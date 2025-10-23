تركيا تخفض سعر الفائدة بهدف تحريك الأسواق وتحسين المعيشة

- خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 39.5% لتعزيز معروض الليرة وتحريك الأسواق، رغم التضخم الذي بلغ 33.29% في سبتمبر، بعد خفض سابق بمقدار 2.5%. - ارتفعت أسعار الغذاء والسكن والتعليم بشكل ملحوظ، بنسبة 36% و51% و66% على التوالي، مما يعكس ارتفاع تكاليف مستلزمات التعليم وافتتاح المدارس، مع توقع استمرار تخفيض الفائدة إلى 37% بنهاية العام. - تحسنت توقعات النمو الاقتصادي التركي، حيث رفع البنك الدولي توقعاته إلى 3.5% للعام الجاري، مع إمكانية تدخل البنك المركزي لضبط سعر الليرة بفضل احتياطياته من العملات الأجنبية والذهب.

خفض مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة المصرفية بمقدار 1%، لينخفض سعر فائدة إعادة الشراء لأسبوع واحد إلى 39.5%، بعد تخفيض الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار سياسة التيسير النقدي وزيادة معروض الليرة التركية في الأسواق، رغم عودة التضخم إلى الارتفاع الطفيف الشهر الماضي. وتابع المجلس، برئاسة محافظ البنك المركزي فاتح كارهان، خطة تخفيض سعر الفائدة بعد خفضٍ سابقٍ بمقدار 2.5% الشهر الماضي، لتتراجع الفائدة من 43% إلى 40.5%، وذلك رغم الارتفاع الطفيف في نسبة التضخم، بهدف تحريك الأسواق التي تعاني، وفق مراقبين، من حالة جمود بدأت تهدد الإنتاج والاقتصاد التركي.

وكان معدل التضخم لشهر سبتمبر/أيلول الماضي قد سجل ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 33.29% على أساس سنوي، مقارنة بـ32.95% في أغسطس/آب، ما اعتبره مراقبون أمرًا مخيبًا ومخالفًا للتصريحات ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قاد التضخم إلى التراجع خلال العام الماضي. وبالمقابل، ارتفعت الأسعار على أساس شهري، بحسب معهد الإحصاء التركي، بنسبة 3.23% في سبتمبر، مع زيادة ملحوظة بلغت 8.6% في أسعار المواد الغذائية و7.85% في تكاليف السكن. وعلى مدى الأشهر الاثنتي عشرة الأخيرة، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 36%، والسكن 51%، والتعليم 66%.

وفي السياق، يقول أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير بإسطنبول فراس شعبو، لـ"العربي الجديد"، إن الارتفاع الطفيف في نسبة التضخم الشهر الماضي جاء على الأرجح متزامنًا مع ارتفاع أسعار مستلزمات التعليم وافتتاح المدارس وأقساط الجامعات، في حين بقيت بقية الأسعار شبه ثابتة. ويرى أن هذا الأمر لن يعوق نهج المصرف المركزي في استمرار تخفيض الفائدة، متوقعًا أن تصل إلى نحو 37% نهاية العام بعد تخفيضين إضافيين محتملين.

ويضيف شعبو أن الاقتصاد التركي بدأ يعطي مؤشرات مقلقة، سواء على صعيد حركة السوق أو حجم الإنتاج أو حتى حالات الإفلاس التي تشهدها بعض الشركات الكبرى، ما يستدعي -من وجهة نظره- تحفيز الإيداعات للخروج من خزائن المصارف نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحريك عجلة السوق. ويؤكد أن الاستمرار بسياسة التشديد النقدي قد يزيد المخاطر على الاقتصاد الكلي، معتبرًا أن تركيا حققت الغاية من تلك السياسة، وتمكنت من تثبيت سعر الليرة إلى حدٍّ ما رغم الظروف الجيوسياسية الصعبة التي مرت بها المنطقة خلال العامين الماضيين.

ويتوقع شعبو أن يعاود الاقتصاد التركي نموه بعد تراجعه خلال العامين السابقين، مشيرًا إلى أن ظروف المنطقة تحسنت إثر انفراجات سياسية، خصوصًا ما يتعلق بغزة، وظهور آفاق وأسواق جديدة أمام تركيا، سواء في منطقة الخليج، التي زارها الرئيس مؤخرًا، أو في السوق الأميركية بعد الاتفاقات الأخيرة والسعي لرفع حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار.

وكان البنك الدولي قد رفع مؤخرًا توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 3.1% إلى 3.5% للعام الجاري، ومن 3.6% إلى 3.7% للعام المقبل، مشيرًا في تقريره حول اقتصادات أوروبا وآسيا الوسطى وشرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، إلى أن الاقتصاد التركي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5% هذا العام، و3.7% عام 2026، و4.4% في عام 2027.

ويرى مراقبون أن تخفيض سعر الفائدة، الذي لم ينعكس حتى الآن على سعر الصرف، إذ افتتحت تعاملات اليوم الخميس عند 41.9874 ليرة مقابل الدولار و48.8082 ليرة مقابل اليور، يعدّ خطوة ضرورية لتحسين معيشة الأتراك الذين يعانون من التضخم وارتفاع الأسعار. ويشير الخبراء إلى أنه في حال حدوث أي هزة في سعر صرف الليرة، يمكن للمصرف المركزي التدخل عبر المصارف بعمليات بيع مباشرة للدولار لضبط السوق وإعادة التوازن النقدي وتثبيت سعر الليرة، أو حتى تحسينه، مستندًا في ذلك إلى الاحتياطي المتزايد لديه.

وكان المركزي التركي قد سجّل حتى نهاية سبتمبر الماضي مستوى قياسيًّا جديدًا لاحتياطياته من العملات الأجنبية والذهب، بلغ 182.953 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه. ووفق معطيات المصرف، وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 86.699 مليار دولار، فيما ارتفع إجمالي احتياطي الذهب إلى 96.254 مليار دولار.