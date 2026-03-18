تركيا تعزز أمن المياه وتوسع الدعم الاجتماعي

- تواجه تركيا أزمة مياه هيكلية، مما دفعها لإقرار الخطة الوطنية للمياه (2026-2035) لتحسين كفاءة استخدام المياه باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتعزيز ثقافة الحفاظ على المياه. - خصصت تركيا موازنة عام 2026 نحو تريليون ليرة لدعم الفئات المحتاجة، مع التركيز على تحويلهم إلى قوى منتجة عبر برامج التأهيل والدمج المهني. - تعكس الموازنة العامة التركية لعام 2026 توازناً بين إدارة التحديات البيئية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، مع التركيز على التعليم والصحة والدفاع لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

لم تمنح الهطولات المطرية الكبيرة هذا العام تركيا الطمأنينة، إذ يرى خبراء أن البلاد تواجه أزمة مياه هيكلية وليس مجرد موجة جفاف عابرة يمكن أن تنتهي مع تحسن الهطولات. فالعجز المائي مستمر في التفاقم رغم الإجراءات الحكومية، مثل جمع مياه الأمطار ومعالجة المياه الرمادية في المباني الجديدة والفنادق والمجمعات الكبيرة، إلى جانب دعم التحول نحو أساليب الري الحديثة وتقليل الاعتماد على الزراعة البعلية. وفي هذا السياق، أقرّت الرئاسة التركية الخطة الوطنية للمياه (2026-2035)، لتشكل خريطة طريق استراتيجية لعشر سنوات تهدف إلى ضمان أمن المياه في ظل التغير المناخي والطلب المتزايد. وقد نُشرت الخطة في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس/ آذار 2026.

وتركز الخطة على تقليل الهدر وتحسين الكفاءة عبر خفض فاقد مياه الشرب إلى 25% بحلول عام 2030 و10% بحلول عام 2050، وتقليص استهلاك الفرد اليومي إلى 120 ليتراً في 2030 و100 ليتر في 2050. كما تستهدف رفع كفاءة الري إلى 60% بحلول 2030، واستعادة 30% من المياه المستخدمة في الصناعة. وتتضمن الخطة تحولاً من إدارة الأزمات إلى إدارة المخاطر، عبر تخزين مياه الأمطار الغزيرة، واستخدام الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي لمراقبة استهلاك المياه، إضافة إلى التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية فوق خزانات السدود للحد من التبخر وتوليد الطاقة في آن واحد. وعقب إقرار الخطة، أعلنت غرفة صناعة إسطنبول عن إطلاق مشروع توعوي لتعزيز ثقافة الحفاظ على المياه انطلاقاً من مسؤولية القطاع الصناعي تجاه الأجيال المقبلة.

ووصف رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة إسطنبول إردال بهجيفان الخطة بأنها خطوة استراتيجية لحماية الموارد المائية وإدارتها بشكل مستدام، كما تمهد لإقرار قانون المياه المرتقب الذي يهدف إلى ضمان النقل الآمن للموارد المائية الجوفية والسطحية إلى المستقبل. وأكد أن القطاع الصناعي ينظر إلى المياه ليس فقط باعتبارها قضية بيئية، بل عنصراً أساسياً لاستمرارية الإنتاج والقدرة التنافسية، مشدداً على ضرورة إدارتها بكفاءة وذكاء. ويُذكر أن تركيا انتقلت، خاصة بعد عام الجفاف الماضي الذي لم تشهده منذ نصف قرن، من مرحلة الإجهاد المائي إلى الاقتراب من الفقر المائي، بعد انخفاض نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة من 1650 متراً مكعباً عام 2000 إلى أقل من 1300 متر مكعب حالياً.

دعم اجتماعي بمليار ليرة في موازنة تركيا 2026

في موازاة التحديات البيئية، تواصل تركيا تعزيز سياساتها الاجتماعية، إذ كشف وزير الاقتصاد التركي عمر بولات أن حصة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في موازنة عام 2026 تقترب من مليار ليرة، ضمن حزمة مساعدات اجتماعية شاملة تصل إلى نحو تريليون ليرة. وأشار بولات إلى أن التوترات الإقليمية، بما في ذلك الحرب في المنطقة، لم تتسبب في أضرار مباشرة كبيرة على تركيا، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز القدرات الدفاعية والاقتصادية بما يضمن حماية البلاد وتعزيز مكانتها في مختلف القطاعات. وأكد الوزير التزام الحكومة بمبدأ "عدم ترك أي مواطن خلف الركب"، والعمل على تحويل الفئات المدعومة إلى قوى منتجة عبر برامج التأهيل والدمج المهني. وأوضح أن المساعدات الاجتماعية التي كانت لا تتجاوز 0.5% من الدخل القومي سابقاً، ارتفعت اليوم إلى نحو 960 مليار ليرة.

وفي ما يتعلق بتفاصيل الإنفاق، أوضح أن ميزانية عام 2026 تتضمن تخصيص 194 مليار ليرة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتعليمهم، و22 مليار ليرة لدعم الأسر، و44 مليار ليرة لتنمية الأطفال، و14 مليار ليرة لأسر الشهداء والمحاربين القدامى، ليصل إجمالي الإنفاق الاجتماعي إلى 917 مليار ليرة، مقارنة بـ630 مليار ليرة العام الماضي. كما أشار إلى توسع خدمات الرعاية، حيث تقدم الدولة خدمات الرعاية المنزلية لـ120 ألف مسن، وتدير 1400 مؤسسة سكنية، وتوفر الحماية والرعاية لـ14 ألفاً و600 طفل، إضافة إلى 286 مركزاً لتأهيل ذوي الإعاقة. وعلى صعيد التعليم، ارتفع عدد المدارس المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في تركيا من 342 مدرسة قبل 20 عاماً إلى 1855 مدرسة حالياً، يعمل فيها نحو 35 ألف معلم.

وتبلغ الموازنة العامة التركية لعام 2026 نحو 18.93 تريليون ليرة من النفقات مقابل 16.22 تريليون ليرة من الإيرادات، مع عجز مستهدف عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتصدر قطاع التعليم قائمة الإنفاق بنحو 2896 مليار ليرة (15.3% من الموازنة)، يليه قطاع الصحة بـ3307 مليارات ليرة، ثم الدفاع والأمن بـ2155 مليار ليرة، بينما يأتي الدعم الاجتماعي رابعاً بنحو 917 مليار ليرة. وبذلك، تعكس السياسات التركية توازياً بين إدارة التحديات البيئية المتصاعدة وعلى رأسها أزمة المياه، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، في محاولة لتحقيق توازن بين الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في ظل بيئة إقليمية ودولية مضطربة.

(الدولار = 44.22 ليرة تركية)