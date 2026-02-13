ترحيب بإقالة الرئيس التنفيذي لموانئ دبي واستئناف الاستثمارات

- رحّبت وكالة "بريتيش إنترناشونال إنفستمنت" بإقالة سلطان أحمد بن سليّم من موانئ دبي العالمية وتعيين رئيس تنفيذي جديد، مما دفعها لاستئناف استثماراتها المشتركة لتعزيز تطوير الموانئ الأفريقية. - أعلنت "لا كايس" عن استعدادها للعمل مع الرئيس التنفيذي الجديد بعد إيقاف استثماراتها بسبب المراسلات المسرّبة، وسط تباين الآراء حول خطوة الإقالة كإدارة أزمة سمعة أو تجاوب متأخر. - كشف عضو مجلس النواب الأميركي رو خانا عن تورط بن سليم في مراسلات إبستين، مما أدى لاستقالته، مع تأكيد خانا وتوماس ماسي على ضرورة محاسبة النخبة المتورطة.

رحّبت وكالة الاستثمار التنموي البريطانية "بريتيش إنترناشونال إنفستمنت" (BII)، اليوم الجمعة، بقرار موانئ دبي العالمية القاضي بإقالة الرئيس التفيذي السابق سلطان أحمد بن سليّم وتعيين رئيس تنفيذي جديد، مؤكدة أنها ستستأنف استثماراتها المشتركة مع الشركة المشغّلة للموانئ. ونقلت رويترز عن متحدث باسم الوكالة قوله إنها "ترحّب بقرار الشركة وتتطلع إلى مواصلة الشراكة لدفع تطوير الموانئ التجارية الأفريقية الرئيسية، بما يُسهم في إطلاق العنان لإمكانات القارة التجارية العالمية".

وكانت "بريتيش إنترناشونال إنفستمنت" قد علّقت في وقت سابق من هذا الأسبوع أي استثمارات جديدة مع موانئ دبي العالمية بعد ورود إسم الرئيس التنفيذي السابق سلطان أحمد بن سليم في الوثائق المفرج عنها في قضية جيفري إبستين، قبل أن تعود وتعلن استئناف الاستثمار عقب التغيير القيادي.

وفي السياق نفسه، قالت "لا كايس" (La Caisse)، ثاني أكبر صندوق تقاعد في كندا، إنها "ستتحرّك سريعاً للعمل مع الرئيس التنفيذي الجديد لمواصلة شراكتهما في مشاريع موانئ حول العالم"، بعدما كانت قد أوقفت أيضاً الاستثمارات الجديدة على خلفية المراسلات المسرّبة ذاتها.

وتباينت آراء المتابعين بين من رأى في خطوة الإقالة "إدارة أزمة سمعة" وتخفيفاً للضرر، ومن اعتبرها "تجاوباً متأخراً" مع ضغوط الشركاء والأسواق، مع تركيز واسع على أثر السمعة في قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ حتى قبل ظهور أي إلغاءات لعقود تشغيل.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "IBC" الرائدة في مجال البلوك تشين ماريو نوفل، في منشور له على منصة إكس، إنه قبل "استقالة سلطان بن سليم من منصبه بيوم واحد، أعلنت مجموعات مالية كبرى في كندا والمملكة المتحدة انسحابها من أي صفقات مستقبلية"، وأضاف "ليس من المستغرب سرعة انهيار كلّ شيء".

.@RepThomasMassie & I called on DOJ to stop protecting this man & underact his name. They relented. Then I took to the House floor to name names. Today, he resigns.



We will not rest until there is elite accountability for the Epstein class. https://t.co/K6VTzhNHg8 — Ro Khanna (@RoKhanna) February 13, 2026

ورحب عضو مجلس النواب الأميركي رو خانا، الذي كان أول من كشف عن اسم سلطان أحمد بن سليم في مراسلات إبستين، ولا سيّما البريد الإلكتروني المتعلق بفيديو التعذيب، بقرار إبعاده من منصبه التنفيذي في موانئ دبي ومن كل منصب حكومي يشغله.

وكتب في منشور له على منصة إكس: "لقد طالبت أنا والنائب توماس ماسي وزارة العدل بالكفّ عن حماية هذا الرجل والتستر على اسمه. فاستجابوا. ثمّ صعدتُ إلى قاعة مجلس النواب لأكشف الأسماء. واليوم، استقال"، وختم كلامه قائلاً: "لن نهدأ حتى تُحاسب النخبة المتورطة في قضية إبستين".

وفي منشور له على منصة إكس، قال عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية كنتاكي توماس ماسي إنّ "وزارة العدل حذفت المعلومات الضرورية لتحديد هوية من أرسل إلى إبستين رسالة البريد الإلكتروني التي تحتوي على فيديو تعذيب"، وأشار إلى أن "النائب رو خانا كان أول من كشف عن إسم سلطان المدير التنفيذي السابق لموانئ دبي، قبل أن يستقيل اليوم".