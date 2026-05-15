- اقترحت تركيا إنشاء خط أنابيب وقود عسكري بقيمة 1.2 مليار دولار يمتد من تركيا إلى رومانيا عبر بلغاريا، لدعم احتياجات الطاقة لشركاء الناتو في الجناح الشرقي لأوروبا، ويأتي الاقتراح تزامناً مع استعداد أنقرة لاستضافة قمة الناتو في يوليو. - يُعتبر الخط التركي المقترح أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالبدائل الأخرى، ويهدف إلى تعزيز سلسلة إمداد الوقود للناتو في ظل التحديات الجيوسياسية مثل الغزو الروسي لأوكرانيا والاضطرابات في الشرق الأوسط. - تسعى تركيا للحصول على دعم الحلفاء للمشروع الذي لن يكون للاستخدام المدني، ويكمل جهود دول أوروبا الشرقية لتمديد شبكة خطوط أنابيب الوقود التابعة للناتو نحو الشرق.

كشفت تقارير اقتصادية اليوم الجمعة عن أن تركيا اقترحت إنشاء خط أنابيب وقود للاستخدام العسكري بقيمة 1.2 مليار دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الطاقة لشركائها في حلف شمال الأطلسي "الناتو" على الجناح الشرقي لأوروبا، حسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة. وقالت المصادر إن الاقتراح التركي ينسجم مع مطالب الحلف لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب العسكرية التابعة له، وإن الخط المقترح سيمتد من تركيا إلى رومانيا عبر بلغاريا، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها. ويأتي الطرح التركي لدى "الناتو" في وقت تستعد فيه أنقرة لاستضافة قمة الحلف في يوليو/تموز.

وأضافت المصادر أن خط الأنابيب المقترح من تركيا إلى رومانيا قد لا تتجاوز تكلفته خُمس تكلفة البدائل المطروحة بالفعل، بما في ذلك المسارات عبر اليونان أو عبر الجيران الغربيين لرومانيا. كما أن تلك المسارات ستكون أكثر عرضة للمخاطر لاعتمادها على النقل البحري.

وقالت المصادر إن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، والصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاضطرابات الأخيرة في إمدادات الطاقة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز، دفعت "الناتو" إلى تعزيز نموذج إمدادات الوقود لديه، مع التشديد على أهمية وجود سلسلة إمداد مرنة وبتكلفة معقولة لأعضاء الحلف في الشرق.

اقتصاد دولي ترامب يدعو دول الناتو لوقف شراء النفط الروسي ويصعد ضد الصين

وتأمل تركيا في الحصول على دعم حلفائها للمقترح، الذي قد يُتخذ قرار بشأنه قبل القمة في أنقرة أو خلالها، وفقاً للمصادر التي أضافت أن خط الأنابيب المزمع لن يكون متاحاً للاستخدام المدني، ورفضت الكشف عن سعته أو تفاصيل أخرى قالت إنها مصنفة سرية. كما امتنعت وزارة الدفاع التركية عن التعليق.

ويُكمل المشروع جهود دول أوروبا الشرقية، بما في ذلك بولندا ورومانيا، لتمديد شبكة خطوط أنابيب الوقود الأرضية التابعة لـ"الناتو" والعائدة إلى حقبة الحرب الباردة نحو الشرق. وكانت هذه الشبكة قد بُنيت أساساً لتزويد قوات الحلفاء بالوقود خلال أوقات الحرب، لكنها تمتد حالياً فقط حتى ألمانيا.