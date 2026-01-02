تركيا تنقب عن الطاقة في مياه الصومال

- تركيا تخطط لإرسال سفينة التنقيب "كاجري بي" إلى الصومال في فبراير 2026، كجزء من مشروع للتنقيب عن الطاقة في المياه العميقة، بعد توقيع اتفاقية مع الصومال في 2024. - وزير الطاقة التركي أكد على أهمية التعاون مع الصومال، مشيرًا إلى أن عمليات سفينة "الريس عروج" تمثل تحولًا في التعاون، بعد توقيع اتفاقية إنتاج لثلاث مناطق بحرية في 2025. - ترافق "الريس عروج" سفن دعم وفرقاطات تركية، وستُخزن بيانات البحث السيزمي في أنقرة، مع بدء التنقيب عند وجود مؤشرات إيجابية.

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده سترسل سفينة تنقيب إلى الصومال في فبراير/شباط 2026 لتنفيذ أول مشروع للتنقيب عن الطاقة في المياه العميقة في الخارج. وذكر أن العملية التي ستنفذها السفينة (كاجري بي) ستركز على مناطق بحرية في المياه الصومالية، لكنه لم يقدم تفاصيل عن الاحتياطيات المستهدفة أو حجم الاستثمار.

ووقعت تركيا عام 2024 اتفاقا للتنقيب عن الطاقة مع الصومال. وتسعى أنقرة إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات والاستثمار في عمليات الاستكشاف في الداخل والخارج.

وكتب بيرقدار على منصة إكس اليوم الجمعة ،"في إطار السياسة الوطنية للطاقة والتعدين التي أطلقناها عام 2016، حققنا نقلة نوعية في تركيا بفضل سفننا ومواردنا البشرية. واليوم، أصبح لدينا ما يقارب 9.5 ملايين متر مكعب من الغاز المحلي متاحًا للاستخدام المنزلي". وأضاف "لدينا الآن أهداف جديدة. نعمل بجدٍّ لتحقيق أخبار سارة جديدة لبلادنا من خلال ست آبار استكشافية جديدة سنفتتحها في البحر الأسود، بالإضافة إلى عملياتنا في الصومال". وتابع "إيماننا راسخ، ومسارنا واضح. سنواصل هذا الكفاح بعزيمة حتى تحقق تركيا استقلالها الكامل في مجال الطاقة".

Yeni yılı enerji üssümüz Filyos’ta, enerji ailemizle birlikte Yavuz Sondaj Gemimizde karşıladık.



2016’da başlattığımız Millî Enerji ve Maden Politikası kapsamında kendi gemilerimiz ve insan kaynağımızla Türkiye’de adeta bir devrime imza attık. Bugün yaklaşık 9,5 milyon… pic.twitter.com/IWLIGEzDBc — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) January 1, 2026

وأعلن الوزير التركي خلال حفل استقبال سفينة التنقيب التركية "الريس عروج" في ميناء مقديشو بالعاصمة الصومالية في 25 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي عن توقيع اتفاقية جديدة بين شركة النفط التركية "TPAO" وهيئة البترول الصومالية، يتم من خلالها التنقيب عن النفط والغاز في البلد العربي.

ووصلت السفينة "الريس عروج" إلى مقديشو بموجب مذكرة تفاهم أبرمت بين البلدين في مارس/ آذار الماضي، لاستكشاف النفط وتقييمه وتطويره وإنتاجه في المناطق البرية والبحرية الصومالية.

وقال بيرقدار إن "السفن التابعة لقيادة القوات البحرية التركية سترافق "الريس عروج" خلال مهمتها التاريخية في الصومال". مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاقية الجديدة سيتم تنفيذ أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الصومالية.

ولفت إلى وقوف تركيا بجانب الشعب الصومالي منذ الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمقديشو عام 2011. وذكر أن "تركيا تبذل جهودا كبيرة صادقة بجميع مؤسساتها، من أجل المشاريع التي من شأنها تعزيز سيادة الصومال واستقراره والمساهمة في رفاهيته ونشر السلام فيه".

وأكد بيرقدار أن "أحد أهم جوانب التعاون بين البلدين هو الطاقة، وأن تركيا ترى الصومال أحد أهم شركائها في القارة الإفريقية". موضحا أن العمليات التي ستنفذها سفينة الريس عروج في الصومال تشكل نقطة تحول في هذا التعاون.

ولفت إلى أن المفاوضات بين البلدين بدأت عام 2021 بشأن شركة النفط التركية، التي تشارك في العديد من المشاريع في تركيا والعالم، للمشاركة في أنشطة النفط والغاز الطبيعي في الصومال. وتابع "في 18 يوليو/ تموز الماضي، وقعنا اتفاقية إنتاج لثلاث مناطق، تغطي كل منها مساحة تبلغ مساحتها حوالي 5 آلاف كيلومتر مربع في المناطق البحرية الصومالية".

الجدير بالذكر أن سفينة التنقيب التركية "الريس عروج" ترافقها خلال مهمتها التي من المتوقع أن تستغرق سبعة أشهر، سفينتا الدعم والإسناد "زغانوس باشا" و"سنجار"، وسفينة التتبع "أطامان"، إضافة إلى فرقاطتين للبحرية التركية. وستُخزَّن بيانات البحث السيزمي التي ستجمعها "الريس عروج" قبالة السواحل الصومالية، في مديرية معالجة البيانات التابعة لشركة النفط التركية بالعاصمة أنقرة. وفي حال التوصل إلى بيانات ومؤشرات إيجابية، ستبدأ عملية التنقيب عن الطاقة في المنطقة.