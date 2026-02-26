- تسعى تركيا لتنفيذ مشروع سكك حديدية يربط آسيا وأوروبا عبر مضيق البوسفور، بعد فشل المفاوضات مع الإمارات، بتمويل 6.75 مليارات دولار من مؤسسات دولية. - يهدف المشروع لتعزيز التجارة العالمية بتوفير بديل أسرع وآمن لخطوط الملاحة، وتقليل انبعاثات الكربون، مما يجعله جذاباً للممولين الدوليين ويعزز دور تركيا في الممر الأوسط. - يُتوقع أن يعزز المشروع الاقتصاد التركي بخلق فرص عمل وجذب استثمارات، وتحسين العلاقات الدولية، وتخفيف الضغط على مضيق البوسفور والازدحام في إسطنبول.

منذ عام 2023، لم يثنِ فشل المفاوضات مع الإمارات، تركيا عن مشروعها الاستراتيجي الذي بربط قارتي آسيا وأوروبا بخط قطارات عبر مضيق البوسفور، بل بدلت وجهة التمويل إلى البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، للحصول على تمويل بقيمة 6.75 مليارات دولار لأحد أكبر مشروعات السكك الحديدية "على الإطلاق"، وفق ما يكشف بيان وزارة النقل والبنية التحتية.

وفي هذا الإطار، كشف وزير النقل التركي، عبد القادر أورال، الثلاثاء الفائت، أن مشروع خط السكك الحديدية الدائري الشمالي الجديد، البالغ طوله 125 كيلومتراً، سينقل الركاب والبضائع بين منطقة هالكالي في الجانب الأوروبي من إسطنبول، والمنطقة الصناعية في غبزة في الجانب الآسيوي من المدينة، سيعبر مضيق البوسفور عبر جسر السلطان ياووز سليم، رابطاً بين مطاري إسطنبول، صبيحة بالقسم الآسيوي وإسطنبول الدولي بالشطر الأوروبي.

ولن يقتصر المشروع على نقل الركاب وتسريع حركة الشحن على خطوط قطارات سريعة، بل يركز أساساً على سلاسل التوريد. من خلال ربط آسيا بأوروبا عبر خط سكك حديدية متطور يمر، فوق أو تحت، مضيق البوسفور، لتصبح تركيا البديل الأسرع والأكثر أماناً لخطوط الملاحة التقليدية، مما يقلل زمن وصول البضائع من الصين ووسط آسيا إلى قلب أوروبا بشكل كبير.

ويقول المحلل التركي، علاء الدين شنكولر، إن بلاده تعي نعمة الجغرافيا وموقعها الاستراتيجي، وتعمل لهذا على مشاريع عدة واستراتيجية، منها للطاقة أو للعبور أو الربط بين القارتين الآسيوية والأوروبية، وخط السكك الحديدية الذي لاقى قبولاً وتمويلاً من مصارف دولية يعتبر مشروعاً أخضر، لأنه يقلل انبعاثات الكربون عبر تحويل نقل البضائع من الشاحنات إلى العربات الكهربائية، وربما هذا، إضافة لدور المشروع لحل مشكلة عنق الزجاجة بالتجارة العالمية، ما شجع الممولين.

وكانت وزارة النقل قد كشفت عن تفاصيل مشروع خط قطارات يمتد على طول 125 كيلومتراً وإنشاء 44 نفقاً (بطول إجمالي 59 كيلومتراً) و42 جسراً (بطول 22 كيلومتراً) ليربط بين منطقة غيزة في الشطر الآسيوي وهالكالي بالجانب الأوروبي من إسطنبول، عبر مضيق البوسفور وفوق جسر السلطان ياووز سليم الذي صمم أساساً ليتضمن مسارات للسكك الحديدية.

وتشير الوزارة إلى أن طرح المناقصة الخاصة بالمشروع، سيبدأ في النصف الأول من عام 2026 ليتم البدء بأعمال الإنشاءات الفعلية قبل نهاية العام الجاري والوصول لهدف ربط المطارين بشطري إسطنبول وتجاوز قيود "نفق مرمراي" تحت مضيق البوسفور الذي تمر عبره البضائع الآن، ولكن لساعات محدودة جداً ليلاً، بسبب ضغط قطارات الركاب.

ويُنتظر من إتاحة حركة شحن غير منقطعة على مدار 24 ساعة وبطاقة استيعابية متوقعة بنحو 30 مليون طن من البضائع و33 مليون مسافر سنوياً، أن تعزز دور تركيا في الممر الأوسط الذي يربط الصين بأوروبا، مما يقلل الاعتماد على المسارات الشمالية أو البحرية الطويلة.

ويرى المحلل التركي شنكولر أن مشروع الربط السككي بين آسيا وأوروبا سينعكس على التجارة العالمية وليس على تركيا فقط، لأن دوره لن يقتصر على الركاب بل سيركز على سلاسل التوريد، ويحوّل تركيا لبديل سريع وآمن لخطوط الملاحة، وإيصال البضائع من آسيا إلى أوروبا.

ويلفت لـ"العربي الجديد" إلى أن الآثار على الاقتصاد التركي، ستكون كبيرة، ففضلاً عن أهمية القرض من البنك الدولي الذي يتيح فترة سماح أطول وفوائد أقل من القروض التجارية التقليدية، سيؤمن المشروع فرص عمل كبيرة بقطاع الإنشاءات الذي يعتبر محرضاً لبقية القطاعات، الإنتاجية والخدمية، وسيجذب المشروع استثمارات على طرفي السكك، ويغير من أسعار العقارات وخريطة البناء، إضافة إلى استعادة علاقة تركيا مع الممولين الدوليين بمشاريع واستثمارات أخرى.

ويشير المحلل التركي إلى أن هذا المشروع الذي سيخفف الضغط على مضيق البوسفور والازدحام بإسطنبول، سيضاف ورقة قوة لتركيا، لأن الممر الأوسط الذي يربط أوروبا بآسيا، عبر تركيا والقوقاز وبحر قزوين سيغني عن المسار الشمالي عبر روسيا، خصوصاً إذا جرى التكامل بين الممر الأوسط وطريق التنمية القادم من العراق لتركيا، وقتذاك تلتقي الخطوط وصولاً لمنطقة الخليج العربي.

ولا يرى المحلل التركي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن هناك مشاكل أو عقبات كبيرة يمكن أن تؤجل المشروع بعد الاتفاق على التمويل والذي يرى أنه لن يشكل عبئاً على الدين العام، كما أن مشاكل تقاسم الحصص والتشغيل ونقل الملكية، إن جرى تنفيذ المشروع أو أجزاء منه من قبل القطاع الخاص، ستكون ميسّرة ومحلولة، لأن عائدات العبور، ستكون كبيرة ومرضية للدولة والمنفذين، بعد تحويل الجغرافيا التركية إلى مورد مالي عبر الرسوم والخدمات.