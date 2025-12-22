تركيا: ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بعد خفض الفائدة

- شهدت تركيا زيادة في ودائع العملات الأجنبية عام 2025 لتصل إلى 51.2 مليار دولار، نتيجة إنهاء برنامج "KKM"، وتخفيض أسعار الفائدة، وزيادة المخاطر السياسية والجيوسياسية. - خفضت تركيا أسعار الفائدة من 47.5% إلى 38% لدعم الاقتصاد، وأوقف البنك المركزي تجديد حسابات ودائع الليرة المحمية، مما زاد الإقبال على العملات الأجنبية مع تراجع قيمة الليرة. - يهدف التيسير النقدي لتحفيز الاقتصاد، لكن ارتفعت أسعار العملات الأجنبية والذهب، حيث زاد الدولار 21% واليورو 37%، مما يعكس تحديات اقتصادية مستمرة.

أثر تخفيض سعر الفائدة المصرفية على الليرة التركية وإنهاء العمل ببرنامج الودائع المحمية من تقلبات أسعار الصرف "KKM"، على زيادة الإيداع بالعملات الأجنبية بتركيا لتزيد خلال العام الجاري عن 51.2 مليار دولار منذ بداية العام وحتى 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بحسب بيانات البنك المركزي التركي اليوم الاثنين. وزادت ودائع العملات الأجنبية في المصارف التركية بعد تراجع دامَ أربع سنوات لتشهد حسابات الودائع بالعملات الأجنبية تحولًا نحو الارتفاع مرة أخرى في عام 2025.

وكان حجم ودائع العملات الأجنبية في البنوك 32.6 مليار دولار في عام 2019، و42 مليار دولار في عام 2020، قبل أن تبدأ بالتراجع عام 2021 إلى 1.4 مليار دولار حينما رفعت تركيا أسعار الفائدة على الليرة إلى 42%، واستمرت بالرفع حتى وصلت إلى 50% العام الماضي، وتستمر الإيداعات بالعملات الأجنبية بالتذبذب وفق أسعار الفائدة على الليرة وإصدار تركيا برنامج الودائع المحمية لتسجل الإيداعات بالعملات الأجنبية العام الماضي 12.9 مليار دولار متأثرة بسعر الفائدة المرتفع على الليرة.

ويرى مراقبون أن هناك عدة عوامل ساهمت في الزيادة التي بدأت مرة أخرى في عام 2025، منها إنهاء تطبيق "KKM" بشكل تدريجي، وتخفيضات الفائدة، وعدم تحقيق العوائد المتوقعة في البورصة، وزيادة المخاطر السياسية والجيوسياسية من بين العوامل الرئيسية التي زادت من الاتجاه نحو ودائع العملات الأجنبية. وكان البنك المركزي التركي قد خفّض الشهر الجاري أسعار الفائدة، وللمرة الرابعة على التوالي هذا العام، مستمراً بسياسة التيسير النقدي التي بدأها عبر تخفيض متتال لأسعار الفائدة لينخفض سعر الفائدة من 47.5% في مطلع عام 2025 إلى 38%.

كما أعلن البنك المركزي وقف تجديد وفتح حسابات ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف، اعتبارا من 23 أغسطس/آب الماضي، مؤكداً خلال بيان "اكتمال مرحلة إنهاء العمل من هذه الأداة المالية". وأطلقت تركيا برنامج الودائع المحمية في ديسمبر/كانون الأول 2021 بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، بهدف ضمان تعويض أصحاب الودائع بالليرة إذا تجاوزت خسائر العملة أسعار الفائدة المصرفية. وتقليل الإقبال على الدولار ودعم استقرار العملة المحلية التي فقدت حينها 44% من قيمتها أمام الدولار في عام 2021 وحده.

ويقول الاقتصادي التركي أوزجان أويصال إن زيادة تراجع سعر الفائدة المصرفية على الليرة البالغة اليوم 38% والقريبة من نسبة التضخم البالغة 31.1% على أساس سنوي، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتراجع المستمر للعملة التركية التي اقتربت اليوم الاثنين من 43 ليرة مقابل الدولار، زادا الإقبال على الإيداع بالعملات الأجنبية والاستفادة من الفائدة المرتفعة بتركيا، والتي أكد أنها غير محددة وتختلف بنسبة قليلة بين المصارف، ليكون معدلها الوسطي نحو 5%.

ويضيف أويصال، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الإيداع بالليرة التركية بتراجع مستمر بسبب إلغاء الإيداع المحمي واستمرار تخفيض سعر الفائدة، معتبراً ذلك "التيسير النقدي" خطة حكومية بهدف إخراج الأموال من خزائن المصارف إلى السوق والقطاعات الإنتاجية، لتساهم بكسر الجمود الذي يلف الأسواق والقطاعات الزراعية والصناعية وحتى العقارات.

ويذكر أن عام 2025 شهد ارتفاعاً بسعر الدولار مقابل الليرة بنسبة 21%، وسعر اليورو بنسبة 37%، ومؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 بنسبة 14%، وسعر غرام الذهب بنسبة 100%. وفي حين كانت الزيادات في سعر الدولار ومؤشر BIST 100 أقل من معدل التضخم الرسمي، كانت الزيادة في سعر اليورو وسعر غرام الذهب أعلى من معدل التضخم.

(الدولار = 42.81 ليرة تركية)