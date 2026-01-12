تركيا توجه ضربة جديدة لشبكات الاحتيال المالي

- شهدت تركيا تصاعدًا في الجرائم المنظمة المتعلقة بالاحتيال المالي، حيث تم تفكيك عصابات متورطة في سرقة الحسابات البنكية والاحتيال الإلكتروني، ومن أبرز القضايا محاكمة فاروق فاتح أوزر، مؤسس منصة "ثوديكس" للعملات الرقمية. - نجحت قوات الدرك التركية في تفكيك شبكة احتيال إلكتروني نشطت في 14 ولاية، حيث تم توقيف 90 مشتبهاً بهم، وبلغت قيمة العمليات غير المشروعة نحو 685 مليون ليرة تركية. - تسعى تركيا لتعزيز أطرها التشريعية والرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإصدار لوائح جديدة لتنظيم بورصات العملات الرقمية وتعزيز الشفافية المالية.

تتزايد الجرائم المنظمة المرتبطة بالاحتيال المالي في تركيا، فبعد ما عُرف بـ"محاكمة القرن" بحق من وُصف بأكبر محتال في تاريخ تركيا فاروق فاتح أوزر العام الماضي، أعلنت السلطات التركية عن تفكيك عصابة جديدة متورطة في عمليات احتيال وسرقة حسابات بنكية. وكانت السلطات قد نفذت، في وقت سابق، عمليات متزامنة في 12 ولاية تركية أسفرت عن توقيف 230 مشتبهاً بهم، وبلغت قيمة المعاملات المرتبطة بهم نحو 3.15 مليارات ليرة تركية.

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم، عن نجاح قوات الدرك (Jandarma) في توجيه ضربة قاصمة لشبكة احتيال إلكتروني (Siber Dolandırıcılık) كانت تنشط في 14 ولاية تركية. وكشف، في بيان رسمي، أن الشبكة نفذت عمليات مالية غير مشروعة بلغت قيمتها نحو 685 مليون ليرة تركية خلال الفترة الماضية.

وأوضح الوزير أن الشبكة تتألف من 90 مشتبهاً بهم جرى توقيفهم وإحالتهم إلى القضاء، مشيراً إلى أن أساليب الاحتيال تنوعت بين الدخول غير المصرح به إلى الحسابات البنكية للمواطنين وسحب الأموال دون علمهم، وإدارة مواقع مراهنات غير قانونية، إضافة إلى غسل الأموال عبر تحويلها بين حسابات متعددة لإخفاء مصدرها الحقيقي.

وعند الحديث عن الاحتيال المالي في تركيا، يستحضر الأتراك قضية مؤسس منصة العملات الرقمية ثوديكس (Thodex)، فاروق فاتح أوزر، الذي عُثر عليه مشنوقاً داخل زنزانته في سجن تكيرداغ غربي البلاد، نهاية العام الماضي، بعد توقيفه في ألبانيا عام 2022 وترحيله إلى تركيا في 20 إبريل/نيسان 2023. وكان أوزر أحد الوجوه الصاعدة في عالم الاقتصاد الرقمي التركي، إذ أسس عام 2017 منصة "ثوديكس" لتداول العملات المشفرة، التي سرعان ما استقطبت مئات الآلاف من المستثمرين بفضل وعود بتحقيق أرباح مرتفعة وسهولة التداول عبر الإنترنت. غير أن المنصة انهارت على نحوٍ مفاجئ في إبريل/نيسان 2021، ليتضح لاحقاً أن أوزر اختفى وبحوزته أموال تُقدّر بمليارات الليرات التركية.

ووصفته وسائل الإعلام التركية حينها بأكبر محتال في تاريخ البلاد، قبل أن تصدر المحكمة الجنائية العليا التاسعة في الأناضول، في 7 سبتمبر/أيلول 2023، حكماً غير مسبوق في تاريخ القضاء التركي، قضى بسجنه 11 ألفاً و190 عاماً وستة أشهر، إضافة إلى فرض غرامات مالية بلغ مجموعها 26 ملياراً و615 مليوناً و25 ألف ليرة تركية، بتهم تأسيس منظمة إجرامية وقيادتها، والاحتيال المشدد على نطاق واسع، وغسل الأموال.

وبالتوازي مع تصاعد الجرائم المالية وعمليات الاحتيال، تسعى تركيا إلى تطوير أطرها التشريعية والرقابية، إذ صرّح وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، في وقت سابق، بأن الحكومة تعمل على مواءمة التشريعات التركية مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الإطار، أصدرت هيئة أسواق رأس المال التركية، العام الماضي، لوائح جديدة لتنظيم بورصات العملات الرقمية، وأمناء الحفظ، ومزودي خدمات المحافظ الرقمية، بهدف تعزيز الرقابة المالية والشفافية. وألزمت اللوائح الشركات بتقديم تقارير مالية دقيقة تتضمن تفاصيل المعاملات، مثل نوع الأصول المشفّرة وكميتها وأسعارها، إلى جانب العمولات والرسوم، إضافة إلى إصدار كشوف حساب شهرية للعملاء تشمل جميع العمليات المالية المنفذة.

كما منعت اللوائح بورصات العملات المشفّرة من تلقي أو معالجة أوامر العملاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "إكس" و"تليغرام"، واقتصرت هذه العمليات على المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرسمية. وحظرت كذلك تحصيل الودائع المالية من المستخدمين أو التعامل في بيع وشراء العقارات لأغراض تجارية، أو تقديم وعود مضللة بشأن الأرباح المستقبلية، مع فرض غرامات تصل إلى 182 ألف دولار، إضافة إلى عقوبات بالسجن بحق الشركات المخالفة.

وألحقت وزارة الخزانة والمالية هذه الإجراءات بحزمة تنظيمية جديدة تُعد، بحسب مراقبين، الأوسع منذ بدء التعامل الرسمي مع الأصول الرقمية في تركيا. ونصّت الحزمة على إلزام المنصات بطلب معلومات مفصلة من المستخدمين حول مصدر الأموال وأسباب التحويل، وفرض توصيف نصي مع كل معاملة، لتسهيل عمليات التدقيق لاحقاً، كما فرضت اللوائح تعليقاً زمنياً على بعض عمليات السحب يصل إلى 48 ساعة، وقد يمتد إلى 72 ساعة للحسابات الجديدة غير المستكملة البيانات، لمنح الجهات الرقابية فرصة لرصد التحركات المشبوهة.

وحددت اللوائح أيضاً سقوفاً صارمة لتحويلات العملات المستقرة، مثل USDT، بواقع 3 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار شهرياً، مع إمكانية رفع هذه الحدود للمنصات التي تلتزم بـقاعدة السفر (Travel Rule)، وهي قاعدة دولية تنص على تبادل معلومات دقيقة عن طرفي كل معاملة مالية رقمية، وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية.