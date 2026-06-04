تركيا تعزز حضورها الأفريقي باتفاقيات مع النيجر

- عززت تركيا علاقاتها مع النيجر عبر توقيع اتفاقيات تشمل التعليم العالي، الشراكة الاقتصادية، والتعاون الصحي، مما يعكس التزامها بتطوير العلاقات الثنائية في مجالات متعددة مثل الدفاع، الطاقة، والتجارة. - أكد الرئيس أردوغان على أهمية التعاون المتكافئ مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن العلاقات تتجاوز التجارة لتشمل الأمن، التعليم، والثقافة، مع توفير التعليم لأكثر من 1700 طالب في النيجر. - أشار الرئيس النيجري تياني إلى الدعم التركي في الدفاع، الزراعة، والطاقة، مؤكداً على دور تركيا في تعزيز الاستقرار ومواجهة الإرهاب في النيجر.

عززت تركيا، اليوم الخميس، علاقاتها مع دول القارة الأفريقية عبر اتفاقيات جديدة وقعت مع دولة النيجر وذلك خلال استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره النيجري عبد الرحمن تياني، في القصر الرئاسي بأنقرة.

وشملت الاتفاقيات توقيع بروتوكول تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم العالي بين وزارات التعليم العالي والبحث والابتكار للفترة 2026-2030، والإعلان المشترك بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للشراكة الاقتصادية والتجارية، وبروتوكول التشغيل المشترك ونقل مستشفى الصداقة النيجري التركي، ومذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية والمعهد الوطني للدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية في النيجر.

وقال أردوغان، خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي أعقب مراسم توقيع الاتفاقيات، إنه "جرى تقييم شامل للعلاقات الثنائية، ولا سيما في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن والطاقة والتعدين والتجارة والاستثمارات والتعليم والصحة والزراعة". وأضاف: "ناقشنا فرص الاستثمار في النيجر، واتفقنا على تسهيلات اقتصادية وتجارية مشتركة، وعززنا الأسس التعاقدية لعلاقاتنا بتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة، وخاصة في مجال الصحة ومجالات الري والزراعة والثروة الحيوانية"، معربا عن ارتياحه "لتقدم التعاون في مجال التعليم، حيث يوفر وقف معاريف التركية التعليم لأكثر من 1700 طالب في 12 مدرسة بالعاصمة نيامي، ويتلقى نحو 500 طالب تعليمهم العالي بتركيا".

وأكد أردوغان أن أنقرة تواصل تطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية على أساس الشراكة المتكافئة والاحترام المتبادل ومبادئ المنفعة المتبادلة، ولا تنظر إلى هذه العلاقات على أنها تقتصر على المجالات التجارية والاقتصادية وحسب، بل تشمل أيضا تعاونا طويل الأمد في طيف واسع من المجالات، كالأمن والتعليم والثقافة والنقل.

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من جابه، أشار رئيس النيجر، عبد الرحمن تياني إلى توقيع وتنفيذ العديد من المشاريع تحت إشراف وزير الدفاع ووزير الدولة في النيجر، حيث "تعمل أنظمة الدفاع الجوي والمركبات والمعدات العسكرية جنبا إلى جنب مع المعدات التركية"، وأكد أن هذا ساعد في تحقيق قدر أكبر من الهدوء والاستقرار في ظل مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على القطاع الدفاعي وحسب، بل تتعزز أيضا في مجالات أخرى

وقال تياني إنهم "تلقوا دعما من تركيا في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية"، مضيفا: "نلمس دعم الرئيس أردوغان بشكل خاص فهو دائما إلى جانبنا".

وتواصل تركيا تعزيز علاقاتها بدول القارة الأفريقية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، فيما تعد الخطوط الجوية التركية من أكبر الشركات الناقلة في القارة الأفريقية، فضلا عن امتلاك تركيا عددا كبيرا من البعثات الدبلوماسية في دول القارة.