ترسيم الحدود بين لبنان وقبرص: تنازل جديد عن الحقوق

- أقرّت الحكومة اللبنانية اتفاقية الترسيم البحري مع قبرص، متجاهلةً تحذيرات الخبراء من ثغرات قد تؤدي لخسارة مساحات من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، كما حدث مع إسرائيل عام 2022. - وافق مجلس الوزراء على منح اتفاقية استكشاف وإنتاج في الرقعة رقم 8 لائتلاف "توتال إنرجي" و"قطر للطاقة" و"إيني الإيطالية"، مع قرارات أخرى مثل تعيين هيئة الأسواق المالية. - أبدى الخبراء قلقهم من الاستعجال في إبرام الاتفاقية، مشيرين إلى أن الأخطاء في اتفاقية 2007 قد تؤدي لخسارة لبنان لمساحات كبيرة.

أقرّت الحكومة اللبنانية الخميس اتفاقية الترسيم البحري بين لبنان وقبرص على الرغم من الانتقادات التي طاولتها وحذّرت من ثغرات فيها من شأنها خسارة البلاد مساحات من منطقتها الاقتصادية الخالصة، على غرار ما حصل عام 2022 عند توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، من دون أن تأخذ بعين الاعتبار أيضاً التوصيات والدراسات التي أعِدّت من خبراء لحفظ حقّ لبنان في مياهه.

كذلك، قرّر المجلس في جلسة مطوّلة، الموافقة على منح اتفاقية استكشاف وإنتاج في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية مع ائتلاف "توتال إنرجي" و"قطر للطاقة" و"إيني الإيطالية"، وذلك إلى جانب اتخاذه مقرّرات عدة، وسيره بتعيينات جديدة منها تعيين هيئة الأسواق المالية ومجلس إدارة مرفأ طرابلس شمالي لبنان.

وأصرّ مجلس الوزراء اللبناني على اعتماد الترسيم على أساس اتفاق العام 2007، الذي لم يُبرم من قبل مجلس النواب حينها، بعد اعتراضات طاولته سيما لناحية خسارة لبنان بين 2600 و5000 كيلومتر مربع، متجاهلاً أيضاً علامات الاستفهام الكبرى التي وُضعت على اللجنة المُشكلة، كونها لم تضمّ خبراء في الترسيم، وعمداء أعدّوا دراسات ذات معايير عالية، باستثناء المحامي نجيب مسيحي، الذي أعدّ دراسة تسير باتفاقية العام 2007.

واستغرب العديد من الخبراء والمعنيين بملف الترسيم السرعة في إبرام الاتفاقية وتفريط لبنان بحقوقه في سيناريو يذكّر بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، متسائلين عما إذا كان ذلك مرتبطا بالتطورات في المنطقة خصوصاً السياسية والأمنية، والضغوط التي تتعرض لها الحكومة اللبنانية للبتّ في قضايا الترسيم والسلاح وغيرها من الملفات.

وبرزت جذور المشكلة في ملف الترسيم عام 2007، من دون أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مبرَم، قبل أن يسلك الملف مسارات عدة، منها في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022، يوم أعلن الرئيس وقتها ميشال عون توصّل المحادثات مع الوفد القبرصي إلى صيغة لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، مطلقاً من قصر بعبدا مسار التفاوض مع قبرص، وذلك بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

وبعد الزيارة التي أجراها الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى قبرص في 9 يوليو/تموز الماضي، وعُقدت خلالها قمة قبرصية لبنانية تناولت ملفات عدّة، على رأسها موضوع الحدود البحرية، قرّر مجلس الوزراء اللبناني في 11 يوليو الموافقة على إنشاء لجنة تقنية خاصة بترسيم الحدود البحرية اللبنانية القبرصية، برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل، مهمّتها التفاوض مع الجانب القبرصي لوضع دراسة حول ترسيم الحدود وعرض النتيجة على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وفي 26 أغسطس/آب الماضي، تم عرض مشروع اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية قبرص بشأن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة على هيئة التشريع والاستشارات من دون أن تبدي أية ملاحظة في ما خصّ مضمون الصكّ، وفي 16 سبتمبر/أيلول الماضي، اجتمع الوفدان اللبناني والقبرصي ووضعا اللمسات الأخيرة على مسودة نصّ الاتفاق بين البلدين بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وبتاريخ 23 سبتمبر الماضي، وبعد أن أنجزت اللجنة مهامها وعرضت خلاصة أعمالها على رئيسي الجمهورية والحكومة، عرضت وزارة الأشغال النسخة النهائية لمشروع الاتفاق على هيئة التشريع والاستشارات، وبعد يومين، أوصت الهيئة بعدم تضمين الاتفاق أي إشارة للنقطة رقم 7 طالما أنها نقطة خلافية وتركها معلّقة إلى حين إتمام التفاوض الثلاثي بين لبنان وسورية وقبرص والاتفاق بشكل نهائي على تحديدها.

وتبعاً لنصّ المشروع، يتم ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين بخط الوسط المُحدّد بالنقاط 23، 25، 24، 1، إلى 7 وفقاً لقائمة الإحداثيات الجغرافية، ومع الأخذ بعين الاعتبار المادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تمكن مراجعة الإحداثيات الجغرافية للنقطة (7) وتعديلها حسب الأصول ووفق الضرورة في ضوء ترسيم الحدود المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدولة المجاورة الأخرى ذات الصلة ووفقاً لاتفاق يتم التوصل إليه في هذا الشأن بين الدول المجاورة المعنيّة.

وفي حال وجود موارد طبيعية تمتد من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعاون الطرفان من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن طرق استغلال هذه الموارد.

وإذا كان أي من الطرفين منخرطاً في مفاوضات تهدف إلى ترسيم حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، وإذا كان هذا الترسيم مرتبطاً بالإحداثيات الجغرافية للنقطة (7)، على هذا الطرف، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة المجاورة الأخرى ذات الصلة، إخطار الطرف الآخر واستشارته، كما تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية بروح من التفاهم والتعاون، أما في حال عدم قيام الطرفين بتسوية النزاع خلال فترة زمنية معقولة عبر القنوات الدبلوماسية، تتم إحالة النزاع إلى التحكيم.

رئيس لجنة الأشغال: استعجال غير مبرّر

وفي الإطار، قال رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه البرلمانية النائب سجيع عطيّة لـ"العربي الجديد"، إننا "تفاجأنا الخميس بعرض الملف على مجلس الوزراء بعد اجتماعنا كلجنة، واستدعاء خبراء أجانب ومختصين بالموضوع، وكان هناك تناقض في وجهات النظر"، مضيفاً: "الهيئة الوطنية التي شكلتها الحكومة كان لديها وجهة نظر بأن هذا الترسيم مناسب للبنان في حين كان أصحاب الاختصاص بمكانٍ ثانٍ يقولون إنه لا داعي للاستعجال، وإن لبنان بالترسيم بالاتفاقية السابقة عام 2007 يخسر حوالي 2600 كيلومتر، وفيها غاز طبيعي، ويجب التأكد أكثر من خبراء أجانب حياديين لأخذ النصيحة بالمكان الصحيح".

ورأى عطية أن "الاستعجال بتقديري بغير محله، ولا مبرر له، وكان بالإمكان منح الموضوع وقتاً أكثر، خاصة أن لبنان لم يبدأ أساساً لا بالتنقيب عن النفط ولا باستخراج النفط، ولا بالتفاصيل الأخرى، وهذا الموضوع كان فيه استعجال، أما عما إذا كان هناك ضغوط معينة من قبرص أو جهة أخرى للترسيم، وهل الدولة مقتنعة ولا تريد المناقشة، فلا نعلم، لكن بكل الأحوال الاتفاقية ستحال إلى مجلس النواب، وهو صاحب القرار النهائي بالتوقيع عليها أو لا".

وأردف عطية: "أعتقد أن توصيات البرلمان ستكون بالتعمّق أكثر بالبحث لاتخاذ قرار يصبّ بمصلحة لبنان، فهذا علم وهناك نظريات مختلفة تتطلب وقتاً ودرساً معمّقاً، ولا نريد الاستعجال كي لا نكرر تجربة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، وأنا برأيي الشخصي من الصعوبة أن يُسار بالاتفاقية كما هي".

لبنان يخسر حقوقه في مياهه

في الإطار، يقول الكاتب الاقتصادي علي نور الدين لـ"العربي الجديد"، إن "مفاوضات لبنان مع قبرص بدأت عام 2002، ثم عام 2006، حيث كان التفاوض حاسماً وأفضى إلى إنجاز اتفاقية 2007، لكن البرلمان رفض التصديق عليها، كونها لم تكن منصفة بحق لبنان"، مشيراً إلى أن "لبنان وقتها ارتكب العديد من الهفوات، ولم يحضّر ملفه جيداً، وكان التفاوض بقيادة وفد تقني من وزارتي الأشغال والخارجية، في وقت لم يكن للبلاد أي خبرة بمجال التفاوض على المناطق الاقتصادية الخالصة بعكس الخبرات الموجودة اليوم".

ويعتبر نور الدين أن هذه الاتفاقية خسارة للبنان، ونستغرب الاستعجال في بتّها، هل حصل بضغط أميركي، دولي، أو هناك التزامات مسبقة لا نعلم بها، حيث إنه في ظرف أشهر قليلة تم تشكيل اللجنة وإبرام الاتفاقية على أساس اتفاقية 2007 التي هي مجحفة وسيئة بحق البلاد، علماً أن لبنان كان من شأنه أن يدخل حلبة التفاوض بجدية وبأوراق تحفظ حقوقه، ويجلب شروطا أفضل له، خصوصاً أن قبرص أخذت أفضل ما يمكن تحقيقه عام 2007، وعامل الوقت اليوم لمصلحة لبنان باعتبار أن لقبرص مشاريع وهي بحاجة لهذه المساحات لتلزيمها بينما لا مشاريع في لبنان في ظلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية وغيرها، علماً أن هذه الاتفاقيات أيضاً يترتب عليها تبعات مالية وبهذه الحالة يجب أن يصادق عليها مجلس النواب ولا يمكن أن ينفرد مجلس الوزراء بها.

ويلفت نور الدين إلى أن العديد من الخبراء توقفوا عند فداحة الأخطاء التي ارتكبت في اتفاقية 2007، فالاتفاق على تقنية "خط الوسط" بين الطرفين، بما يقلّص من حقوق لبنان في المياه البحرية، ويصبّ بمصلحة قبرص، بينما كان يناسب لبنان أكثر اعتماد معايير الإنصاف التي تأخذ بعين الاعتبار مساحة الشاطئ المواجه لكل طرف.

من جهته، يقول الكاتب إيلي الفرزلي، المتابع لملف الترسيم بين لبنان وقبرص، إنّ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص عام 2007 لم تُبرَم في مجلس النواب، ولم يعتمدها لبنان رسمياً، لكن إسرائيل استغلّتها لترسم حدودها على أساسها، وكذلك قبرص لتوقيع اتفاقية ترسيم بينهما على أساسها، لافتاً إلى أنّ النتيجة كانت حينها تفريط بنحو 860 كلم مربعا في الجنوب، قبل أن يتبين لاحقاً أنه كان يمكن أن يطالب بـ1430 كلم مربعا إضافية، حيث وافق لبنان على أن تكون النقطة الثلاثية بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة هي النقطة 1، بالرغم من أن هذه النقطة لا سند قانونياً لها.

ويشير الفرزلي إلى أن دراسات عدة أعدّت لم يأخذ بها بعين الاعتبار، مثل تلك التي وضعها العميد المتقاعد خليل الجميل، وخلص فيها إلى أن حصة لبنان يفترض أن تزيد نحو 2600 كلم مربع، وكذلك تلك التي أعدّها رئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش العقيد عفيف غيث، وتبيّن أن هذه المساحة يمكن أن تزيد إلى 5000 كلم مربع، مستغرباً السير بما تريده اللجنة كما هو، وفق دراسة الخبير نجيب مسيحي، والتي كان أعدها عام 2022، وتخلص إلى أن على لبنان أن يرسم حدوده مع قبرص على أساس إحداثيات 2007 لأن موقفه ضعيف ولن يتمكن من تحقيق المزيد في حال لجأ إلى التحكيم، فكان التهويل، والذهاب إلى الطريق الأسهل والمتسرّع، وذلك من دون حصول تفاوض.