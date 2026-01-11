تركيا تعزز إنتاج الكهرباء المتجددة دون رفع الأسعار

- تواصل تركيا تعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، حيث سجلت طاقة الرياح أعلى مستوى يومي في تاريخها في 3 يناير 2026، مما يعكس التزامها بالاستقلال الطاقي وزيادة القدرة المركبة للطاقة النظيفة. - أعلنت الحكومة التركية عن عدم تعديل أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في يناير، مع استمرار دعم فواتير الطاقة، حيث قدمت دعماً بقيمة 650 مليار ليرة في 2025، ومن المتوقع أن يصل الدعم إلى 373 مليار ليرة في 2026. - أطلقت تركيا 14 مشروعاً جديداً للطاقة المتجددة في 2025، لتلبية احتياجات 500 ألف أسرة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ضمن جهودها للتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات بحلول 2053.

تواصل تركيا تنويع مصادر الطاقة النظيفة وتوسيع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، لا سيما الشمس والرياح، بعدما شكّلت هذه المصادر نحو 30% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد خلال العام الماضي، وفق بيانات هيئة نقل الكهرباء التركية (TEİAŞ). وأعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، أمس، أن إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بلغ في 3 يناير/كانون الثاني 259 ألفاً و76 ميغاواط/ساعة، مسجلًا أعلى مستوى يومي في تاريخ تركيا. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذا الرقم القياسي أُضيف إلى قائمة الإنجازات في قطاع الطاقة المتجددة في الأيام الأولى من عام 2026، بعد ارتفاع إجمالي إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح خلال الأسبوع الأول من العام، حيث جرى تأمين نحو ربع الكهرباء المنتجة من محطات طاقة الرياح.

وفي السياق، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار إن تركيا تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة بفضل تزايد القدرة المركبة للطاقة المتجددة، مضيفاً: "بدأنا عام 2026 أيضاً برقم قياسي، إذ وصل إنتاج الكهرباء من الرياح في 3 يناير إلى أعلى مستوى يومي له على الإطلاق". وشدد على استمرار الاستثمارات في الطاقة المتجددة بكل عزم، لما لها من دور استراتيجي في تحقيق هدف تركيا بالاستقلال الكامل في مجال الطاقة، والوصول إلى إنتاج 5 آلاف ميغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2035.

وفي ما يتعلق بأسعار الكهرباء، أكد الوزير التركي أن الحكومة لا تعتزم إجراء أي تعديل على أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي خلال شهر يناير/كانون الثاني، موضحاً أن أي تغييرات محتملة خلال العام ستتم بما يتماشى مع أهداف التضخم. كما أشار إلى استمرار دعم فواتير الطاقة، كاشفاً أن الحكومة قدمت خلال عام 2025 دعماً بقيمة 650 مليار ليرة تركية لفواتير الكهرباء والغاز الطبيعي، في حين يُتوقع أن يبلغ الدعم في عام 2026 نحو 282 مليار ليرة للكهرباء و91 مليار ليرة للغاز الطبيعي.

وكانت تركيا قد أعلنت، في نهاية عام 2025، عن إطلاق 14 مشروعاً جديداً لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من بينها ستة مشاريع لطاقة الرياح، وذلك عقب مزادات نظّمتها وزارة الطاقة والموارد الطبيعية لتخصيص قدرات تبلغ 1150 ميغاواط، موزعة بين مدن باليكسير وكوتاهيا وأيدن ودينزلي وسيفاس. ومن المتوقع أن تغطي هذه المشاريع احتياجات نحو 500 ألف أسرة، وأن تخفّض الانبعاثات الكربونية بنحو 800 ألف طن سنوياً، ما يعزز إسهام الطاقة المتجددة في تحقيق الأمن الطاقي والاستدامة البيئية في تركيا.

ويُذكر أن تركيا وقّعت، العام الماضي، اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو مع صندوق أوبك للتنمية الدولية وبنك التنمية الصناعية في تركيا، بهدف دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتمويل المشاريع الصديقة للبيئة، بما في ذلك الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، ضمن مساعيها للتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2053.