تركيا توسع حربها على الجرائم المالية.. من الجمعيات إلى العملات

- شهدت تركيا تحولاً جذرياً في مكافحة الجرائم المالية بعد إدراجها على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في 2021، مما أدى إلى خروجها من القائمة في 2024، مع تعزيز الثقة في الاقتصاد التركي. - تبنت تركيا استراتيجية "القبضة الحديدية" باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد، مما أدى إلى تجميد الأموال المشبوهة وتعزيز مصداقية الجهود الأمنية والقضائية. - وضعت تركيا خطة وطنية شاملة لمكافحة الجرائم المالية، تشمل توسيع السجل الإلكتروني وتشكيل فرق عمل متعددة الوزارات، بهدف تحسين الامتثال والشفافية وتعزيز موقعها على مؤشر مدركات الفساد.

تبدّل التعاطي التركي مع الجرائم المالية، حتى مع من تحوم حولهم الشبهات، بعدما أدرجت مجموعة العمل المالي تركيا على قائمتها الرمادية عام 2021، قبل أن تخرج منها رسمياً عام 2024 إثر استكمال خطة العمل المطلوبة لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأسهم هذا التحول في تأكيد جدية القضاء والأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم المالية، ودعم الثقة بالاقتصاد التركي وقدرته على جذب الأموال والاستثمارات.

وجاءت قضية جمعية "أحباب" الخيرية، التي أسسها ويديرها المغني الشهير هالوك ليفنت، لتؤكد أن لا أحد في تركيا بمنأى عن الشبهة أو فوق التحقيق والمتابعة. وأثار احتجاز ليفنت و20 شخصاً آخرين على صلة بالجمعية صدى واسعاً واستغراباً في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية التركية، على خلفية شبهات تتعلق بمئات ملايين الليرات وغسل أموال متحصلة من الجريمة ومخالفة قانون الجمعيات، من دون صدور أحكام نهائية تثبت هذه الاتهامات حتى الآن.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآليات التي تستخدمها تركيا لتعزيز الرقابة على الجمعيات والحسابات والأصول المشفرة؟ كيف ساهمت التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في جهود تركيا لمكافحة الجرائم المالية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال نائب وزير الداخلية التركي بولنت توران، في معرض توضيحه، إن الجمعيات، بما فيها الخيرية، لا تتمتع بأي حصانة عند الاشتباه في مخالفات مالية، وإن "الجمعيات تخضع لآلية تفتيش تستند إلى تقييم المخاطر الإدارية، أو الطلبات الواردة من السلطات القضائية والإدارية، أو الشكاوى المقدمة، وتُشارك نتائج التفتيش مع المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها النيابات العامة". وأوضح أن المديرية العامة للعلاقات مع المجتمع المدني التابعة لوزارة الداخلية فتشت نحو 103 آلاف جمعية في تركيا.

ويرى النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم أحمد آيدن أن ضلوع بعض الجمعيات الخيرية في قضايا فساد مالي وغسل أموال أو تمويل الإرهاب "فاجأ الشارع التركي بالفعل"، مضيفاً أن الملاحقات والتحقيقات وإجراءات الاحتجاز تعكس "الجدية واتساع مظلة القانون التي لا تستثني أحداً".

التكنولوجيا في مواجهة الأموال المشبوهة

ويقول آيدن إن تركيا اعتمدت منذ سنوات استراتيجية "القبضة الحديدية" القائمة على الجمع بين الإجراءات الأمنية والتكنولوجيا. وأكد لـ"العربي الجديد" أن هيئة التحقيق في الجرائم المالية حققت نتائج أوسع بعد توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع الحسابات والمعاملات المصرفية، إلى جانب تجميد الأموال ووضع الشركات المشتبه في تورطها تحت إدارة صندوق تأمين الودائع الادخارية، إلى حين صدور القرارات القضائية النهائية.

وحول ما يقال عن استهداف بعض المسؤولين من المعارضة، يؤكد النائب آيدن أن العمليات الأمنية والقضائية التي تشرف عليها وزارة الداخلية ووكالة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) لا تأخذ بالاعتبار الموقع أو الانتماء الحزبي، فـ"معظم المتورطين في المعارضة جاءت الشكايات من أحزابهم"، وما يهم تركيا، يختم آيدن، استمرار العمليات ومكافحة الفساد والجرائم المالية، لاستعادة المال وتأكيد الثقة بالمناخ الاستثماري والقانون التركي.

ولم تتوقف ملاحقة الفساد في الأحزاب المعارضة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو في مارس/آذار 2025، إلى جانب أكثر من 400 متهم آخر، منهم 105 قيد الحبس الاحتياطي. بل استمرت ملاحقة تركيا لحالات الفساد بالولايات والبلديات، إذ أوقفت السلطات الأمنية الشهر الماضي 53 شخصاً من أصل 62 مطلوباً صدرت بحقهم أوامر اعتقال، لوجود تجاوزات تُدار باستخدام موارد البلدية وقدراتها، وتبادل رشى بين المقاولين ومديري البلدية وموظفيها في سياق أعمال البناء في المنطقة، وعند وجود مخالفات في عمليات تقسيم المناطق.

وشهد عام 2026 الجاري تطورات بالكم ونوعية أشكال الفساد المالي، ليطاول تزوير الذهب والمراهنات ودخول الفنانين والمشاهير مشهد الفساد، ما حرّك البرلمان التركي لمنح مجلس التحقيق في الجرائم المالية صلاحيات فورية ومباشرة لتجميد الحسابات البنكية المشبوهة، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في كشف الجرائم والتزوير، والتركيز على الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال عبر منصات الأصول المشفرة والعملات الرقمية، واستهداف قرصنة الحسابات المصرفية والتهرب الضريبي، بعد اعتماد وزارة المالية والخزانة في عمليات الفحص الضريبي على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات متعدّدة المصادر، ما رفع مستوى التدقيق والشفافية.

خطة وطنية ورقابة دورية

وتهدف الاستراتيجية التي أعدها مجلس مكافحة الجرائم المالية إلى توسيع نطاق تطبيق السجل الإلكتروني وتدقيق السجلات وإجراء تحقيقات متزامنة في تمويل الإرهاب، ضمن خطة عمل جديدة لمكافحة الجرائم المالية وضمان التنفيذ الفعال للعمليات القضائية والإدارية المتعلقة بممارسات الحجز والمصادرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تركيا، وتحسين الامتثال للالتزامات.

وبحسب الاستراتيجية الجديدة، ستقوم وزارة التجارة وإدارة الإيرادات بإجراء دراسات مشتركة كل ستة أشهر على الأقل لتحديد الإقرارات الخاطئة المحتملة في سجل المستفيدين الفعلي. وفي حال وجود تباين غير مبرر بين سجل المستفيدين الفعلي وسجل المعاملات التجارية، ستُبلّغ هيئة مكافحة الجرائم المالية وهيئة التدقيق الضريبي بالبيانات والتفسيرات. كما سيُنظر في إمكانية إدراج دافع الضرائب في دراسات تحليل المخاطر وبرنامج التدقيق.

ونصت خطة مكافحة الجرائم المالية على تشكيل فرق عمل تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والتجارة والمالية، إلى جانب ممثلين يختارهم البنك المركزي التركي، لتقييم التهديدات ونقاط الضعف المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تقضي الخطة بمناقشة أهداف السياسات ونتائج التنفيذ في اجتماعات مجلس تنسيق مكافحة الجرائم المالية التي تُعقد كل ثلاثة أشهر، على أن تُرفع إلى الرئاسة تقارير بشأن السياسات الوطنية الواردة في وثيقة الاستراتيجية، ومدى تنفيذ الأهداف والأنشطة المحددة، إضافة إلى المشكلات التي تظهر خلال التطبيق والحلول المقترحة لمعالجتها.

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الفساد يرفع علاوة المخاطر

ويرى الخبير التركي يوسف كاتب أوغلو أن "مكافحة الفساد تتطلب استراتيجية ومتابعة مستمرة"، في ظل ما تمثله شبكات الفساد السياسي والتكتلات الحزبية والجرائم المالية الإلكترونية من مخاطر اقتصادية واجتماعية على تركيا. ويضيف أن المخالفات المكتشفة في سوق الأصول المشفرة وعمليات غسل الأموال، التي استدعت إصدار تشريعات جديدة في فبراير/شباط من العام الماضي، دفعت بهذا الملف إلى مقدمة أولويات العمل الحكومي.