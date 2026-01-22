- خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي إلى 37%، مما يعكس حذراً تجاه التضخم رغم تباطؤه، مع توقعات بارتفاعه في يناير بسبب أسعار الغذاء. - شهدت الأسواق التركية تذبذباً بعد القرار، حيث ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.3% وتراجع مؤشر البنوك بنسبة 2.1%، بينما بقيت الليرة التركية شبه مستقرة. - أظهرت بيانات ارتفاع تكلفة المعيشة في تركيا، حيث بلغت المصروفات الشهرية لعائلة مكونة من أربعة أفراد 40,294 ليرة، مما يشكل تحدياً للعاملين بالحد الأدنى للأجور.

فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق مجدداً، ليس بقرار خفض الفائدة بحد ذاته، بل بوتيرة الخفض الأبطأ مما كان متوقعاً، في خطوة عكست حذراً متزايداً حيال مسار التضخم رغم تباطئه النسبي في نهاية العام الماضي. وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الأساسي لأجل أسبوع واحد بمقدار 100 نقطة أساس من 38% إلى 37%، في خامس خفض متتالٍ للفائدة، وهو أقل من توقعات غالبية الاقتصاديين الذين رجّحوا خفضاً بواقع 150 نقطة أساس، وفق استطلاع أجرته بلومبيرغ وشمل 22 خبيراً.

وعقب القرار، محا مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا (BIST-100) مكاسبه مؤقتاً قبل أن يعود للارتفاع بنسبة 0.3% بحلول الساعة 2:18 بعد الظهر بتوقيت إسطنبول، فيما تراجع مؤشر البنوك بنسبة 2.1%. أما الليرة التركية فبقيت شبه مستقرة عند مستوى 43.3 ليرة مقابل الدولار الأميركي. وجاء القرار مدعوماً بتباطؤ التضخم الشهر الماضي، ما شجّع صناع السياسة على الاستمرار في تخفيف تكاليف الاقتراض، رغم إخفاقهم في تحقيق هدف التضخم الرسمي لنهاية 2025 البالغ 24%، على حد تعبير بلومبيرغ، ومع توقعات بعودة الضغوط السعرية خلال الأشهر الأولى من عام 2026.

وأشار البنك المركزي، في بيان مرفق بالقرار، إلى توقع ارتفاع قراءة التضخم في يناير مدفوعة بأسعار الغذاء، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن الزيادة في الاتجاه الأساسي للتضخم لا تزال محدودة. وفي هذا الصدد، نقلت بلومبيرغ عن هانده شيكرجي، كبيرة الاقتصاديين في شركة "إيش لإدارة الأصول" في إسطنبول، قولها إن "خفض الفائدة بأقل من المتوقع يعكس حذر البنك المركزي، ليس فقط حيال أسعار الغذاء في يناير/كانون الثاني، بل أيضاً تجاه مكونات الخدمات والتضخم الأساسي"، مضيفة أن "احتمال بقاء تضخم يناير دون 4% على أساس شهري بات أقل".

وسجّل التضخم السنوي في تركيا تباطؤاً إلى 30.9% في ديسمبر/كانون الأول، متراجعاً بشكل طفيف بأكثر من النطاق المعدّل لتوقعات البنك المركزي، الذي تراوح بين 31% و33%. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفع البنك توقعاته لتضخم نهاية 2025 إلى نطاق يتراوح بين 25% و29%.

وكان محافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان، قد حذر في عروض تقديمية للمستثمرين الأسبوع الماضي من أن بيانات التضخم خلال الشهرين المقبلين قد تكون "مختلطة"، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والعوامل الموسمية. وعادة ما يتسارع التضخم في تركيا خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، بسبب التعديلات السنوية على الحد الأدنى للأجور والضرائب المفروضة على سلع مثل الوقود والتبغ والكحول.

وتعقيباً على القرار الجديد الصادر اليوم، رأت وحدة "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس جاء دون التوقعات، معتبرة أن لهجة البنك المركزي بدت متفائلة أكثر من اللازم بشأن التضخم، وإن كان ذلك لا يثير القلق في الوقت الراهن. وأشارت إلى أن تباطؤ مسار خفض التضخم وميل المخاطر التضخمية إلى الارتفاع قد يدفعان البنك إلى اعتماد نهج أكثر حذراً في التيسير النقدي.

من جهتها، لفتت شيكرجي إلى أن البنك المركزي لمح في بيانه إلى بقاء الطلب قوياً نسبياً خلال الربع الأخير من العام، معتبرة أن ذلك يعكس موقفاً حذراً تجاه التضخم في ظل نمو اقتصادي متماسك. وأضافت: "في الوقت الحالي، نُبقي على توقعنا لسعر الفائدة بنهاية العام عند 27.5%".

وكان مركز أبحاث نقابة موظفي المكاتب (BES) التابع لاتحاد العمال التركي، قد كشف أن المصروفات الشهرية اللازمة لعائلة مكونة من أربعة أفراد لتوفير غذاء صحي في يناير/كانون الثاني 2026، تبلغ 40,294 ليرة، بينما تصل تكلفة المعيشة لموظف أعزب إلى 65,038 ليرة، مبيناً أن عتبة الفقر ارتفعت إلى 98,864 ليرة.

ويشير المصدر لـ"العربي الجديد"، إلى أنه وفقاً للحسابات المستندة إلى أسعار المواد الغذائية، يبلغ الإنفاق الشهري اللازم لعائلة مكونة من أربعة أفراد للحفاظ على نظام غذائي صحي في يناير 2026، 40,294 ليرة، فيما تبلغ تكلفة المعيشة لموظف أعزب 65,038 ليرة. كما يبلغ إجمالي النفقات الشهرية اللازمة للغذاء والملابس والسكن (الإيجار والكهرباء والماء والوقود) والمواصلات والتعليم والصحة والاحتياجات المماثلة "أي باختصار" ارتفاع خط الفقر من نحو 90 إلى 98,864 ليرة. وبناءً على هذه النتائج، في عام 2026، لن يتمكن العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور، والبالغ 28,075 ليرة تركية، من إطعام نفسه إلا بنسبة 43.52%، أي أقل من عتبة الجوع البالغة 40,294 ليرة تركية.