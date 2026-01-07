تركيا: السيارات الكهربائية والهجينة تستحوذان على 44% من مبيعات 2025

- شهدت تركيا في عام 2025 ارتفاعًا كبيرًا في مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة، حيث شكلت السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة معًا نحو 44% من إجمالي المبيعات، رغم الضرائب المرتفعة وشروط التمويل المشددة. - ارتفعت صادرات السيارات التركية إلى مستوى قياسي، محققة 41.52 مليار دولار، مما جعل قطاع السيارات الأكثر تصديرًا في تركيا، حيث استحوذ على 38% من إجمالي الصادرات، وكانت ألمانيا أكبر مستورد. - توقعات باستمرار نمو المبيعات في 2026، مع إمكانية وصولها إلى 1.5 مليون وحدة، مدفوعة بزيادة الطلب واحتياجات التنقل.

ارتفعت سوق السيارات الكهربائية والهجينة في تركيا في عام 2025 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن ما يقرب من واحدة من كل ست سيارات مباعة كانت كهربائية بالكامل، وواحدة من كل 4 تقريبا كانت هجينة ليشكلا معا نحو 44% من مبيعات السيارات التي شهدت ارتفاعا العام الماضي. وعلى الرغم من الضرائب المرتفعة وشروط التمويل المشددة، ارتفعت المبيعات 10.5% لتصل إلى 1.37 مليون وحدة العام الماضي، وفقا لجمعية موزعي السيارات والتنقل.

وأظهرت البيانات أن شهر ديسمبر/ كانون الأول، وحده شهد زيادة بنسبة 12.6% في المبيعات إلى 191620 وحدة. وقال رئيس الجمعية حيدر بوزكورت وفقا لوكالة رويترز، إن الطلب كان مدفوعا بشكل أساسي بعدد السكان الكبير في تركيا واحتياجات التنقل المتزايدة وتقادم السيارات. وأضاف أن القطاع يتوقع أن تكون مبيعات عام 2026 عند مستوى مماثل للعام الماضي، لكن مع إمكانية وصول حجم المبيعات إلى 1.5 مليون وحدة أو أكثر في المستقبل.

وقفزت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل 90% لتصل إلى حوالي 190 ألف وحدة لتستحوذ على حصة 17% من سوق سيارات الركاب، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الهجينة بنسبة 63% لتصل إلى حوالي 295 ألف وحدة أو ما يعادل 27% من السوق. وارتفعت المبيعات الإجمالية لسيارات الركاب 10.6% لتصل إلى 1.1 مليون وحدة، بينما ارتفعت مبيعات السيارات التجارية الخفيفة 10% لتصل إلى 283904 وحدات، وهما أعلى مستويين لهما.

في السياق، سجلت صادرات السيارات في تركيا رقما قياسيا جديدا خلال العام الفائت 2025، بعائدات بلغت نحو 41.52 مليار دولار. وبحسب بيانات اتحاد أولوداغ لمصدري السيارات في تركيا، أمس الثلاثاء، فإن قيمة صادرات القطاع زادت 11.6%، مقارنة بعام 2024. وبهذا، اعتلى قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات التركية الأكثر تصديرا خلال العام الفائت. واستحوذ القطاع خلال العام الفائت، على 38% ضمن إجمالي الصادرات التركية.

وعلى صعيد الدول الأكثر استيرادا، تصدرت ألمانيا القائمة بواقع 6 مليارات و612 مليون دولار. وإجمالا، ارتفعت صادرات القطاع الصناعي التركي بنحو 6% في 2025، إلى 194.8 مليار دولار. وأظهرت بيانات مجلس المصدرين الأتراك الأسبوع الماضي، أن صادرات تركيا العام الماضي، ارتفعت بنسبة 4.5% لتصل إلى 273.4 مليار دولار.

(رويترز، العربي الجديد)