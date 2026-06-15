- هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على النبيذ الفرنسي إذا لم تلغِ باريس الضريبة الرقمية على شركات التكنولوجيا الأميركية، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمكنه تجنب هذا الضغط بالتخلي عن الضريبة. - تسعى الحكومة الفرنسية لخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مع توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم. - سبق أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10% على الواردات، مستندة إلى قانون التجارة لعام 1974 بعد قرار المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم السابقة.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة "لن يكون أمامها خيار" سوى فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على النبيذ الفرنسي ما لم تلغ باريس الضريبة الرقمية المفروضة على عمالقة التكنولوجيا الأميركية. وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، "طلبت منه -الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- ألا يفرض رسوماً على الشركات الأميركية، وإذا فعلوا ذلك، فلن يكون لدي خيار سوى فرض تعرفة جمركية بنسبة 100% على جميع أنواع الشمبانيا والنبيذ القادم من فرنسا".

وأضاف "كل ما على ماكرون فعله هو التخلي عن ضريبة المبيعات، حتى لا يتعرض لهذا النوع من الضغط". وقررت الحكومة الفرنسية زيادة الضريبة على الخدمات الرقمية من 1% إلى 6% في ميزانية العام المالي الحالي. ويقول ماكرون إن هذه الضريبة مؤقتة تستهدف المساهمة في خفض عجز الميزانية العامة للدولة في الوقت الحالي. ومن المقرر أن يصل ترامب إلى إيفيان-لي-بان في فرنسا، اليوم الاثنين، لحضور اجتماعات قمة مجموعة السبع، في وقت يتزايد فيه حذر قادة العالم تجاه الولايات المتحدة.

وتبحث الحكومة الفرنسية عن طرق لضمان ألا يتجاوز عجز الميزانية نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الذي استهدفته باريس عند إقرار ميزانية عام 2026. كما تسعى الحكومة الفرنسية إلى الوفاء بتعهدها بخفض هذا العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، تماشياً مع قواعد الاتحاد الأوروبي، كما خفضت الحكومة الفرنسية توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 0.9% مقارنة بـ1% التي كانت مدرجة في مشروع ميزانية 2026. كما يتوقع أن يرتفع التضخم بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة ليصل إلى 1.9% بدلاً من 1.3%.

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وسبق أن فرضت الولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي، رسوماً جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات من الخارج، وفرض الرئيس الأميركي هذه الرسوم مباشرة بعد أن أعلنت المحكمة العليا الأميركية عدم قانونية العديد من رسومه الجمركية السابقة. ولجأ الرئيس بعد ذلك إلى حل طارئ، معتمداً على قانون التجارة لعام 1974 الذي يحدد تحصيل مثل هذه الرسوم بحد أقصى 150 يوماً.

(رويترز، العربي الجديد)