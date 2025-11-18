تركيا تخطط لبيع ديون بقيمة 4 مليارات دولار لتعزيز إنتاج الطاقة

- تعتزم شركة البترول التركية إصدار صكوك بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار لتوسيع إنتاج النفط والغاز، مع خطط لزيادة إنتاج حقل ساكاريا في البحر الأسود إلى 45 مليون متر مكعب يومياً بحلول 2028. - الشركة، المملوكة لصندوق الثروة السيادية التركي، تسعى لتطوير احتياطيات غير تقليدية بالشراكة مع شركات دولية، وتوسيع عملياتها في ليبيا، عمان، باكستان، أذربيجان، العراق، وروسيا. - يأتي إصدار الديون في ظل انخفاض تكاليف الاقتراض بتركيا، مما يعزز من فرص التمويل وتوسيع الشراكات الدولية في قطاع الطاقة.

تعتزم شركة البترول التركية بيع ما يصل إلى 4 مليارات دولار من الديون الإسلامية في جزء من مساعيها لتوسيع إنتاج النفط والغاز، ما يمثل أول طرح دولي من نوعه للشركة. إذ أنشأت في وقت سابق من هذا الشهر شركة تابعة لها "فارليك كيرالاما" لإدارة إصدار الصكوك.

وقال وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار لوكالة بلومبيرغ يوم الاثنين، إن الشركة تستعد لإصدار صكوك لأجل خمس سنوات لمستثمرين دوليين بحلول نهاية العام. وأضاف أنّ "طرح الصكوك الأول يأتي بعد اجتماعات ترويجية غير رسمية في لندن وأبوظبي ودبي، حيث أطلع المسؤولون المستثمرين المحتملين على التوقعات المالية لمؤسسة البترول التركية ومشاريعها، بما في ذلك إنتاج الغاز الطبيعي في البحر الأسود وحقل جبار النفطي في جنوب شرق تركيا".

ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج محلياً ودولياً، إذ أوضح بيرقدار في إبريل/ نيسان الماضي أن تركيا تخطط لزيادة إنتاج حقل ساكاريا، وهو حقل غاز رئيسي في البحر الأسود، من 9.5 ملايين متر مكعب حالياً إلى 45 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2028، إذ تسعى تركيا، التي تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الطاقة، إلى خفض فاتورة الواردات وتعزيز أمن الإمدادات من خلال تطوير الموارد المحلية وتوسيع الشراكات الدولية في مجال استكشاف النفط والغاز. كذلك تخطط شركة البترول التركية لتطوير احتياطيات غير تقليدية في جنوب شرق البلاد بالشراكة مع شركتي "كونتيننتال ريسورسز" الأميركية، وشركة "ترانس أتلانتيك بتروليوم" المحدودة.

وتمتلك شركة البترول التركية المملوكة لصندوق الثروة السيادية التركي، محفظة متنامية من المشاريع الدولية، بما في ذلك خطط التنقيب في ليبيا وسلطنة عمان وباكستان، إلى جانب الإنتاج الحالي في أذربيجان والعراق وروسيا.

وأنتجت شركة البترول التركية 33.7 مليون برميل من النفط و2.2 مليار متر مكعب من الغاز في تركيا بحلول عام 2024، وفقًا لما صرّح به الرئيس التنفيذي السابق أحمد تورك أوغلو أمام لجنة برلمانية في وقت سابق من هذا العام. كذلك ضخّت الشركة 39.4 مليون برميل من النفط المكافئ من مشاريع دولية. وأضاف أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 15.4 مليار ليرة العام الماضي، أي ما يعادل حوالى 390 مليون دولار آنذاك.

ويأتي بيع الديون في الوقت الذي تنخفض فيه تكاليف الاقتراض في تركيا نتيجة لانحسار التوترات السياسية في الداخل، والتزام الحكومة الاقتصاد التقليدي، وتحسن المعنويات تجاه الأسواق الناشئة. وقد أدى ذلك إلى موجة من الإصدارات من القطاعين، العام والخاص، ودفع البنوك الخليجية تحديدًا إلى توسيع نطاق إقراضها في البلاد.