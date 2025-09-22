تركيا تلغي الرسوم الجمركية الإضافية على سلع أميركية

- ألغت تركيا الرسوم الجمركية الإضافية على بعض المنتجات الأميركية التي فرضتها في 2018، تزامناً مع زيارة الرئيس أردوغان للولايات المتحدة، حيث شملت الرسوم سيارات الركاب والفواكه والأرز والتبغ وبعض المشروبات الكحولية والوقود الصلب والمنتجات الكيميائية. - بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة نحو 32.6 مليار دولار في 2024، مع صادرات تركية بقيمة 16.4 مليار دولار واستيراد سلع أميركية بقيمة 16.2 مليار دولار. - يلتقي أردوغان وترامب لمناقشة قضايا التجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية، مع التركيز على اتفاقات تجارية وعسكرية تشمل طائرات بوينغ وصفقات إف-16 وإف-35.

ذكرت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم الاثنين أن البلاد ألغت الرسوم الجمركية الإضافية التى فرضت عام 2018 على واردات بعض المنتجات الأميركية، تزامنا مع زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للولايات المتحدة. وشملت الرسوم الجمركية الإضافية منتجات مثل سيارات الركاب والفواكه والأرز والتبغ وبعض المشروبات الكحولية وبعض أنواع الوقود الصلب وبعض المنتجات الكيميائية.

وفرضت تركيا تلك التعرفات الجمركية في عام 2018 رداً على الرسوم التي فرضها ترامب خلال فترة ولايته الأولى. كما فرضت تركيا رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 إلى 30% على واردات سيارات الركاب، باستثناء السيارات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي والدول التي تربطها بها اتفاقيات تجارة حرة. وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 32.6 مليار دولار عام 2024، مثّلت حصة الصادرات التركية ما قيمته 16.4 مليار دولار إلى السوق الأميركية (نحو 6.2% من إجمالي صادراتها)، مقابل استيراد سلع من أميركا بقيمة 16.2 مليار دولار في العام نفسه.

ومن المقرر أن يحضر أردوغان اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع قبل أن يلتقي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس. وقال أردوغان، في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية أول من أمس السبت: "خلال اللقاء الذي سنعقده في البيت الأبيض مع نظيري وصديقي الموقر الرئيس ترامب، سنناقش العديد من القضايا، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية، مع حليفتنا الولايات المتحدة، التي تربطنا بها علاقات استراتيجية شاملة".

بينما قال ترامب يوم الجمعة، إنه سيستضيف أردوغان في البيت الأبيض الخميس المقبل. وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، قال ترامب إننا: "نعمل على إبرام العديد من الاتفاقات التجارية والعسكرية مع الرئيس، ومن بينها الشراء واسع النطاق لطائرات بوينغ، وصفقة إف-16 كبرى، واستمرار محادثات بشأن طائرات إف-35 التي نتوقع أن تنتهي بشكل إيجابي". وأضاف ترامب: "أنا والرئيس أردوغان كانت لدينا دائماً علاقة جيدة للغاية، وإنني أتطلع لرؤيته في الـخامس والعشرين من الشهر الجاري".

(رويترز، العربي الجديد)