- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الدول التي تزود كوبا بالنفط، مما يزيد من الضغط على هافانا ويهدد بعرقلة إمدادات الكهرباء والزراعة والمياه والخدمات الصحية في كوبا. - استند القرار إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، واعتبر الحكومة الكوبية تهديداً للأمن القومي الأميركي، مشيراً إلى تحالفها مع دول ومجموعات معادية مثل روسيا والصين وإيران. - ردت كوبا بشدة على هذه الخطوة، واصفة إياها بالعمل العدواني الوحشي، مؤكدة أن الحصار الأميركي المستمر منذ 1962 هو التهديد الحقيقي للسلام والاستقرار في المنطقة.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، مساء أمس الخميس، بفرض رسوم جمركية جديدة على الدول التي تزود كوبا بالنفط، في خطوة تصعّد حملة الضغط على هافانا. وكشف ترامب عن ذلك عبر أمر تنفيذي أعلن فيه حالة طوارئ وطنية، غير أن الخطوة لم تصل إلى حد تحديد نسب الرسوم الجمركية أو تسمية الدول التي قد تواجه صادراتها قيوداً تجارية أميركية. وردّت هافانا بعد وقت قصير من تصريحات ترامب وسط تحذيرات من شلل في عمليات توليد الكهرباء والإنتاج الزراعي وإمدادات المياه والخدمات الصحية، في وقت تعاني فيه كوبا أصلاً من أزمة اقتصادية خانقة.

ونصّ الأمر التنفيذي، الذي نشره البيت الأبيض، على فرض رسوم إضافية على واردات سلع الدول الأجنبية التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط بشكل مباشر أو غير مباشر. واستند القرار إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، معتبراً الحكومة الكوبية تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأميركي. وجاء في نص الأمر أن "النظام في كوبا يتحالف مع عدة دول معادية ومجموعات إرهابية عابرة للحدود وجهات خبيثة معادية للولايات المتحدة"، مشيراً إلى "روسيا والصين وإيران وحماس وحزب الله".

من جهتها، قال الحكومة الكوبية، في بيان نقله التلفزيون الرسمي: "ما هو الهدف؟ إبادة الشعب الكوبي… ستخنق الحكومة الأميركية جميع مناحي الحياة"... وقال ترامب هذا الأسبوع إن كوبا ستنهار قريباً جداً، مضيفاً أن فنزويلا، التي كانت سابقاً أكبر مورّد للنفط إلى الجزيرة، لم ترسل النفط ولا الأموال إلى كوبا في الآونة الأخيرة.

وردّ وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز عبر منصة "إكس" قائلًا: "نندد أمام العالم بهذا العمل العدواني الوحشي ضد كوبا وشعبها، الخاضع منذ أكثر من 65 عاماً لأطول وأقسى حصار اقتصادي فُرض في التاريخ على أمة كاملة، والذي يواجه الآن تهديدات بإخضاعه لظروف معيشية قاسية للغاية". ودان رودريغيز تصعيداً جديداً من الولايات المتحدة ضد كوبا، منتقداً ما وصفه بقائمة طويلة من الأكاذيب الرامية إلى تقديم كوبا على أنها تهديد، وهي ليست كذلك. وأضاف أن التهديد الوحيد للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، والتأثير الضار الوحيد، هو ذلك الذي تمارسه حكومة الولايات المتحدة على أمم وشعوب القارة الأميركية، معتبراً أن واشنطن تمارس الابتزاز والإكراه.

وتخضع كوبا لحصار أميركي منذ عام 1962، وكانت حتى وقت قريب تتلقى معظم احتياجاتها النفطية من فنزويلا. غير أنه بعد خطف الرئيس نيكولاس مادورو، سيطر ترامب على قطاع النفط الفنزويلي وتعهد بوقف شحنات النفط إلى كوبا. وتواجه الجزيرة الكاريبية نقصاً حاداً في الوقود خلال السنوات الأخيرة، ما أثر على إنتاج الكهرباء وأدى إلى انقطاعات واسعة في التغذية. ورغم ذلك، ما زالت المكسيك تواصل تزويد كوبا بالنفط، فيما نفت الرئيسة كلاوديا شينباوم في وقت سابق من هذا الأسبوع تقارير أفادت بوقف شحنات النفط إلى هافانا.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)