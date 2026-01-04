تركيا تتفق مع أذربيجان لاستيراد 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 سنة

طاقة
أنقرة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
04 يناير 2026
وزير الطاقة التركي بيرقدار رفقة الرئيس رجب طيب أردوغان في مركز مؤتمرات إسطنبول. 6 أكتوبر 2025 (الرئاسة التركية/الأناضول)
بيرقدار رفقة الرئيس التركي أردوغان، إسطنبول، 6 أكتوبر 2025 (الرئاسة التركية/الأناضول)
+ الخط -

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، عن توقيع أنقرة لاتفاق جديد قبل يومين مع أذربيجان لتوريد 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي اعتباراً من عام 2029 ولمدة 15 عاماً، بواقع 2.25 مليار متر مكعب في كل عام، من حقل أبشيرون في أذربيجان. وأشار في تصريحات أدلى بها للقناة السابعة المحلية إلى أنّ الكمية المتفق عليها من الغاز الطبيعي سترسل من أذربيجان إلى الأراضي التركية عبر خط أنابيب يمرّ من بحر قزوين.

فنزويلا

وحول الأحداث الجارية في فنزويلا، توقع بيرقدار ألّا يكون لها تأثير سلبي كبير على أسواق النفط العالمية في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن حجم الإنتاج في فنزويلا حالياً أقل من 1% من الإنتاج العالمي، وأضاف أن "فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، ويمكنها إنتاج ما يعادل 5% من الطلب العالمي اليومي على النفط".

الصومال

وفي ما يخصّ أعمال الحفر التي ستنفذها سفينة "كاجري بي" التركية في السواحل الصومالية، قال بيرقدار "نحن متفائلون بشأن الحقل في الصومال"، وأضاف "عمق المياه يقارب 3.5 كيلومترات، أي أن النزول إلى قاع البحر يتطلب 3.5 كيلومترات"، وتابع "بعد الوصول إلى القاع، هناك عمق إضافي يبلغ 3.5 كيلومترات أخرى. سنقوم بحفر يصل إلى 7 كيلومترات".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الثلاثاء الماضي، أن بلاده تخطط للشروع بعمليات للتنقيب في الصومال عام 2026 عبر سفينة "كاجري بي"، ما سينعكس على رفاه الشعب الصومالي كثيراً.

وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار خلال زيارته لسفينة سفن فيغا في ميناء سراي بورنو بإسطنبول. 1 ديسمبر 2025 (الأناضول)
طاقة
التحديثات الحية

تركيا تنقب عن الطاقة في مياه الصومال

محطة "آق قويو"

من جهة أخرى، قال بيرقدار إنّ تركيا تهدف إلى بدء إنتاج الكهرباء خلال العام الجاري في محطة "آق قويو" للطافة النووية جنوبي البلاد، وأكد أن المفاوضات مستمرة لتحديد الدولة التي ستتعاون معها تركيا بشأن بناء محطتَين جديدتَين للطاقة النووية في ولاية سينوب (شمال) ومنطقة تراقيا (شمال غرب).
ودشّنت تركيا أولى مراحل "أق قويو" في إبريل/نيسان 2023، وهي أول محطة للطاقة النووية وواحدة من بين أكبر الاستثمارات في البلاد، وتتواصل أعمال البناء داخل المحطة في إطار اتفاق أبرمته تركيا مع روسيا بالعام 2010 على أن يجري تشغيل كامل وحداتها في عام 2028.

دلالات
المساهمون
المزيد في اقتصاد
مصنع لتكرير النفط تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية. 11 يوليو 2024 (فيديريكو بارا /فرانس برس)
التحديثات الحية
اقتصاد دولي
مباشر

ديون فنزويلا المتعثرة... من له الأولوية في تحصيل مليارات الدولارات؟

محطة خروبة لنقل المسافرين بالجزائر العاصمة. 16 مارس 2020 (رياض كرامدي/فرانس برس)
التحديثات الحية
اقتصاد عربي
مباشر

أزمة نقل في الجزائر بسبب إضراب السائقين احتجاجاً على قانون المرور

مقر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا. 9 يونيو 2025 (مايكل نغوين/Getty)
التحديثات الحية
طاقة
مباشر

"أوبك بلس" تثبت إنتاج النفط الحالي وتتجنب الخوض في ملف فنزويلا