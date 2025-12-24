تركيا ترفع الأجور مطلع العام ومخاوف من موجة غلاء

- أعلنت الحكومة التركية عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 27% ليصل إلى 28,075 ليرة تركية، مما أثار ردود فعل متباينة بسبب التضخم السنوي البالغ 31.07%. تعهدت وزارة التجارة بمراقبة الأسواق لمنع زيادات غير مبررة في الأسعار. - تباينت الآراء بين العمال وأرباب العمل حول الزيادة؛ حيث يرى العمال أنها غير كافية، بينما يعتبرها أرباب العمل نتيجة توافقات صعبة. قاطع اتحاد العمال التركي الاجتماع لعدم تحقيق مطلبه برفع الأجور بما يتناسب مع التضخم. - يحذر المحللون من تأثيرات اقتصادية محتملة مثل تراجع قيمة الليرة وارتفاع الأسعار، مع وجود مخاوف من الأزمات الجيوسياسية. تلتزم الحكومة بتحقيق توازن بين مصالح العمال وأرباب العمل واستقرار الاقتصاد.

يتخوّف الأتراك من ارتفاع الأسعار بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، رغم بيان وزارة التجارة التركية الصادر أمس الأربعاء، ووعدها بضبط الأسواق وملاحقة المتلاعبين ومستغلي الزيادة. ولاقى قرار رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص وأجورهم، الذي أُعلن ليل أول أمس الثلاثاء، ردود فعل متباينة في الشارع التركي، وإن جاء معظمها خائباً، بعدما بلغت نسبة الزيادة 27%، وهي أقل من نسبة التضخم السنوي البالغة 31.07%، وأقل بكثير من الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة التركية، بحسب مواطنين.

في السياق، تقول ميراي من حي بيلكدوزو في إسطنبول لـ"العربي الجديد"، إن الزيادة لم ترقَ إلى مستوى التوقعات، معتبرة أن ضغط أرباب العمل كان السبب في عدم رفع الأجور إلى الحد الأدنى المتوقع، أي 30%. وتضيف أن تكاليف المعيشة وأسعار حوامل الطاقة (المشتقات النفطية والكهرباء) ارتفعت أربع مرات خلال العام الجاري، وأن الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة تجاوز 90 ألف ليرة. وتوضح أنه حتى لو افترضنا أن شخصين يعملان في الأسرة ويتقاضيان الحد الأدنى للأجور، ستبقى الأسرة تعاني. في المقابل، يرى رجل الأعمال سليم شحرور، من حي أفجلار في إسطنبول، أن النسبة جيدة وجاءت بالتوافق بعد خلافات بين ممثلي العمال وأرباب العمل. ويكشف لـ"العربي الجديد" أن اتحاد العمال تورك-إيش قاطع الاجتماع بسبب عدم تحقيق مطلبه برفع النسبة وتعويض الزيادة بما يوازي ما يلتهمه التضخم، على الأقل.

وكان رئيس اتحاد العمال التركي، إرجون أتالاي، قد أكد خلال الاجتماع الأول للجنة تحديد الأجور، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن ظروف المعيشة تزداد صعوبة يوماً بعد يوم، وأن أصحاب الأجور الدنيا والمتقاعدين هم الفئات الأكثر حاجة إلى الدعم. واعتبر أن الأرقام المطروحة لزيادة الحد الأدنى للأجور قليلة، قائلاً: "من المستحيل العيش بهذا المال، الناس يعانون. يجب أن تكون الأولوية لأصحاب الأجور الدنيا والمتقاعدين". وأشار إلى الانتقادات التي تطاول تمثيل العمال، موضحاً أنه "عندما يظهر رقم جيد، يُقال إن صاحب العمل أعطى والدولة أعطت، وعندما يكون الأمر سيئاً نُحمَّل الفاتورة".

ويضيف شحرور أن نسبة الرفع تتوافق مع نسبة التضخم المتوقعة في نهاية الشهر الجاري، التي تراوح بين 26 و27%، مشيراً إلى أن العمل الإنتاجي في تركيا يعاني من مشكلات عدة، وقد أخذت لجنة تحديد الأجور ذلك في الحسبان، ولن تتعمد زيادة تكاليف الإنتاج على أرباب العمل. ولا يستبعد شحرور رفع الأجور مرة ثانية خلال عام 2026، كما حصل في عامي 2022 و2023، إن لم تتراجع نسبة التضخم.

وحول إعلان بعض أحزاب المعارضة عدم رضاها عن الزيادة، كما صرّح رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، بقوله إن حد الجوع الرسمي اليوم 30 ألف ليرة، وللمرة الأولى يُعلن الحد الأدنى للأجور (28,075 ليرة تركية) دون هذا الحد، مضيفاً أن هناك ضمانات عبور للأغنياء ولا ضمان معيشة لأصحاب الحد الأدنى، معتبراً ذلك نظام العدالة السوداء لحزب العدالة والتنمية، يرد شحرور بأن من الطبيعي أن تلتقط المعارضة هذا الحدث وتعمل على ورقة معيشة الأتراك، لكن لا بد من النظر إلى الصورة الأوسع، بما يشمل قدرة أرباب العمل على دفع الأجور، وأثر الزيادة على السوق والتضخم، إلى جانب ضمان حياة كريمة للمواطنين.

وتتزايد المخاوف في الشارع التركي من استغلال التجار وأصحاب الأسواق لقرار رفع الأجور عبر رفع الأسعار والخدمات، ما يعني، برأيهم، زيادة التضخم من دون استفادة فعلية للعمال. وهو ما نبّهت إليه وزارة التجارة التركية أمس، مؤكدة أنه لن يُسمح بتحويل الزيادة في الحد الأدنى للأجور، التي حُدِّدَت بمبلغ 28.075 ليرة تركية، إلى زيادات أسعار غير عادلة وغير مبررة بذريعة سلوكيات التسعير. وتوعّدت الوزارة بتطبيق جميع التدابير الإدارية والقانونية بحزم، مشددة على أن الغرامات الإدارية ستُفرض من دون استثناء على الممارسات السعرية غير العادلة التي تضر بالمستهلكين، وأن العقوبات ستُنفذ بأشد الطرق، استناداً إلى مبالغ الغرامات المحدثة.

وأعلنت وزارة التجارة أن الحد الأدنى للأجور لعام 2026 حُدِّد بزيادة قدرها 27% ليصبح 28.075 ليرة تركية صافية، معربة عن أملها في أن يكون الأجر المحدد مفيداً لحياة العمل وبنية الإنتاج والاقتصاد الوطني. وأضافت الوزارة، في بيان اطلع عليه "العربي الجديد"، أنه لا يمكن زيادة الأسعار بشكل غير مبرر بعد زيادة الأجور، وأن الحد الأدنى للأجور أحد عناصر التكلفة الإجمالية، وأن نسبة الزيادة لا تنعكس مباشرةً على جميع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يتعارض مع الحقائق الاقتصادية.

وفي ما يتعلق بآليات مراقبة الأسواق والأسعار، أكدت وزارة التجارة أن وزارتي الزراعة والغابات، ومديريات التجارة والزراعة الإقليمية، تعملان بنشاط ميداني، إلى جانب فرق المديرية العامة للتجارة الداخلية ومديرية حماية المستهلك ومراقبة السوق، التي تنفذ عمليات تفتيش مكثفة ودائمة. وشددت الوزارة على أنه لن يُتسامَح مع أي ممارسات تضر باستقرار الأسعار أو بالمنافسة العادلة أو تستهدف القوة الشرائية للمواطنين. وكانت لجنة تحديد الأجور في تركيا قد رفعت الحد الأدنى للرواتب والأجور بنسبة 27% مقارنة بعام 2025، ليبلغ صافي الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 28.075 ليرة تركية، أي نحو 655.53 دولاراً.

وتواكب لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا زيادات الأجور بما يوازي التضخم السنوي في أسعار السلع والمنتجات الأساسية. فقد رُفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لعام 2025 إلى 22.104 ليرات، بزيادة 30% عن عام 2024، حين بلغ 17.002 ليرة. كذلك رُفع خلال عامي 2022 و2023 الحد الأدنى للأجور مرتين، عندما بلغ التضخم نحو 62% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى 44.38% في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي يوسف كاتب أوغلو، لـ"العربي الجديد"، إن نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور جاءت أقل من توقعات الشارع، لكنها قد تكون مساوية أو حتى أعلى من نسبة التضخم المتوقعة للعام المقبل، التي يُرجّح أن تكون دون 25%. ويضيف أن زيادة الأجور تخص العام المقبل، وتُقاس وفق معدل التضخم في عام 2026، وليس وفق معدل التضخم في العام الجاري. ويرى كاتب أوغلو أن الحكومة فشلت في خفض التضخم ولم تفِ بوعودها، إذ كان برنامج الإصلاح الاقتصادي، عند إعلانه العام الماضي، يتوقع تضخماً بنحو 15.2% في عام 2025، والوصول به إلى 8.5% بحلول 2026، قبل تعديل هذه التقديرات على لسان نائب الرئيس جودت يلماظ.

ويؤكد أن الزيادة الحالية تراعي توازن مصالح العامل ورب العمل والحكومة، وتقع ضمن حدود الضبط، بما لا يؤثر سلباً في التضخم أو سعر صرف الليرة. ولو كانت الزيادة أعلى، لكان العرض النقدي في السوق ارتفع، ما كان سيؤثر في الليرة التي تراجعت بأكثر من 21% خلال عام 2025. وحول رؤيته للعام المقبل، يقول كاتب أوغلو إن تركيا تمر بمرحلة تحسّن في الأداء والمؤشرات الاقتصادية، من نمو وتضخم وصادرات وسياحة، لكنه يحذر من أن أي طارئ، كاندلاع حرب شمالي سورية تشارك فيها تركيا بشكل مباشر أو غير مباشر، قد يغيّر المشهد الاقتصادي بالكامل، بما في ذلك السوق والأسعار وسعر الليرة والإنتاج والصادرات. وحتى الآن، لم تتبدل الأسعار ولم تتأثر العملة التركية بقرار رفع الحد الأدنى للأجور، إذ حافظت الليرة على مستوى 42.8 ليرة مقابل الدولار، وسط توقعات بتغير الأسعار وملامح السوق بعد بدء صرف الزيادة مطلع الشهر المقبل.

ويقدّر مختصون حد الفقر للأسرة التركية بنحو 88 ألف ليرة، فيما تقدر جهات عدة، من بينها اتحاد العمال ووكالة التخطيط في إسطنبول، تكاليف معيشة الأسرة بنحو 92 ألف ليرة تركية. إلا أن المختصين يلفتون إلى ثلاثة عوامل أساسية: أولها أن قلة من العمال الأتراك يتقاضون الحد الأدنى للأجور، وثانيها أن أكثر من فرد يعمل في الأسرة الواحدة، وثالثها أن هذه التقديرات تُحتسب لأسرة من أربعة أفراد، في حين أن معظم الأسر التركية، منذ سنوات، باتت تكتفي بطفل واحد، ويبلغ عدد أفرادها ثلاثة.