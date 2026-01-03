تركيا تعفي السياح الصينيين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

- أصدرت تركيا قرارًا بإعفاء حاملي جوازات السفر الصينية من تأشيرة الدخول لتعزيز السياحة، مما يسمح لهم بالبقاء لمدة تصل إلى 90 يومًا، في محاولة لتعويض تراجع السياح من المنطقة العربية وأوروبا. - يشير مراد أصلان إلى أن السياح الصينيين قد يغيرون المشهد السياحي في تركيا، رغم أن إنفاقهم أقل من السياح العرب، مع تزايد شراء الصينيين للعقارات في المدن الكبرى. - رغم زيادة عدد السياح إلى 53.5 مليون في 2025، لم تحقق تركيا أهدافها بسبب التحديات الاقتصادية والاعتماد السابق على السياح الروس والأوروبيين والعرب.

بدأت تركيا تغييرات في سياسة دخول أراضيها وتخفيف الشروط على القادمين، بهدف زيادة عدد السياح والإنفاق، بعد التقدم الطفيف عام 2025، لكنه لا يزال بعيداً عن المخطط المستهدف، وتوجهت نحو السوق الصينية كونها إحدى أكبر أسواق السياحة العالمية.

وبدأ أمس سريان القرار الرئاسي التركي بإعفاء حاملي جوازات السفر العامة لجمهورية الصين الشعبية من تأشيرة الدخول، وفق المادة 18 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، ليمنح للمواطنبن الصينيبن إعفاءً من التأشيرة في رحلاتهم السياحية التي لا تتجاوز 90 يوماً خلال كل 180 يوماً، إضافة إلى حالات العبور "ترانزيت" عبر الأراضي التركية.

ويقول العامل في القطاع السياحي مراد أصلان إن كسب السياح الصينيين وزيادة عددهم يمكن أن يعوّضا تراجع السياح من المنطقة العربية وحتى أوروبا، معتبراً أن تركيا "تركز على السياح الصينيين منذ سنوات"، ووقعت في مايو/أيار الماضي مذكرة تفاهم في مجال الطيران لزيادة عدد رحلات الركاب من 21 إلى 49 رحلة أسبوعياً.

ويضيف أصلان من شركة "أوزجان ترافل" السياحية بإسطنبول إن إنفاق السياح الصينيين قد يكون أقل من السياح العرب أو سياح الرحلات العلاجية والدينية، لكن أعدادهم الكبيرة يمكن أن تغيّر كامل المشهد السياحي الذي يصفه بالمتراجع خلال عام 2025، وكشف في حديثه لـ"العربي الجديد" أن السياح الصينيين بدأوا أيضاً شراء العقارات في تركيا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في الولايات الكبرى كإسطنبول وأنقرة وإزمير.

وحول التسهيلات التركية للقدوم السياحي، يتوقع أصلان أن تركز بلاده على الأسواق الآسيوية والأفريقية، خلال العام الجاري، عبر تسهيلات الدخول والتأشيرة، وتزيد من حملات الترويج السياحي "كما تفعل بتنوّع التصدير وفتح أسواق جديدة"، مبيناً أن الاعتماد فقط على السياح الروس ومن ثم على الأوروبيين والعرب، أضر بالسياحة التركية خلال العام الماضي، غير متنكر للأسباب الداخلية بتركيا، وفي مقدمتها التضخم وغلاء الأسعار.

ويرى مراقبون أن طلب تأشيرة بغرض الدخول إلى الأراضي التركية من الدول المصدرة للسياح، وسياسة التعامل بالمثل، يحدان من قدوم الزوار إلى أنقرة، قبل أن تبدأ تركيا بالتسهيل بمنح التأشيرات الإلكترونية لبعض الدول وإبقاء التأشيرات الملصقة من سفاراتها لدول أخرى، علماً أن تركيا تمنح تأشيرات سياحية ودراسية وتأشيرات عمل وتأشيرات أعمال لمن يريد حضور فعاليات أو مؤتمرات ومدتها كما التأشيرة السياحية، من 30 حتى 90 يوماً.

زيادة طفيفة في عدد السياح

وتكشف البيانات غير الرسمية التي كشفتها صحيفة "ديلي صباح" عن زيادة طفيفة في عدد السياح الأجانب إلى تركيا عام 2025، إذ وصل عددهم لغاية مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 53.5 مليون زائر، بزيادة نسبتها 0.03% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وعن الرقم القياسي المسجل عام 2024 عند 52.6 مليوناً، الذي تخطى بدوره المستوى القياسي السابق البالغ 49.2 مليوناً في 2023. لكن هذه الزيادة تبقى بعيدة عن المأمول، إذ كانت أنقرة تستهدف، وفقاً لتصريحات وزير السياحة والثقافة محمد نوري أرصوي، استقبال 64 مليون زائر وتحقيق إيرادات تصل إلى 63.6 مليار دولار، في حين كان القائمون على قطاع السياحة يستهدفون تحقيق عائدات بقيمة 65 مليار دولار خلال العام الجاري، بعد تحقيق إيرادات بلغت 61.1 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 8.3% مقارنة بعام 2023.