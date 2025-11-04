تركيا تتوعد بعض صناديق الاستثمار بعقوبات صارمة ضد التلاعب

- أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك عن إجراءات صارمة ضد التلاعب في السوق من قبل صناديق استثمار معينة، مع تعزيز العقوبات والقواعد التنظيمية، في خطوة تهدف إلى حماية القطاع المالي في تركيا. - عززت السلطات التركية الرقابة على ممارسات التلاعب في السوق، واعتقلت عشرات المشتبه بهم في التسبب بتقلبات في أحجام التداول وأسعار الأسهم، في ظل تضخم متزايد دفع الأتراك للبحث عن وسائل لحماية قدرتهم الشرائية. - قررت هيئة أسواق المال التركية عدم تمديد الحظر على البيع على المكشوف بعد تعافي احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع مؤشر "BIST 100"، مما يعكس استقرار الأسواق المالية.

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الثلاثاء، إنّ أنقرة ستتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب في السوق من صناديق استثمار "معينة"، بما في ذلك فرض عقوبات أكثر صرامة وقواعد تنظيمية جديدة، في تحذير صارخ للقطاع المالي في البلاد. وأضاف شيمشك في كلمة أمام مجموعة من المصرفيين والمستثمرين في إسطنبول "نعلم أن مثل هذا التلاعب يُمارس خصوصاً عبر بعض الصناديق، ونعلم أن هناك قصوراً تنظيمياً بهذا الشأن. وسنعمل على معالجته". ولم يحدّد الوزير أسماء الصناديق التي قصدها في الكلمة أمام مؤتمر أسواق رأس المال بتركيا، وقال "في مواجهة التلاعب، سنكثف جهودنا لتشديد العقوبات وتعزيز الإطار التنظيمي".

وعزّزت السلطات في أنقرة على مدار عام حتى الآن إجراءات الرقابة على ممارسات التلاعب في السوق، واعتقلت عشرات المشتبه بهم في التسبب بتقلبات في أحجام التداول وأسعار أسهم أدوات سوق رأس المال. ودفعت سنوات من التضخم المتزايد الأتراك إلى البحث عن وسائل لحماية قدرتهم الشرائية، فلجأ البعض إلى شراء العملات الأجنبية واتجه آخرون نحو الأسهم والعملات المشفرة.

وكانت هيئة أسواق المال التركية قد قرّرت في أواخر أغسطس/آب الماضي عدم تمديد الحظر الشامل على البيع على المكشوف في أسواق بورصة إسطنبول بعد العمل به في 23 مارس/آذار عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم الفساد.

وجاء قرار عدم تمديد الإجراء في الوقت الذي تعافت فيه احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وبعد أن وصل مؤشر "BIST 100" القياسي إلى سلسلة من المستويات القياسية المرتفعة في أغسطس، بدعم من استئناف البنك المركزي لدورة خفض أسعار الفائدة عقب انخفاض التضخم. والبيع على المكشوف هو عملية يراهن فيها المستثمر على انخفاض سعر سهم ما، فيقوم باقتراض السهم من وسيط وبيعه فوراً في السوق بسعره الحالي، على أمل أن يشتريه لاحقاً بسعر أقل ليعيده للوسيط ويحتفظ بالفرق كربح.

واعتقلت السلطات في تركيا في 30 إبريل/نيسان الماضي 15 شخصاً للاشتباه في قيامهم بمعاملات تنطوي على تلاعب في بورصة إسطنبول. ووجهت لهم اتهامات بتشكيل منظمة لارتكاب جرائم والاحتيال على السوق، كما سبق أن وجهت السلطات التركية أكثر من مرة اتهامات لأشخاص اتهمت بالتلاعب بالبورصة والعملة المحلية. ففي عام 2021 أقدمت الشرطة التركية على اعتقال 62 شخصاً، في سياق التحقيق المرتبط بشركة "ثودكس" Thodex لتداول العملات المشفرة، على خلفية اتهامها بالاحتيال على مستثمرين.