- يتجه السائقون لتحديث أنظمة الترفيه في سياراتهم القديمة بدلاً من شراء جديدة، مما يعكس زيادة متوسط عمر السيارات إلى 12.8 عاماً في الولايات المتحدة، مع التركيز على الشاشات الذكية وتقنيات الربط مثل "أبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو". - يحذر الخبراء من أن الأنظمة منخفضة التكلفة قد تتطلب ملحقات إضافية وتفتقر للتوافق مع مكونات السيارة، مما يؤدي لمشكلات في الأداء، بينما توفر الأنظمة المتطورة تجربة أكثر استقراراً. - تؤثر الأنظمة الجديدة على قيمة السيارة المستقبلية؛ التحديثات الاحترافية تزيد الجاذبية، بينما التركيبات العشوائية تقلل القيمة. ينصح بالتحقق من التوافق ومراجعة شروط الضمان.

لم يعد امتلاك سيارة حديثة شرطاً للاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة داخل المركبات. ففي ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وتزايد الضغوط الاقتصادية على المستهلكين، يتجه عدد متزايد من السائقين إلى خيار أقل تكلفة يتمثل في تحديث أنظمة الترفيه والمعلومات داخل سياراتهم الحالية بدلاً من استبدالها بالكامل. ويأتي هذا التوجه في وقت تشير بيانات سوق السيارات إلى أن متوسط عمر السيارات العاملة على الطرق الأميركية بلغ نحو 12.8 عاماً، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، فيما يصل متوسط عمر سيارات الركاب إلى نحو 14.5 عاماً.

هذا الواقع دفع سوق أنظمة الترفيه والمعلومات إلى النمو بشكل ملحوظ، حيث باتت الشاشات الذكية المزوّدة بخدمات الملاحة وتقنيات الربط مع الهواتف الذكية مثل "أبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو" وخدمات البلوتوث والكاميرات الخلفية من أكثر المنتجات طلباً لدى مالكي السيارات القديمة نسبياً. والهدف الأساسي من هذه الترقيات هو منح السيارة تجربة استخدام حديثة تجعلها أقرب إلى المركبات الجديدة دون الحاجة إلى دفع عشرات آلاف الدولارات لشراء سيارة أخرى.

لكن الخبراء يحذرون من أن السعر المعلن لهذه الأنظمة لا يعكس دائماً التكلفة الحقيقية للمشروع، حسب المؤسسة البحثية "فوكس تو موف". فالكثير من المشترين ينجذبون إلى الأجهزة منخفضة الثمن المعروضة عبر المتاجر الإلكترونية، ليكتشفوا لاحقاً أن تشغيلها بالشكل الصحيح يتطلب شراء ملحقات إضافية وأدوات ربط خاصة وأحياناً الاستعانة بفنيين متخصصين، ما يرفع الكلفة النهائية إلى مستويات قد تتجاوز التوقعات الأولية.

ويكمن الفارق الأساسي بين الأنظمة الاقتصادية والأنظمة المتقدمة في مفهوم التوافق التقني. فالخيارات الرخيصة تعتمد غالباً على شاشات عامة صممت لتناسب أكبر عدد ممكن من السيارات، بينما تُطوَّر الأنظمة الأعلى سعراً لتتلاءم مع طرازات محددة من المركبات، بما يضمن تكاملها مع المكونات الأصلية الموجودة في السيارة.

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وفي كثير من الحالات، لا يقتصر الأمر على تركيب شاشة جديدة داخل لوحة القيادة، بل يتطلب الحفاظ على عمل مجموعة من الوظائف التي يعتمد عليها السائق يومياً. وتشمل هذه الوظائف أزرار التحكم المثبتة على المقود، والكاميرات الخلفية، وأجهزة الاستشعار الخاصة بالاصطفاف، ومضخمات الصوت الأصلية، وحتى بعض القوائم الإلكترونية المرتبطة بأنظمة السيارة الداخلية.

ويرى مختصون أن عدة مشكلات يواجهها المستخدمون بعد تركيب أنظمة رخيصة الثمن ترتبط مباشرة بضعف التوافق بين الجهاز الجديد ومكونات السيارة. ومن أبرز هذه المشكلات توقف أزرار المقود عن العمل، أو تراجع جودة الصوت بشكل ملحوظ، أو ظهور تشويش وانقطاعات أثناء تشغيل الوسائط، إضافة إلى تعطل الكاميرات الخلفية أو أنظمة المساعدة على الركن. وفي بعض الحالات الأكثر تعقيداً، قد تتسبب الأجهزة الرديئة في استنزاف بطارية السيارة حتى أثناء توقفها.

الشاشات الذكية المزوّدة بخدمات الملاحة وتقنيات الربط مع الهواتف الذكية مثل "أبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو" وخدمات البلوتوث والكاميرات الخلفية من أكثر المنتجات طلباً لدى مالكي السيارات القديمة نسبياً

أما من ناحية الأداء، فتبرز اختلافات كبيرة بين الفئتين. فبينما تستطيع الأجهزة منخفضة الكلفة تشغيل الموسيقى وتوفير بعض الوظائف الأساسية، فإنها غالباً ما تعاني بطئاً في الإقلاع وتأخراً في الاستجابة وتجمداً متكرراً للبرمجيات. في المقابل، توفر الأنظمة المتطورة تجربة أكثر سلاسة بفضل المعالجات الأسرع وبرمجيات التشغيل الأكثر استقراراً، ما ينعكس مباشرة على راحة المستخدم أثناء القيادة.

ويكتسب موضوع الربط مع الهواتف الذكية أهمية متزايدة في هذا السياق. فمعظم السائقين لا يبحثون عن شاشة جديدة بحد ذاتها، بل عن وسيلة لاستخدام تطبيقات الهاتف بأمان داخل السيارة. لذلك ينصح الخبراء بالتأكد من طبيعة دعم تقنيات "كار بلاي" و"أندرويد أوتو"، وما إذا كانت تعمل بشكل أصلي ومباشر أو من خلال تطبيقات وسيطة ومحولات خارجية قد تؤثر على الأداء والاستقرار.

ومن الجوانب التي يغفل عنها كثير من المشترين أيضاً تأثير عملية الترقية على القيمة المستقبلية للسيارة. فالتحديث المنفذ بطريقة احترافية، مع الحفاظ على الشكل الأصلي للوحة القيادة وعدم العبث بالأسلاك الأساسية للمركبة، يمكن أن يشكل نقطة جذب للمشترين عند إعادة البيع. كما أن وجود شاشة حديثة وكاميرا خلفية وأنظمة اتصال متطورة يجعل السيارة أكثر جاذبية في سوق السيارات المستعملة.

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في المقابل، قد تؤدي التركيبات العشوائية أو عمليات قص الأسلاك والتوصيلات غير الاحترافية إلى نتائج عكسية، حيث ينظر المشترون المحتملون إلى هذه التعديلات باعتبارها مصدراً للمشكلات المستقبلية، ما ينعكس سلباً على سعر السيارة وقابليتها للبيع.

ولتفادي الوقوع في هذه المشكلات، يوصي المتخصصون بالتحقق من توافق الجهاز مع نوع السيارة وسنة تصنيعها وفئتها بشكل دقيق، والتأكد من استمرار عمل جميع الوظائف الأصلية بعد التركيب. كما ينصحون بالبحث عن الأنظمة التي تتضمن وصلات مخصصة للسيارة بدلاً من الاعتماد على التوصيلات اليدوية، إضافة إلى مراجعة شروط الضمان وسياسات الاستبدال وخدمات الدعم الفني المتاحة بعد الشراء. بالإجمال، لا ينبغي الحكم على أي عملية ترقية استناداً إلى سعر الشاشة فقط، بل يجب احتساب التكلفة الإجمالية التي تشمل القطع الإضافية والتركيب والدعم الفني.