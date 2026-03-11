تركيا تقبض على سيدة عقارات شغلت الرأي العام وتقفل ملف احتيالها

- ألقت السلطات التركية القبض على "شريفة ي." بتهمة الاحتيال الواسع النطاق في أنقرة، حيث استغلت صفات أمنية مزيفة لإيهام الضحايا بقدرتها على توظيفهم في مؤسسات حكومية مرموقة وتسهيل معاملات تجارية وقانونية. - استخدمت "شريفة" ألقاباً متعددة مثل دبلوماسية وعضو في المخابرات التركية، ووسعت دائرة ضحاياها لتشمل مرشحي الحج وضحايا الزلزال، مستغلةً التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقديم مستندات وصور مزيفة. - تأخر القبض عليها بسبب استغلالها للثغرات القانونية وحرصها على مظهر أنيق ومكاتب فاخرة، مما ساعدها في كسب ثقة الضحايا وتأخير الشكاوى ضدها.

أقفلت تركيا، أمس الثلاثاء، ملف احتيال كبير شغل الرأي العام بالعاصمة أنقرة ومدن مجاورة، وألقت القبض على "شريفة ي." بتهمة "تنفيذ عمليات احتيال واسعة النطاق" بعد عمليات نصب واحتيال وإيهام الضحايا بقدرتها على توظيفهم في مؤسسات حكومية مرموقة أو تسهيل معاملات تجارية وقانونية، مستغلةً أسماء جهات رسمية ومنتحلة صفات أمنية.

وزادت الشكاوى على "شريفة" خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد ادعائها أنها "عنصر أمن" لتقوم مديرية أمن أنقرة بتتبع تحركاتها ونصب كمين أدى إلى توقيفها وتحويلها للقصر العدلي بالعاصمة أنقرة. وبحسب صحيفة "ار.خبر"، تم إلقاء القبض على امرأة يُزعم أنها احتالت على عدد كبير من الأشخاص في أنقرة من خلال تقديم نفسها بوصفها عضواً في المخابرات التركية ودبلوماسية وممثلة لحلف الناتو والأمم المتحدة، ونجاحها بإقامة علاقات وثيقة مع بعض الموظفين العموميين، وابتزازهم عبر طرائق عدة، منها تهديدهم بنقل مكان عملهم ومعاقبتهم.

ووفق المصدر ذاته، حددت سلطات تركيا أن" شريفة ي." بدأت أنشطتها الاحتيالية باستخدام ألقاب مختلفة من فئة التجار مثل بائع الخضار، والبستاني، وصاحب المطعم، وسائق التاكسي. كما تم التعرف إلى أنها وسعت دائرتها مع مرور الوقت لتستهدف ضحايا الزلزال ومرشحي الحج، كما قدمت نفسها باعتبارها مقاتلة قديمة، مسؤولة عن مهام حساسة، مستغلة ضحاياها بالأموال (ملايين الليرات التركية)، وحين مطالبتها بتنفيذ الوعود أو إرجاع الأموال، كانت تحاول كسب الثقة بهذه العبارات.

كما قيل إنها كانت تكسب الوقت من خلال إخبار الأشخاص الذين يطلبون استرداد أموالهم بأنها مواطنة أميركية، وأنها عادت للتو من الخارج، وأن تحويل الأموال من الحسابات الخارجية سيستغرق بعض الوقت.

لكن، وبعد الانتشار وتوسّع دائرة الضحايا، زادت الشكاوى ليتبين أيضاً أنها أعدت إيصالات بنكية مزيفة وتواصلت مع بعض الأسماء من الأوساط الأكاديمية ورجال أعمال معروفين في المجتمع، وعندما لم تنجح هذه الطريقة هددت دائنيها بالاعتقال بدعوى أنها موظفة حكومية رفيعة المستوى، لتكون نهاية مشوارها الاحتيالي وتراقب قبل إلقاء القبض عليها أمس.

ويقول المستشار طه عودة أوغلو لـ"العربي الجديد" إن قضية "شريفة ي." المعروفة بـ"المحتالة الأنيقة أو سيدة العقارات" تعتبر من القضايا المثيرة للجدل بالعاصمة، كاشفاً أن المتهمة كانت تستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في أنشطتها الاحتيالية بهدف خلق انطباع وخلق ثقة لدى الضحايا، عبر تقديم مستندات وصور مزيفة.

وحول سبب تأخر إلقاء القبض عليها، يرى المستشار عودة أن المتهمة كانت تستغل الثغرات القانونية، خاصة بمجال بيع وتأجير العقارات، والبت بقضايا كهذه بحال الشكوى في تركيا تأخذ وقتاً طويلاً، كما أن شريفة كانت تحاول أن لا تصل القضايا المكشوفة لموقع التفجير وكشفها، فكانت تقوم بترضية الضحايا عبر تعويض وإعادة المال، ما يؤدي لسحب الدعاوى وعدم إصدار مذكرات توقيف بحقها.

لكن يشير المتحدث إلى أن مظهر المتهمة الأنيق والذي تحرص عليه أو المكاتب الوثيرة التي تستخدمها بأنقرة لتبدو غنية وسيدة أعمال أو مسؤولة وممثلة لجهة رسمية أخّرت وقوعها والقبض عليها، ولكن بعدما زادت الشكاوى وتمت مراقبتها، خاصة بوجود ادعاءات أنها شخصية أمنية أو ممثلة لجهة دولية، وقعت وتم توقيفها على ذمة التحقيق بتهمة الاحتيال المؤهل.