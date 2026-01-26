تركيا تقيّد التقسيط ببطاقات الائتمان

- قامت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا بتقييد خيارات الشراء بالتقسيط عبر بطاقات الائتمان، خاصة للسلع الكمالية المشتراة من مواقع التسوق الخارجية مثل Amazon Global وAliExpress، بهدف ضبط الإنفاق وتقليل عجز الحساب الجاري. - القرار الجديد يلزم الدفع دفعة واحدة للمشتريات الخارجية، ويأتي بعد خطوات سابقة لتقليص خروج العملات الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي، حيث ألغت الهيئة التقسيط على المنتجات الكمالية مثل الهواتف والعطور. - المحلل التركي مسلم أويصال يشير إلى أن التسوق الإلكتروني غيّر نمط الاستهلاك في تركيا، مما أثر سلباً على السوق المحلية، ويؤكد أهمية دعم السوق المحلية وتشجيع الادخار.

قيدت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا خيارات الشراء بالتقسيط عبر بطاقات الائتمان، وألغت التقسيط لبعض السلع التي وصفتها بالكمالية، ولا سيما تلك المشتراة من مواقع التسوق الخارجية، مبررة في قرارها الصادر اليوم الاثنين الخطوة بأنها تهدف إلى ضبط الإنفاق وتقليل عجز الحساب الجاري، وفق ما نشرته وكالة "نيو تورك" المحلية.

وأصدرت الهيئة (BDDK) تعليماتها إلى المصارف التركية لتقييد استخدام بطاقات الائتمان (Kredi Kartı) في بعض المشتريات، وإلغاء خيار التقسيط نهائياً، بحيث أصبح الدفع دفعة واحدة إلزامياً للمشتريات الخارجية من"مواقع التسويق الأجنبية" مثل Amazon Global وAliExpress، وذلك للسلع المصنفة كمالية، كالإلكترونيات والهواتف النقالة والأجهزة اللوحية، إضافة إلى مستحضرات التجميل والعطور الفاخرة.

وكانت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية قد أوقفت، قبل عامين، إمكانية سداد مدفوعات بطاقات الائتمان على أقساط لأغراض السفر إلى الخارج، مثل تذاكر الطيران ورسوم وكالات السفر والإقامة، في خطوة هدفت، بحسب مختصين، إلى تقليص خروج العملات الأجنبية من السوق التركية وتعزيز الاستقرار المالي.

وفي السياق، يقول المحلل التركي مسلم أويصال إن التسوق الإلكتروني، ومن المراكز العالمية، بدّل نمط الاستهلاك لدى الأسرة التركية، ولا سيما لدى السيدات، ما انعكس سلباً على نشاط السوق المحلية وتصريف الإنتاج. ويقرّ بأن ذلك بات سمة العصر، إلا أنه يرى أن من حق السلطات المالية وواجبها لفت الانتباه إلى أهمية دعم السوق المحلية، والأهم تشجيع الأتراك على الادخار بدلاً من الشراء بالتقسيط والاستدانة عبر بطاقات الائتمان. ويضيف أويصال لـ"العربي الجديد" أن حمّى الاستهلاك من مواقع التسويق الخارجية تأتي بفعل الإغراء وكثرة العروض، وأحياناً بالعدوى، من دون التفكير بخروج الأموال وآثارها على حركة الأسواق وزيادة حالة الجمود التي تلف السوق التركية.

ولذلك، جاء قرار الهيئة اليوم ليؤكد أنه في حال الشراء عبر الهاتف المحمول من الخارج باستخدام بطاقة الائتمان، سيتم الدفع كاملاً واقتطاع المبلغ فوراً من الرصيد، ولن يقبل البنك أي طلب لتقسيط العملية. وحول مدد التقسيط السابقة، يوضح المحلل التركي أن الهيئة كانت قد حددت فترات سداد الدين وفق نوع السلعة؛ فالمنتجات الكهربائية كانت تُقسط حتى 9 أشهر، وأجهزة الكمبيوتر 6 أشهر، والهواتف المحمولة بين 10 أشهر وعام كامل. إلا أن القرار الجديد ألغى التقسيط على المنتجات الكمالية كالهواتف والعطور ومستحضرات التجميل، فيما لم يكن التقسيط مسموحاً أساساً على المنتجات الغذائية.

ويؤكد أن التقسيط عند نقطة البيع، أي الشراء المباشر من المتاجر، يكون عادة من دون فوائد، في حين أن التقسيط بعد الشراء عبر تطبيق المصرف يتم بفوائد بسيطة يحدد نسبتها البنك. وتُعد بطاقة Kredi إحدى أدوات النظام الائتماني للمصارف، إذ تتيح لحاملها سحب مبالغ مالية على شكل دين من البنك، على أن تُسدد في موعد محدد يتم الاتفاق عليه لاحقاً، فيما يختلف الحد الائتماني الممنوح للعميل بحسب ممتلكاته والضمانات التي يتمتع بها.