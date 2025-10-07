تركيا تضاعف الغرامات المرورية لمواجهة ارتفاع الحوادث

- تستعد الحكومة التركية لرفع قيمة الغرامات المرورية بشكل كبير، حيث تصل بعض الغرامات إلى 200 ألف ليرة، بهدف تقليل الحوادث والوفيات المتزايدة، والتي بلغت مليوناً و444 ألفاً و27 حادثاً العام الماضي. - تشمل الغرامات الجديدة 280 ألف ليرة لاستخدام لوحات مزورة و46 ألف ليرة مع سجن 3 سنوات لمن يغادر الحادث بوجود قتلى أو جرحى، مع تخفيض بنسبة 25% عند الدفع المبكر. - رغم زيادة الغرامات، لم تحد من عدد الحوادث في تركيا، حيث ارتفع عدد المركبات إلى 31.3 مليوناً في عام 2024، مع تسجيل 6548 وفاة في حوادث المرور عام 2023.

تستعد الحكومة التركية لإعلان قائمة المخالفات المرورية ورفع قيمة الغرامات بعد إقرارها من البرلمان الأسبوع الجاري، إذ تهدف إلى تقليل عدد الحوادث والوفيات المتزايدة، عاماً تلو عام، بعد أن سجلت العام الماضي، مليوناً و444 ألفاً و27 حادثاً، منها 266 ألفاً و855 حادثاً أسفرت عن وفاة أو إصابة، بحسب المعهد الإحصائي التركي (TurkStat).

وتكشف مصادر إعلامية أن الغرامات، زادت وتضاعفت هذه المرة لتصل إلى 200 ألف ليرة (نحو 4796 دولاراً) لمخالفة عدم الامتثال لأمر "قف"، و200 ألف ليرة للقيادة بعد إلغاء الرخصة، و180 ألف ليرة للقيادة المتهورة، و280 ألف ليرة لاستخدام لوحات مزورة. وتباينت غرامات المخالفات الأخرى، بين 140 ألف ليرة للقيادة بالانجراف "تفحيط"، و46 ألف ليرة مع سجن 3 سنوات لمن يغادر الحادث بحال وجود قتلى أو جرحى، و40 ألف ليرة لعدم إفساح الطريق لسيارة الإسعاف أو الإطفاء، و5 آلاف ليرة للحديث بالهاتف أثناء القيادة، لتكون مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان، 2500 ليرة هي الأقل ضمن تعديل المخالفات الجديد.

ويأتي رفع قيمة الغرامات للمرة الثانية خلال العام الجاري، إذ رفعت تركيا، مطلع العام بهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق وتقليل الحوادث في جميع أنحاء البلاد، لترفع غرامة تجاوز الإشارة الحمراء من 1506 ليرات إلى 2168 ليرة واستخدام الهاتف أثناء القيادة، من 1506 ليرات إلى 2168 ليرة، وعدم إعطاء الأولوية للمشاة من 3135 إلى 4512 ليرة، والقيادة بدون لوحات أرقام من 8167 ليرة إلى 15709 ليرات.

وفي حين يجري تخفيض قيمة المخالفة بنسبة 25% في حال الدفع خلال أسبوعين من تاريخ المخالفة، تزيد المخالفة في حال التخلف عن الدفع، لكن ذلك ورفع قيمة المخالفات لم تحد من عدد وأضرار المخالفات في بلد يضمّ 32 مليون سيارة مسجلة حتى يوليو/ تموز الماضي. في حين كان عدد المركبات في تركيا 28.7 مليوناً في عام 2023، ثم ارتفع إلى 31.3 مليوناً في عام 2024.

وارتفع عدد الحوادث في تركيا بنسبة 9.88% العام الماضي ليصل عدد الحوادث مليوناً و444 ألفاً و27 حادثاً. منها مليون و177 ألفاً و172 حادثاً أسفرت عن أضرار، و266 ألفاً و855 حادثاً أسفرت عن وفاة أو إصابة. وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، من بين حوادث المرور التي أسفرت عن وفاة أو إصابة التي وقعت خلال العام الماضي، وقع 85.5% منها داخل المناطق السكنية، في حين وقع 14.5% منها خارج المناطق السكنية.

وبلغ عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في حوادث المرور 6548 في عام 2023 و6352 في عام 2024. وبالتالي، انخفض عدد الوفيات في حوادث المرور لكل 100 ألف مركبة من 22.8 في عام 2023 إلى 20.3 في عام 2024. وأصيب 385117 شخصاً في حوادث المرور.

(الدولار= 41.7 ليرة تركية)