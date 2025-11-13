تركيا تحفز العودة إلى الريف لاستنهاض الزراعة

- أطلقت الحكومة التركية خطة وطنية لتعزيز التنمية الزراعية عبر مشروع العودة إلى القرى، بهدف إحياء المناطق الريفية من خلال دعم الأسر الراغبة في الاستقرار وتقديم تسهيلات زراعية وخدمات تعليمية وصحية. - تعاني تركيا من خلل ديمغرافي بسبب الهجرة إلى المدن الكبرى، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار المنتجات، حيث يعيش 67.2% من السكان في مناطق حضرية. - اقترح الاقتصاديون زيادة الدعم المباشر والقروض الميسرة للفلاحين، وأعلن الرئيس أردوغان عن حزمة تسهيلات ائتمانية لدعم مشاريع البيوت البلاستيكية وتربية المواشي.

بدأت الحكومة التركية ضمن ما تسميها خطة وطنية لتعزيز التنمية الزراعية والإنتاج المحلي، بإطلاق حزمة تحفيزية جديدة عبر مشروع العودة إلى القرى وإعادة التأهيل، بهدف إحياء المناطق الريفية عبر تقديم دعم مباشر للأسر الراغبة في الاستقرار بالقرى مجدداً وتسهيلات في الزراعة، وتوفير بنية تحتية وخدمات تعليمية وصحية.

وتعاني تركيا خللاً ديمغرافياً في توزيع السكان جراء الهجرة المستمرة إلى المدن الكبرى، ما أثر على عدد سكان القرى وتراجع الإنتاج والرقعة الزراعية وأوصل، مشفوعاً بظروف جوية قاسية العام الماضي، أسعار المنتجات الزراعية إلى مستويات قياسية.

ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن 67.2% من سكان تركيا يعيشون في مناطق حضرية ذات كثافة سكانية عالية، و15.5% في مناطق حضرية متوسطة الكثافة، و17.2% في مناطق ريفية.

ويقول الاقتصادي التركي، خليل أوزون إن المدن الكبرى بدأت تعاني ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات وأجور النقل والمنتجات الغذائية، فضلاً عن كثافة كبيرة وازدحام مستمر، أدت إلى استنزاف الموارد لحد التهديد بنضوب المياه، كما في إسطنبول وإزمير "وحدث فعلاً ببورصة" في حين يتراجع عدد سكان الأرياف ويهجر المزارعون الأراضي، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وانحسار المساحات المزروعة.

وكان رئيس اتحاد غرف الزراعة التركية، شمسي بيرقدار حذر بعد موسم العام الماضي من تراجع حاد في الإنتاج الزراعي وانخفاض غلة القمح الجاف بنسبة 48%، والمروي بنسبة 10.8%، والشعير الجاف بنسبة 63%، بينما تراجع إنتاج الفاكهة من 28 مليون طن إلى 20 مليون طن.

وعن الحلول لتثبيت الفلاحين وسكان الأرياف، يرى الاقتصادي التركي أن على الحكومة زيادة حزم الدعم المباشر والقروض الميسرة للفلاحين، خاصة بعد الخسائر الكبيرة العام الماضي بسبب الصقيع، وتقديم ميزات وتسهيلات إضافية للاستثمارات في الأرياف والمدن الصغيرة، لأن جل الصناعات التركية تتركز في المدن الكبرى أو القريبة منها.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد وجه الحكومة، الشهر الماضي لإطلاق حزمة تسهيلات ائتمانية لأصحاب مشاريع البيوت البلاستيكية وتربية المواشي، إلى جانب قروض طويلة الأجل وتأجيل أقساط القروض السابقة.

وأعلن مصرف زراعات الحكومي قروضاً تصل إلى عشرة ملايين ليرة تركية، لإنشاء بيوت بلاستيكية، بفترة سداد تصل إلى عشر سنوات، تتضمن إعفاء عاماً من سداد أصل الدين، مع خفض نسبة رأس المال المطلوب إلى 10% للشباب والنساء. وشملت حزم الدعم السابقة، المستشارين الزراعيين بنسبة 17.5% لعام 2025 ليصل إلى 345.450 ليرة.