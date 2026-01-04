تركيا تبدأ تطبيق نظام الضرائب الجديد وفق معدل التضخم السنوي

- نظام الضرائب الجديد في تركيا 2026: تم تطبيق نظام ضرائب جديد يعتمد على التضخم السنوي، مما أدى إلى زيادة في ضرائب الميراث، المركبات، والدخل، ورفع رسوم المخالفات المرورية وجوازات السفر وأسعار التبغ والكحول. - إعفاءات وتعديلات ضريبية: تضمنت الجداول الجديدة زيادة في الإعفاءات لبعض المكلفين وخصومات للحالات الخاصة، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والحرفيين الذين يبيعون عبر الإنترنت، وزيادة إعفاءات الأزواج والأطفال في الميراث. - رفع أسعار الوقود والتبغ والكحول: زادت ضريبة الاستهلاك الخاص على الوقود والسجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 6.95% و7.95%، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين إيرادات الخزينة.

بدأت تركيا مطلع العام 2026 تطبيق نظام الضرائب الجديد المعتمد على إعادة التقييم وفق نسبة التضخم السنوي، لترتفع ضريبة الميراث والانتقال، وضريبة المركبات وضريبة الدخل وفق نسبة التقييم لعام 2025 البالغة 25.49% مع رفع رسوم المخالفات المروية واستصدار جوازات السفر وأسعار التبغ والكحول.

ووفق جداول الضرائب المنشورة بالجريدة الرسمية وحسب نسبة إعادة التقييم، فقد جرى تحديد جدول ضريبة الدخل الذي سيطبق في عام 2026 بزيادة الشريحة الأولى من جدول ضريبة الدخل المطبق في عام 2025 من 158 ألف ليرة (نحو 3675 دولاراً) إلى 190 ألف ليرة، والشريحة الثانية من 330 ألف ليرة إلى 400 ألف ليرة، والشريحة الثالثة من 800 ألف ليرة إلى مليون ليرة، والشريحة الرابعة من 4 ملايين و300 ألف ليرة إلى 5 ملايين و300 ألف ليرة.

وبحسب الجداول لعام 2026، فقد جرت زيادة مبلغ الإعفاء من دخل الإيجار البالغ 47 ألف ليرة إلى 58 ألف ليرة، ومبلغ الإعفاء من أرباح القيمة المضافة البالغ 120 ألف ليرة إلى 150 ألف ليرة، ومبلغ الإعفاء من الأرباح العرضية البالغ 280 ألف ليرة إلى 350 ألف ليرة، فيما ارتفعت حدود تقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالعائدات المالية والممتلكات غير الخاضعة للخصم والإعفاء إلى 22 ألف ليرة.

وضمن رفع الضرائب والرسوم للعام الجاري 2026، جرت زيادة ضريبة المركبات (MTV) بنسبة 18.95% بما يتماشى مع هدف التضخم المتوقع لعام 2026. كما زادت رسوم جوازات السفر ورخص القيادة. وستكون رسوم جوازات السفر لمدة عام واحد 4 آلاف و103 ليرات، ولثلاث سنوات 9 آلاف و516 ليرة، ولأكثر من ثلاث سنوات 13 ألف و410.40 ليرات.

إعفاءات ضريبية

بالمقابل، تضمنت جداول الضرائب الجديدة زيادة في إعفاءات بعض المكلفين وخصومات على الضرائب للحالات الخاصة، كزيادة مبالغ خصم ضريبة الدخل التي يستفيد منها المواطنون ذوو الاحتياجات الخاصة وفقاً لنسبة إعادة التقييم. وفقاً لقانون ضريبة الدخل، يُستثنى جزء من دخل المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحصلون على دخل من الأجور أو من المهن الحرة من الضرائب من خلال خصم الإعاقة. حيث ارتفعت مبالغ الخصم التي كانت 2400 و5700 و9900 ليرة وفقاً لدرجة الإعاقة إلى 3000 و7000 و12000 ليرة على التوالي.

كما جرى توسيع نطاق الإعفاء من الضرائب على الحرفيين من خلال التعديلات التي أُجريت بالعام الجديد، وأُدرج أولئك الذين يبيعون المنتجات التي ينتجونها في المنازل عبر الإنترنت ومنصات مماثلة ضمن نطاق الإعفاء البالغ عام 2025 نحو 1.58 مليون ليرة إلى 1.9 مليون ليرة عام 2026. وطاولت حسومات الإعفاءات ضريبة الميراث والانتقال، حيث جرت زيادة مبلغ الإعفاء المطبق على الأزواج والأطفال في حالات الانتقال عن طريق الميراث إلى نحو 2.9 مليون ليرة، ومبلغ الإعفاء المطبق على الانتقالات غير المدفوعة والهدايا إلى 66.9 ألف ليرة.

رفع أسعار الوقود والتبغ والكحول

وفي حين بدأ تطبيق النظام الضريبي أول يناير/كانون الثاني الجاري وفق نسبة إعادة التقييم، سيبدأ غداً الاثنين تطبيق مبالغ الضريبة الثابتة والحد الأدنى للضريبة الثابتة المفروضة على الوقود والسجائر والمشروبات الكحولية، بموجب قرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية. ويقول رئيس جمعية تعاون محال البيع (TBYD) إيرول دوندار، خلال تصريحات اليوم، إن مجموعة جديدة من السجائر شهدت زيادة قدرها خمس ليرات، وأن الأسعار ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الغد ليصل أدنى سعر للسجائر في تركيا إلى 87 ليرة، بينما يقترب متوسط أسعار علبة السجائر من 110 ليرات.

وتبلغ نسبة الزيادة بحسب القرار الرئاسي 6,95% على ضريبة الاستهلاك الخاص للوقود، ونسبة 7,95% على السجائر والمشروبات الكحولية. وبهذا، ارتفعت ضريبة الاستهلاك الخاص على كل علبة سجائر من 55,5 ليرة إلى 56,78 ليرة.

ويقول المحلل التركي علاء الدين شنكولر إن الضرائب والرسوم تُرفع وفق نسبة التضخم، لكن إعادة التقييم هذا العام جاءت أقل من نسبة التضخم السنوي لعام 2025، معتبراً خلال تصريح لـ"العربي الجديد" أن رفع بعض الرسوم جاء أقل من نسبة ارتفاع أسعار المنتجين، وذلك تماشياً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وتخفيض نسبة التضخم خلال العام الجاري بعد النجاح بكسره من 75.5% في 2024، إلى 31.1% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقد ينخفض مع بيانات ديسمبر/كانون الأول، للوصول إلى 16% بنهاية العام الجاري ومن ثم إلى خانة الآحاد في 2027.

ويشير المحلل التركي إلى ضرورة زيادة إيرادات الخزينة العامة التي تعتمد على الضرائب بشكل كبير، ولكن تبقى مؤشرات التضخم وأسعار المنتجين هي بوصلة القرارات المالية والنقدية، إذ يعاد النظر في الضرائب الانتقائية الثابتة مرتين سنوياً، كما تُحرَّك أسعار الفائدة المصرفية بناء على ذلك.

(الدولار = 43 ليرة تركية)