تركيا وأفريقيا ازداد في هذه الفترة سبعة أضعاف، وسيصل العام الجاري إلى 40 مليار دولار، وتابع بولاط: "نستهدف في عام 2028 حجم تجارة قدره 50 مليار دولار"، وأردف: "المستثمرون الأتراك ينجزون في كل أنحاء أفريقيا استثمارات تساهم في الإنتاج وتوفير فرص العمل لمئات آلاف الأفارقة".

Ülkemizin tecrübesiyle Afrika’nın potansiyelini buluşturuyor, ortak bir enerji geleceği inşa ediyoruz.



Bugüne kadar yaklaşık 20 Afrika ülkesiyle imzaladığımız enerji ve madencilik anlaşmaları sahada gerçek projelere dönüşüyor.



Hidrokarbon arama çalışmalarımızla birlikte… pic.twitter.com/la74bPHwMR — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) October 17, 2025

كما أعلن رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا نائل أولباك، الجمعة، أن بلاده تسعى إلى رفع حجم تجارتها الثنائية مع الدول الأفريقية إلى 75 مليار دولار في الفترات اللاحقة بعد 2028. وشدد على أن المقاولين الأتراك أصبحوا علامة تجارية عالمية في تلبية احتياجات البنية التحتية في المنطقة، وأنهم مستعدون لمزيد من التعاون مع الأصدقاء الأفارقة. وانطلق "منتدى الأعمال والاقتصاد التركي الأفريقي" أول من أمس الخميس واختتم الجمعة، برعاية وزارة التجارة التركية وبالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي وتنظيم مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، وحضره وزراء ومسؤولون ونحو 3 آلاف رجل أعمال من 54 دولة أفريقية وتركيا وفقاً لوكالة الأناضول.

وزير تركي: التضخّم في المسار الصحيح

من جانبه، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن عملية خفض معدل التضخم في البلاد تسير على المسار الصحيح، وأن عجز الميزانية الحالي عند مستوى معقول للغاية. في الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والتجارية مع دول أفريقيا.

وقال شيمشك في كلمة الجمعة، خلال الاجتماع السنوي لأعضاء معهد التمويل الدولي، على هامش اجتماعات لمجموعة العشرين، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بواشنطن، إن البرنامج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة التركية بدأ يعطي ثماره. وأوضح أن التضخم يتراجع، وأن هناك تقدماً في الجبهة المالية، وتحسناً في مستوى التوازن الخارجي، وأكد شيمشك وفقاً لوكالة الأناضول، أنّ "عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح، وعجز الميزانية، وفقاً للمعايير الدولية، عند مستوى معقول للغاية، والاختلالات الخارجية جرى تجاوزها إلى حد كبير".

وأشار إلى ضرورة تنفيذ مزيد من الإصلاحات الهيكلية للاستمرار بهذا المسار. وأعرب شيمشك، عن أمله في إنهاء العام القادم بنسبة تضخم فوق 10% بقليل، والعام الذي يليه بأرقام أحادية. وقال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس الماضي، إنّ البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة التركية يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ على الانضباط المالي وخفض التضخم على نحوٍ دائم إلى خانة الآحاد وتحقيق استقرار الأسعار.

وأضاف في مؤتمر صحافي بالمجمع الرئاسي في أنقرة بشأن موازنة العام المقبل 2026، أنّ إعادة الإعمار في المناطق المتضرّرة من زلزال 6 فبراير/شباط 2023 (الولايات الجنوبية) وإنشاء مدن مقاومة للكوارث، ستظل من أولويات موازنة العام 2026. وتوقع يلماز نمو الاقتصاد في البلاد خلال العام 2025، بنسبة 3.3%، وأكد أن الاقتصاد التركي "حقق نمواً بنسبة 3.3% في العام 2024، ونتوقع أن يواصل اقتصادنا النمو بنفس النسبة في 2025، وأن يحقق 3.8% خلال العام 2026، في ظل حالة عدم اليقين العالمية والتوقعات المعتدلة للنمو العالمي". وتوقع انخفاض معدل البطالة في تركيا إلى 8.5% في العام 2025، وإلى 8.4% في 2026.

وقال فاتح قره خان محافظ البنك المركزي التركي خلال فعالية في واشنطن الأربعاء الماضي، إنّ البنك لن يسمح لظروف الطلب بعرقلة مسار خفض التضخم. وذكر قره خان، وفقاً لما نقله البنك المركزي عنه اليوم الخميس، أنّ البنك سيُبقي على موقف السياسة النقدية المتشدّد حتى يتحقق هدف استقرار الأسعار. وأضاف أن هذا الموقف سيعزّز عملية خفض التضخم من خلال قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقعات. وبلغ احتياطي البنك المركزي التركي حتى 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، 189 ملياراً و734 مليون دولار، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، وبحسب معطيات المركزي التركي، الخميس، سجل الاحتياطي زيادة خلال أسبوع بمقدار 3 مليارات و518 مليون دولار.



(الأناضول، العربي الجديد)