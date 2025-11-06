ترامب يهدد بوقف تمويل نيويورك بسبب انتخاب ممداني

استخدم الأثرياء ومعهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب كل ما يمتلكونه من قوة مالية ونفوذ سياسي وقانوني لمنع فوز زهران ممداني بموقع عمدة نيويورك، إلى حد تهديد ترامب قبل يوم واحد من الانتخابات بمعاقبة المدينة عبر قطع التمويل الفيدرالي عنها.

وكتب ترامب على موقع "سوشال تروث": "إذا فاز المرشح الشيوعي زهران ممداني في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، فمن غير المرجّح أن أقدّم أموالاً اتحادية للمدينة، باستثناء الحد الأدنى المطلوب قانونًا، لمدينتي الأولى العزيزة. لا أريد، بصفتي رئيسا، أن أرسل أموالًا إضافية لتمويل مشروع سيئ". يأتي هذا التصريح بعدما قام ترامب بتجميد 18 مليار دولار للمدينة في اليوم الأول من إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وقال راسل فوغت، رئيس مكتب الإدارة والميزانية الفيدرالي، في منشور على موقع X الشهر الماضي: "تم تعليق مشاريع البنية التحتية في مدينة نيويورك والتي تبلغ قيمتها نحو 18 مليار دولار لضمان مبادئ التنوع والإنصاف والشمول"، وذلك في مساع للتضييق على الديمقراطيين في الكونغرس.

يستهدف التخفيض البالغ 18 مليار دولار تمويل مشروعين رئيسيين للنقل. الأول هو بناء نفق للسكك الحديدية تحت نهر هدسون بين نيويورك ونيوجيرسي، والمقرر اكتماله خلال العقد المقبل. وقد حظي بدعم الرئيس السابق جو بايدن. أما المشروع الثاني فهو مشروع الجادة الثانية ضمن شبكة مترو أنفاق مدينة نيويورك. وردت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول إن دونالد ترامب "يستخدم إغلاقه الحكومي المتهور لإيذاء الشعب الأميركي".

وجاء في بيانها: "في غضون 24 ساعة فقط، أوقفت إدارته تمويل جهود إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب في نيويورك، وأوقفت 18 مليار دولار من التمويل لمشاريع البنية التحتية الحيوية في المدينة. إن هذا بمثابة انتقام سياسي وهجوم على نيويورك وسكانها، وهو يعرض كل أسرة في جميع أنحاء ولايتنا للخطر. يجب أن يشعر كل نيويوركي بالغضب. من عامل البناء الذي قد يفقد وظيفته، إلى الراكب العالق في قطار متأخر، إلى العائلات التي تعتمد على شجاعة رجال الأمن للحفاظ على سلامتها".

وقانوناً لا يملك الرئيس سلطة مباشرة لتحديد مقدار الأموال التي تحصل عليها أي مدينة من الحكومة الفيدرالية، إذ إن تخصيص الأموال من صلاحيات الكونغرس بموجب الدستور. أمّا التحكم في إنفاق الأموال أو حجبها (في ما يُعرف بالإيقاف التنفيذي للإنفاق) فهو أمر محظور بموجب القانون الفيدرالي، وأصبح موضع خلاف قانوني متزايد. وفي التفاصيل، يمنح الدستور الأميركي الكونغرس، وليس الرئيس، السلطة لتحديد كيفية توزيع الأموال الفيدرالية على الولايات.

في الوقت الحالي، يسيطر الجمهوريون على الكونغرس، مع وجود 53 جمهوريًا في مجلس الشيوخ و220 في مجلس النواب. ووفق المادة الأولى من الدستور، القسم 8 تسمح للكونغرس بتحصيل الضرائب وتحديد كيفية إنفاق الأموال، بينما المادة الأولى، القسم 9 تقول إنه لا يمكن لأي أموال أن تخرج من خزانة الولايات المتحدة ما لم يوافق عليها الكونغرس.

وإذا رفض الرئيس إنفاق الأموال التي خصصها الكونغرس بالفعل، فإن هذا يسمى "حجزًا"، وهو أمر غير دستوري. ولمنع ذلك، تم إصدار قانون مراقبة الحجز لعام 1974 ويسمح القانون للرئيس بتأجيل الإنفاق لمدة تصل إلى 45 يوما، لكن الكونغرس يجب أن يوافق على هذا القرار، مما يعني أن الكونغرس لا يزال يتمتع بالسلطة النهائية. وقد بدأت إدارة ترامب فعلاً بتنفيذ تهديدها حتى قبل انتهاء عملية التصويت.

إذ دخل البيت الأبيض في نزاع مع ولاية نيويورك حول خطة فرض رسوم ازدحام على حركة السيارات في المدينة، وهو ما أعاد ترامب التذكير به في منشور آخر مساء الاثنين. في حين أمر قاضٍ فيدرالي الحكومة بإعادة 34 مليون دولار من تمويل مكافحة الإرهاب للمدينة، معتبرًا قرار الحجب "تعسفيًا ومزاجيًا وانتهاكًا فاضحًا للقانون".

وردّ ممداني مساء الاثنين خلال فعالية انتخابية على تهديدات ترامب قائلاً: "سأتعامل مع هذا التهديد كما هو: تهديد فقط، وليس قانونًا. وغالبًا ما نتعامل مع كل ما يصدر عن فم دونالد ترامب كما لو أنه أصبح قانونيًا لمجرد أنه هو من قاله". وأضاف لاحقًا: "هذه الأموال الفيدرالية ليست منحة من ترامب لمدينة نيويورك، بل هي أموال مستحقة لنا بالفعل".

ويقول تقرير صادر عن مراقب ولاية نيويورك في إبريل/نيسان إن مدينة نيويورك ستحتاج إلى نحو 7.4 مليارات دولار من الأموال الفيدرالية للسنة المالية 2026. تشكل هذه الأموال الفيدرالية 6.4% من إجمالي إنفاق المدينة، في حين يأتي الباقي من الضرائب والرسوم الحكومية ومصادر الإيرادات الأخرى.