- حققت تركيا تقدمًا في مكافحة الجرائم المالية من خلال الاستثمار في التقنيات الرقمية والربط الإلكتروني، مما ساهم في كشف جرائم السجلات ومنع تداول عائدات إجرامية بقيمة 5 مليارات ليرة تركية. - كشفت عمليات التدقيق عن مخالفات في ملفات التقاعد بشركات وهمية، مما أدى إلى إلغاء تقاعد مئات الآلاف واسترداد رواتبهم، مع التركيز على تقارير صحية مزورة. - طورت تركيا أنظمة رقابة مالية متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تحسين الشفافية وتقليل التهرب الضريبي وزيادة موارد الخزينة، مما حسن التصنيف الائتماني.

حققت تركيا خلال العامين الأخيرين قفزات كبيرة بملاحقة الجرائم المالية وكشف البيانات الوهمية بعد الاستثمار في التقنيات الرقمية والربط الإلكتروني في ما بين المؤسسات، وإعطاء الصلاحية لهيئة التحقيق في الجرائم المالية بموجب القانون 5549 للربط المباشر مع قواعد بيانات كافة المؤسسات العامة والخاصة في البلاد. لتخرج جرائم السجلات المدنية والعقارات إلى السطح بالتوازي مع منع مجلس مكافحة الجرائم المالية تداول "عائدات إجرامية" العام الماضي تقدر بقيمة تقارب 5 مليارات ليرة تركية داخل النظام المالي، وذلك من خلال إيقاف معاملات مرتبطة بأنشطة المراهنات والقمار غير القانونية وتبييض الأموال.

وطاول كشف البيانات الوهمية ملفات التقاعد والتأمينات بشركات وهمية كشفت عنها عمليات التدقيق في مؤسسة الضمان والتأمينات الاجتماعية التي أعلنت إلغاء تقاعد مئات الآلاف من الأشخاص الذين تم اكتشاف مخالفاتهم واسترداد رواتبهم، بعد فحص بيانات الأشخاص الذين تقاعدوا بعد عام 2016 وعمليات التفتيش ضد الذين حصلوا على حق التقاعد من خلال التأمين الوهمي.

وأفاد موقع "أر خبر" التركي اليوم الأحد، بأن مؤسسة الضمان والتأمينات الاجتماعية باشرت في فحص الملفات التي تم تقييمها على أنها حصلت على حق التقاعد من خلال تقارير صحية مزورة والتركيز في عمليات التفتيش على الأقساط المدفوعة من خلال "الشركات الوهمية" وإرسال إخطارات إلى عناوين الأشخاص الذين تقاعدوا وحصلوا على معاش الشيخوخة بهذه الطريقة، لتقديم دفاعهم من خلال التقدم إلى إدارة مؤسسة الضمان في غضون ثلاثة أيام عمل، قبل البت بالملفات المشبوهة، فإن كان الخطأ ناتج عن المؤسسة، يتم استرداد المدفوعات للسنوات الخمس الأخيرة بدون فوائد. وإذا تم تحديد أن الاحتيال ناتج عن المواطن، يتم تحصيل مدفوعات الرواتب المتأخرة لمدة 10 سنوات مع الفوائد.

وأوضح الخبير التركي، وهبي بايصان أن الحالات تضمنت تسجيل أشخاص كعمال في شركة ما دون أن يمارسوا العمل بهدف وصول أيام الخدمة للتقاعد والحصول على خدمات الرعاية الصحية من خلال تزوير نسبة إصابة العمل أو العجز، لكن نظام الربط والتنبيه بمؤسسة الضمان الاجتماعي كشف كل تلك الحالات، لا سيما التأمين الوهمي، وتسجيل العمال، والتقاعد غير القانوني والطلاق الصوري لاستمرار الحصول على رواتب الأب المتوفى، وتتم المحاسبة بمفعول رجعي.

وقال بيصان لـ"العربي الجديد" إن "تركيا تلاحق الجرائم المالية والبيانات الوهمية والمزورة باستخدام التقنية المتطورة والربط بين المؤسسات، الأمر الذي أتاح الربط مع المصارف لمعرفة المعاملات المالية المشبوهة من خلال محرك الربط الإلكتروني MASAK والربط مع سجلات النفوس والسجلات العقارية التي كشفت عن تزوير بأسعار العقارات لمنح الجنسية وعن تجاوزات وجرائم مالية، منها قضية معاشات الشيخوخة والتقاعد من جراء إدخال شركاء وهميين في العمل للحصول على تقاعد أو التسجيل في مؤسسة التأمين بأكثر من مكان".

وطورت تركيا مع مطلع العام الجاري، أنظمة شبكة الاستخبارات المالية الاستباقية عبر التقنية الرقمية والربط بين المؤسسات وأدوات عدة، أهمها مجلس التحقيق في الجرائم المالية الذي يصفه مختصون بالعقل المدبر لأنه ربط إلكترونياً بين المصارف وشركات الصرافة ومنصات العملات الرقمية وشركات ووكالات العقارات، مستخدماً تقنيات الإبلاغ الآلي ونظام التجميد الفوري لحسابات بنكية ومحافظ عملات مشفرة فور رصد نشاط مرتبط بغسل الأموال.

كما مكّن نظام صائد التزوير الضريبي "KURGAN" الذي أطلقته هيئة تفتيش الضرائب التركية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي من كشف الفواتير الوهمية، وزاد النظام الثالث "التحقق البيومتري" الذي ربط بين المؤسسات الحكومية، من كشف تزوير المستندات الرسمية كرخص القيادة وسندات ملكية العقارات والشهادات الجامعية، ليختص نظام القاعدة المركزية لبيانات السكان "MERNIS" الذي ربط بين وزارات ومؤسسات العدل والمالية والسجل العقاري بكشف أي تزوير لبيانات وكشف الوثائق المزورة المقدمة لتلك المؤسسات.

وتابعت تركيا مطلع العام الجاري أنظمة الرقابة على الحوالات والعملات الرقمية، مؤكدة تحديد سبب الحوالة، إذ لم يعد مسموحاً كما السابق، كتابة كلمات عامة مثل دفع أجور أو "دين في خانة الملاحظات للحوالات الكبيرة"، بل بات لزاما تحديد سبب التحويل بدقة وتقديم مستندات للمبالع الكبيرة المحولة، إلى جانب تنظيم تداول العملات المشفرة وإلزام منصات التداول بمشاركة بيانات المستخدمين مع السلطات المالية، لتتبع حالات الغسل والأموال القذرة التي تتخفى خلف الأصول الرقمية.

وقال أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو إن "تركيا قطعت شوطاً هائلاً بأنظمة الرقابة والربط المؤسسي باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف الوصول للاستقرار الاقتصادي وتقليل العجز المالي وملاحقة الفساد".

وأضاف شعبو لـ"العربي الجديد" أن "أنظمة الرقابة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي التي استخدمتها وزارة المالية والخزانة بشكل خاص ساهمت بكشف الفواتير المزورة والوهمية وحدت بشكل كبير من المعاملات المشبوهة والتهرب الضريبي. كما أن إدخال الرقابة بالحكومة الإلكترونية، التي لم تعد منصة لاستخراج الأوراق والثبوتيات، زاد من الشفافية وأبعد تدخل الموظفين ما ألغى التلاعب والتزوير والرشاوى، وحقق شفافية عالية زادت في موارد الخزينة من دون فرض ضرائب جديدة وساعد بإخراج تركيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي وحسّن تصنيفها الائتماني".