تركيا تبدأ إنتاج علاج جيني محلي بمواصفات دولية

- أعلنت جامعة غازي في أنقرة عن مشروع لإنتاج علاج جيني محلي بمعايير دولية لعلاج الأمراض الوراثية النادرة، بقيادة البروفسور فاتح سهيل أوغلو، بهدف تقليل التكاليف وتحقيق الاكتفاء الذاتي. - يشهد قطاع الأدوية في تركيا تحولاً بفضل الدعم الحكومي، حيث انتقلت الصناعات الدوائية من الاستيراد إلى التصنيع المتقدم، مع توقيع اتفاقيات لتوفير المواد اللازمة للإنتاج. - توسعت صناعة الأدوية والمراكز العلمية في تركيا، مع وجود 100 منشأة و73 مركزاً للبحث، مما يعزز مكانتها في السياحة العلاجية والابتكار الطبي.

أعلنت جامعة غازي في العاصمة التركية أنقرة بدء العملية البحثية والتحضيرية لإنتاج أول علاج جيني محلي ووطني، بمعايير دولية، بهدف توفير علاج للأمراض الوراثية النادرة وتخفيض التكاليف الباهظة، إذ تضطر تركيا حالياً إلى استيراد هذه العلاجات من الخارج بكلفة تصل إلى 2.1 مليون دولار للجرعة الواحدة.

ونقلت وكالة أنباء محلية، اليوم الأربعاء، أن إعلان هذا الإنجاز صدر عن مركز الدكتور أليف هاسان أوغلو، الذي يقوده رئيس جامعة غازي البروفسور أغمور أورنال، فيما يشرف على المشروع العلمي رئيس قسم الوراثة البروفسور فاتح سهيل أوغلو. وأوضحت الجامعة أنها بدأت العملية البحثية والإنتاجية لأول علاج جيني "محلي ووطني" وفق معايير عالمية، بعد نجاح الفريق التركي في تطوير تقنية العلاج الجيني المعتمد على النواقل الفيروسية (AAV-based gene therapy)، وهي التقنية نفسها المستخدمة في أغلى أدوية العالم، مثل أدوية علاج ضمور العضلات.

وأضافت وكالة "نيو تورك بوست" أن فكرة إنتاج العلاج تقوم على استخدام فيروسات معدلة وراثياً تعمل "ناقلات" لنقل جين سليم إلى خلايا المريض بهدف التعويض عن الجين التالف. ويستهدف المشروع علاج الأمراض الوراثية النادرة التي كان علاجها يكلف ملايين الدولارات لكل طفل، في وقت تسعى فيه تركيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال وعدم الاعتماد على الشركات الأجنبية، بل التطلع إلى التحول إلى مركز عالمي للعلاج الجيني، بحسب ما نقلته الوكالة عن رئيس الجامعة أغمور أورنال. وأكد الفريق الطبي والبحثي أن البنية التحتية للإنتاج اكتملت بدعم من مجلس التعليم العالي التركي (YÖK)، مشيراً إلى أن الدواء التركي سيكون متاحاً بعد استكمال مراحل التجارب السريرية اللازمة، ليشكل أملاً للأطفال المصابين بأمراض وراثية، وينقل تركيا من دولة مستهلكة للتكنولوجيا الحيوية إلى دولة مبتكرة ومنتجة لها.

وفي هذا السياق، قال الطبيب وصاحب أحد المشافي في إسطنبول، نذير زرزور، إن الدعم الحكومي للأبحاث والتطوير والتسهيلات الاستثمارية ساهم في تسريع انتقال الصناعات الدوائية في تركيا من مرحلة التعبئة وتغطية جزء من احتياجات السوق المحلية إلى الصناعات الدوائية المتقدمة والابتكار الحيوي، لتصبح تركيا لاعباً دولياً يتوسع حضوره سريعاً على خريطة الطب العالمية. وأضاف زرزور، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن صناعة الدواء في تركيا تشهد تحولاً جذرياً بعد انتقالها من مرحلة الاستيراد والتعبئة إلى مرحلة التصنيع المتقدم والابتكار الحيوي، معتبراً إعلان جامعة غازي إنتاجَ العلاج الجيني "ثورة علمية" ستغير موقع تركيا على الخريطة الطبية وتوفر ملايين الدولارات، لافتاً إلى أن الجامعة وقعت اتفاقية مع شركة عالمية لتوفير المواد اللازمة لبدء الإنتاج.

وأشار إلى أن المراكز البحثية في جامعة غازي كانت قد حققت ابتكاراً علاجياً قبل عامين عبر تطبيق أول علاج جيني في العالم لمرض "الفينيل كيتون يوريا"، إضافة إلى تطوير علاج جيني للدماغ من دون تدخل جراحي. ويستهدف الدواء الجديد حالياً علاج مرض تكلس الأورام (HTC)، وهو مرض يصيب الأطفال ويسبب آلاماً شديدة وينتج عادة عن تراكم فوسفات الكالسيوم أو ما يعرف بفرط فوسفات الدم، مؤكداً أن الهدف النهائي هو الاستغناء عن الأدوية المستوردة والانتقال إلى الاكتفاء الذاتي وربما التصدير خلال فترة قريبة.

وتشهد صناعة الأدوية والمراكز العلمية الطبية في تركيا توسعاً ملحوظاً، بعد وصول عدد منشآت صناعة الأدوية إلى نحو 100 منشأة، بالتوازي مع التحول الرقمي والتوجه نحو إنتاج أدوية المناعة الذاتية واللقاحات وأدوية السرطان، من خلال الاستثمار والدعم الحكومي لنحو 73 مركزاً معتمداً للبحث والتطوير في علوم الحياة. وتشير مصادر متخصصة إلى تزايد الاستثمارات في قطاع الطب والعلاج والأدوية في تركيا، بعد توطين أكثر من 20 منشأة لشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأدوية والتشخيص عن بعد، وإنشاء مدن طبية متخصصة، وبروز شركات دوائية عالمية مثل "عبدي إبراهيم" و"كوجاك فارما" و"دواء هولدينغ".

وتُعد السياحة العلاجية أحد أبرز محركات القطاع الطبي في تركيا، إذ استقطبت نحو 500 ألف مريض العام الماضي، بحسب بيانات وزارة السياحة، وحققت عائدات بلغت ثلاثة مليارات دولار في عام 2024، وفق ما نشرته وكالة "الأناضول"، كما تجاوز حجم سوق الأجهزة الطبية 4.5 مليارات دولار خلال العام نفسه. وخلال السنوات الأخيرة، أنشأت تركيا عدداً من المدن الطبية الكبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في ولايات إسطنبول ومرسين وقيصري وأنقرة ومانيسا وأضنة، وزادت من حجم الاستثمارات الحكومية للانتقال من مجالات الجراحة الدقيقة والتجميل إلى تخصصات جديدة تشمل طب الشيخوخة، والعلاج بالخلايا الجذعية، والجراحة الروبوتية، والعلاج بالمياه الحرارية، إلى جانب تعزيز المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية لترويج السياحة العلاجية.