تركيا: احتجاجات محدودة يوم عيد العمال وحظر للتجمعات غير المرخصة

لم يمرّ عيد العمال في تركيا، اليوم الجمعة، من دون تظاهرات واعتقالات في إسطنبول، وإن كانت الاحتجاجات أقل من الأعوام السابقة. فقد اعترضت قوات الشرطة مجموعات من العمال وأعضاء من حزب "خلاص الشعب" قبل وصولهم إلى ميدان تقسيم، غير المخصص للاحتفال، بعد فرض قيود على الوصول إليه رغم إصرار المحتجين، وذلك تنفيذاً لقرار حظر صادر عن محافظة إسطنبول.

وكانت المحافظة قد أعلنت السماح بإقامة فعاليات عيد العمال في ميدان كاديكوي وميدان كارتال، في حين حظرت جميع الأنشطة والتجمعات بمناطق بيوغلو وشيشلي وفاتح وبشكتاش. وأوضحت أن مواقع الاحتفال جرى تحديدها بالتوافق مع منظمات نقابية، بينها DİSK وKESK وTMMOB وTTB، إضافة إلى الحزب الشيوعي التركي الذي تقدم بطلب لتنظيم فعالية في ميدان كارتال، وقد تمت الموافقة عليه.

وأكدت المحافظة حرصها على مرور "عيد العمال والتضامن بسلام"، مشيرة، استناداً إلى قانون الاجتماعات والمسيرات رقم 2911، إلى حظر جميع أشكال التجمعات غير المرخصة، بما في ذلك المسيرات والبيانات الصحافية والاعتصامات والأنشطة المماثلة في المناطق المحددة. وشددت على عدم السماح بأي فعاليات خارج الإطار المرخص، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، داعية المواطنين إلى تجنب الأنشطة غير القانونية.

في المقابل، وجّه وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إيشيكان، رسالة تهنئة بمناسبة الأول من مايو/أيار، مؤكداً أن هذا اليوم "يرمز إلى التضامن والعمل الجاد". وقال إن الحكومة نفذت إصلاحات غير مسبوقة في مجال حقوق العمال، وعملت على تحسين ظروف العمل وضمان الحقوق الاجتماعية، مشدداً على أن العمل "قيمة يجب حمايتها واحترامها".

وأضاف أن الوزارة تواصل الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز حرية العمل النقابي، بما يتماشى مع مفهوم الدولة الاجتماعية، معرباً عن أمله أن يُحتفل بعيد العمال في أجواء من السلام والاستقرار. وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا، محمد فاتح كاجير "إنه يحتفل بيوم الأول من مايو، يوم العمال والتضامن، لجميع العمال الذين يساهمون بقوة الإنتاج في تركيا ويضيفون قيمة إلى مسيرة تنميتها من خلال عملهم الجاد".

كما أشار وزير الزراعة والغابات، إبراهيم يوماكلي إلى أن خيرات الحقول، والخبز على المائدة، وكل قطرة ماء، والأشجار التي توفر الظل والبرودة، كلها تحمل بصمة جهود الأبطال، مضيفاً "أهنئ من صميم قلبي جميع عمالنا الذين يُعتبر عرقهم مقدساً والذين يعملون ليلًا ونهاراً من أجل لقمة عيشهم الشريفة. عيد عمال وتضامن سعيد في الأول من مايو/أيار".

في حين هنأ وزير التجارة، عمر بولات جميع العمال الذين يساهمون بتنمية البلاد بجهودهم وعرقهم وقدرتهم الإنتاجية في الأول من مايو، يوم العمال والتضامن، مشيراً إلى أن وزارته "تطبّق بحزم سياسات تحمي قيمة العمل في جميع المجالات، من الإنتاج إلى التصدير، ومن الخدمات اللوجستية إلى التجارة، بما يضمن حقوق موظفينا، ويُعزز بيئة تنافسية عادلة"

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، يبلغ عدد العاملين في تركيا نحو 32.42 مليون شخص، مقابل 2.87 مليون عاطل عن العمل، ما يضع معدل البطالة عند 8.1%. وتبلغ البطالة بين الرجال 6.8%، وبين النساء 10.7%، فيما تصل بين الشباب (15–24 عاماً) إلى 15.3%.