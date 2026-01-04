أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، عن توقيع أنقرة لاتفاق جديد قبل يومين مع أذربيجان لتوريد 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي اعتباراً من عام 2029 ولمدة 15 عاماً، بواقع 2.25 مليار متر مكعب في كل عام، من حقل أبشيرون في أذربيجان. وأشار في تصريحات أدلى بها للقناة السابعة المحلية إلى أنّ الكمية المتفق عليها من الغاز الطبيعي سترسل من أذربيجان إلى الأراضي التركية عبر خط أنابيب يمرّ من بحر قزوين.

فنزويلا

وحول الأحداث الجارية في فنزويلا، توقع بيرقدار ألّا يكون لها تأثير سلبي كبير على أسواق النفط العالمية في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن حجم الإنتاج في فنزويلا حالياً أقل من 1% من الإنتاج العالمي، وأضاف أن "فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، ويمكنها إنتاج ما يعادل 5% من الطلب العالمي اليومي على النفط".

الصومال

وفي ما يخصّ أعمال الحفر التي ستنفذها سفينة "كاجري بي" التركية في السواحل الصومالية، قال بيرقدار "نحن متفائلون بشأن الحقل في الصومال"، وأضاف "عمق المياه يقارب 3.5 كيلومترات، أي أن النزول إلى قاع البحر يتطلب 3.5 كيلومترات"، وتابع "بعد الوصول إلى القاع، هناك عمق إضافي يبلغ 3.5 كيلومترات أخرى. سنقوم بحفر يصل إلى 7 كيلومترات".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الثلاثاء الماضي، أن بلاده تخطط للشروع بعمليات للتنقيب في الصومال عام 2026 عبر سفينة "كاجري بي"، ما سينعكس على رفاه الشعب الصومالي كثيراً.

محطة "آق قويو"

من جهة أخرى، قال بيرقدار إنّ تركيا تهدف إلى بدء إنتاج الكهرباء خلال العام الجاري في محطة "آق قويو" للطافة النووية جنوبي البلاد، وأكد أن المفاوضات مستمرة لتحديد الدولة التي ستتعاون معها تركيا بشأن بناء محطتَين جديدتَين للطاقة النووية في ولاية سينوب (شمال) ومنطقة تراقيا (شمال غرب).

ودشّنت تركيا أولى مراحل "أق قويو" في إبريل/نيسان 2023، وهي أول محطة للطاقة النووية وواحدة من بين أكبر الاستثمارات في البلاد، وتتواصل أعمال البناء داخل المحطة في إطار اتفاق أبرمته تركيا مع روسيا بالعام 2010 على أن يجري تشغيل كامل وحداتها في عام 2028.