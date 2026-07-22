تركيا ترفع أسعار الوقود بعد صعود النفط وسط تصاعد التوترات

- أعلنت تركيا عن زيادة سعر البنزين بمقدار 1.23 ليرة للتر، ليصل الارتفاع خلال شهر إلى 10 ليرات، مما يعكس تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على تكاليف الوقود المحلية. - تأثرت الليرة التركية سلباً بارتفاع أسعار النفط، مما زاد من فاتورة الاستيراد وطلب الدولار، وأدى إلى تراجع احتياطي المصرف المركزي وتفاقم التضخم. - انخفض معدل استخدام الطاقة الإنتاجية في قطاع الصناعات التحويلية إلى 73.8% في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.

أعلنت تركيا اليوم الأربعاء، عن رفع سعر البنزين بنحو 1.23 ليرة للتر الواحد، اعتباراً من غد الخميس، ليصل الارتفاع على الديزل والبنزين خلال شهر، بين 22 يونيو/حزيران و22 يوليو/تموز، إلى نحو 10 ليرات للتر. وبذلك سيكون سعر لتر الديزل 74.27 ليرة تركية (نحو 1.57 دولار) في إسطنبول و 75.39 ليرة تركية بالعاصمة أنقرة والبنزين حوالي 66.79 ليرة تركية في الجانب الأناضولي من إسطنبول، و66.94 ليرة تركية في الجانب الأوروبي، و67.91 ليرة تركية في أنقرة، و68.19 ليرة تركية في إزمير.

ومن المتوقع أن تظهر الأسعار الجديدة على لافتات محطات الوقود بعد منتصف الليل. وتربط تركيا أسعار الوقود المحلية بالسعر العالمي، كما تستورد نحو 95% من استهلاكها البالغ نحو 360 مليون برميل بفاتورة لا تقل عن 70 مليار دولار سنوياً. وارتفعت أسعار النفط خلال الأيام الماضية، مع عودة التوترات للمنطقة وتعطيل العبور بمضيق هرمز وتهديد الحوثيين لحركة الملاحة وإغلاق مضيق باب المندب، إلى جانب أثر الهجمات على محطة خط أنابيب بحر قزوين الواقعة على ساحل البحر الأسود الروسي، والتي تشحن معظم نفط كازاخستان الخام. وبلغ سعر خام برنت، اليوم الأربعاء، نحو 92.85 دولاراً للبرميل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الجيوسياسية التي أدت إلى تصاعد التوترات وارتفاع أسعار النفط؟ كيف يؤثر ارتفاع أسعار الوقود على أسعار السلع والمنتجات في تركيا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال الاقتصادي التركي، أوزجان أويصال إن تركيا من الدول التي تأثرت بشكل كبير بارتفاع أسعار النفط العالمي والذي ينعكس ذلك فوراً، على أسعار المحروقات وفواتير الغاز والكهرباء، ويمتد الأثر إلى أسعار السلع والمنتجات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، الزراعي والصناعي، وارتفاع تكاليف شحن المنتجات من المزارع والمصانع إلى الأسواق بالمدن. طبعاً إلى جانب ارتفاع أجور النقل والخدمات.

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وعن الأثر على سعر الليرة التركية المتراجعة اليوم إلى 47.5 ليرة مقابل الدولار، يضيف أويصال لـ"العربي الجديد" أن الليرة تتأثر بعوامل وأسباب كثيرة، اقتصادية وحتى سياسية، لكن ارتفاع أسعار النفط العالمي يزيد من تلك الآثار من خلال ارتفاع فاتورة الاستيراد وزيادة الطلب على الدولار لتمويل الفاتورة، ما يؤثر على توازن العرض مع الطلب المتزايد بسبب التضخم وتراجع سعر الليرة، ويؤثر على احتياطي المصرف المركزي.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة العالمي، يؤثر أيضا على حجم الإنتاج والذي تراجع بعديد من المنشآت الصناعية التي قلصت طاقتها الإنتاجية، وفق بيانات المصرف المركزي التركي اليوم. وقال البنك المركزي التركي في بيان اليوم الأربعاء، إن معدل استخدام الطاقة الإنتاجية المعدل موسمياً في قطاع الصناعات التحويلية ككل انخفض في يوليو/تموز بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 73.8%. وأشار إلى أن هذا المعدل الذي جاء بعد جمع وتقييم ردود 1985 شركة عاملة في قطاع الصناعات التحويلية على استطلاع الاتجاهات الاقتصادية في شهر يوليو، هو أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر.

(الدولار= 47.21 ليرة تركية)