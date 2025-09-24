تركيا تبرم صفقات ضخمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من أميركا

- وقعت تركيا اتفاقية مع شركة ميركوريا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لمدة 20 عاماً، بدءاً من 2026، بهدف تعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة. - أبرمت شركة بوتاش التركية اتفاقاً مع وودسايد إنرجي الأسترالية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة تسع سنوات بدءاً من 2030، مع التركيز على مشروع لويزيانا. - تسعى تركيا لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث رفعت الرسوم الجمركية المضادة على بعض الواردات الأميركية كإشارة لحسن النية.

وقعت وزارة الطاقة التركية اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأميركية خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

لحضور اجتماعات الجمعية الأمم المتحدة ولقائه المرتقب الرئيس دونالد ترامب ، غداً الخميس. و قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الأربعاء، إن شركة الطاقة التركية المملوكة للدولة "بوتاش"، وشركة ميركوريا، وقعتا اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً ستحصل تركيا بموجبها على نحو أربعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنوياً اعتباراً من عام 2026.

وسيتم ضخ حوالي 70 مليار متر مكعب خلال مدة الاتفاقية، التي تم توقيعها في نيويورك، حيث سيتم توريد الإمدادات من محطات التحميل في الولايات المتحدة بالإضافة إلى منشآت التغويز في تركيا وأوروبا وشمال أفريقيا. وقال بيرقدار "ستساهم هذه الاتفاقية بشكل كبير في تحقيق هدف الوصول بحجم التجارة مع الولايات المتحدة إلى 100 مليار دولار"، موضحاً أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة في تركيا. وشركة بوتاش مسؤولة عن البنية التحتية للنفط والغاز في تركيا وتجارة الغاز، بينما تعد "ميركوريا" واحدة من أكبر مجموعات الطاقة والسلع الأولية في العالم.

وقالت وزارة الطاقة التركية، في بيان أيضاً، إنّ "بوتاش" وقعت اتفاقاً أولياً طويل الأجل مع شركة وودسايد إنرجي، أكبر منتج للغاز في أستراليا، لتوريد الغاز الطبيعي المسال. وينص الاتفاق على توريد الإمدادات لـ"بوتاش" لمدة تسع سنوات بدءاً من عام 2030، ومعظمها من مشروع "وودسايد" للغاز الطبيعي المسال في ولاية لويزيانا الأميركية. وقال وزير الطاقة التركي تعقيباً على الاتفاق، إن "الشركتين عبرتا بالفعل عن عزمهما توسيع العلاقة إلى ما هو أبعد من اتفاقية بيع الغاز الطبيعي المسال المقترحة وبناء تعاون استراتيجي في المنطقة الأوسع نطاقاً".

New York temaslarımız kapsamında BOTAŞ ile Woodside Energy arasında 2030 yılında başlayacak ve 9 yıl sürecek uzun vadeli LNG tedarikine yönelik ön anlaşmaya şahitlik ettik.



Anlaşma yaklaşık 5,8 milyar metreküp doğal gaz eş değeri LNG’nin, öncelikli olarak ABD’deki Louisiana LNG… pic.twitter.com/8IX6mNoKjv — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 24, 2025

من جانبها، قالت شركة وودسايد إنرجي الأسترالية، اليوم الأربعاء، إنها أبرمت اتفاقاً لتوريد حوالي 5.8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة الطاقة التركية المملوكة للدولة "بوتاش". وتأتي هذه الصفقة بينما يحتمل أن تشهد الولايات المتحدة فائضاً في المعروض من الغاز الطبيعي المسال في السنوات القليلة المقبلة، لكن "وودسايد" لا تزال متفائلة بشأن جانب الطلب على السلعة، إذ تتوقع نمواً قدره 50% على مدى العقد المقبل.

ومجمع وودسايد للغاز الطبيعي المسال في لويزيانا، وهو أكبر استثمار أجنبي في تاريخ الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، هو أول مشروع أميركي للغاز الطبيعي المسال يحصل على التصريح المالي بعد عودة ترامب إلى منصبه في يناير/ كانون الثاني، ووعده بإطلاق العنان لقطاع الطاقة الأميركي في العالم. وحصل المشروع على الموافقة النهائية في أواخر إبريل/ نيسان، ومن المقرر أن يتم تسليم أول شحنة غاز في عام 2029. وقالت "وودسايد" في أوائل مايو/ أيار إنها تتطلع إلى بيع حصة إضافية تراوح من 20% إلى 30% وسط اهتمام متزايد بالمشروع، الذي تبلغ تكلفته 17.5 مليار دولار، منذ الموافقة النهائية عليه.

تأتي اتفاقيات الطاقة في الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة. وأعلنت أنقرة، يوم الاثنين، رفع الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها في عام 2018 على مجموعة من الواردات الأميركية، ومن بينها سيارات الركاب والفواكه. ويعد هذا القرار بادرة حسن نية قبل اجتماع مقرر بين أردوغان وترامب في البيت الأبيض، غداً الخميس.

(رويترز، العربي الجديد)