تركيا تسجل رقماً قياسياً في صادراتها اليومية بـ2.4 مليار دولار

أنقرة

23 مايو 2026   |  آخر تحديث: 21:09 (توقيت القدس)
ميناء إسكندرون بمدينة هاتاي التركية. 2 ديسمبر 2021 (بوراك ميلي/الأناضول)
سجّلت تركيا رقماً قياسياً جديداً في صادراتها اليومية، بعدما بلغت قيمة الصادرات في يوم واحد 2 مليار و427 مليوناً و991 ألفاً و235 دولاراً، وهو أعلى مستوى يومي في تاريخ البلاد، وفق وثيقة صادرة عن وزارة التجارة التركية. وأظهرت الوثيقة أنّ الرقم الجديد تحقق، أمس الجمعة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في 28 مارس/ آذار 2025، حين بلغت الصادرات اليومية 2 مليار و123 مليوناً و861 ألفاً و740 دولاراً.

وقال وزير التجارة التركي عمر بولاط، في بيان نشرته الوزارة، إنّ "تركيا حققت نجاحاً تاريخياً جديداً في إطار رؤيتها للنمو المرتكز على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير"، معتبراً أن "الرقم الجديد يعكس قوة القدرة الإنتاجية للبلاد، وحيوية القطاع الخاص، وتنافسية المصدرين الأتراك في الأسواق العالمية".

وثيقة وزارة التجارة التركية توثق الأرقام القياسية للقيمة الصادرات في يوم واحد (الوزارة)
أعلى خمسة أيام تصديراً في تركيا

وبحسب الجدول الوارد في وثيقة وزارة التجارة، تصدّر يوم 22 مايو/ أيار 2026 قائمة أعلى أيام التصدير في تاريخ تركيا بقيمة 2.427 مليار دولار، تلاه يوم 28 مارس/ آذار 2025 بقيمة 2.123 مليار دولار، ثم 23 يونيو/ حزيران 2023 بقيمة 2.115 مليار دولار. وجاء يوم 14 يونيو 2024 في المرتبة الرابعة بصادرات بلغت 1.976 مليار دولار، بينما حلّ يوم 30 إبريل/ نيسان 2026 خامساً بقيمة 1.958 مليار دولار.

وأكد بولاط أن هذا الأداء يمثل نتيجة ملموسة للسياسات القائمة على دعم الصادرات التي تنتهجها الحكومة التركية، مشيراً إلى أنّ بلاده باتت تمتلك بنية اقتصادية أقوى، قادرة على دعم الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز الإنتاج، وفتح أسواق جديدة، وزيادة حضورها في التجارة العالمية.

منطقة تخزين الحاويات بجوار ميناء أمبارل، 29 أغسطس 2025 (توناهان تورهان/ Getty)
دعم للمصدّرين والأسواق

وأشار وزير التجارة التركي إلى أن الوزارة تواصل إجراءاتها لدعم المصدرين، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز أنشطة دخول الأسواق، والترويج للعلامات التجارية، وتقوية البنية اللوجستية، بما يساعد الشركات التركية على توسيع حضورها الخارجي. ووجه الشكر إلى المصدرين والمنتجين والصناعيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين والحرفيين وقطاع النقل واللوجستيات وموظفي وزارة التجارة، معتبراً أنهم ساهموا في تحقيق هذا الرقم القياسي الجديد.

التحديثات الحية
