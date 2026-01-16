ترامب يهدد بمعاقبة دول لا تدعم خطته لضم غرينلاند بفرض رسوم جمركية

- هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تدعم خطته لضم غرينلاند، مشيراً إلى أن الجزيرة ضرورية للأمن القومي الأميركي. - يواجه ترامب معارضة من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث يثير ضم غرينلاند بالقوة مخاوف من انهيار الحلف، بينما يزور وفد من الكونغرس الجزيرة لدعم الدنمارك. - طرح ترامب فكرة ضم غرينلاند منذ 2019، ويواصل الضغط رغم المعارضة، ملوحاً بإمكانية استخدام القوة العسكرية، مما يثير قلق حلفاء الولايات المتحدة.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعاقبة الدول التي لا تدعم خطته بشأن ضم غرينلاند بفرض رسوم جمركية جديدة عليها، وقال ترامب: "قد نفرض رسوماً جمركية على الدول التي لا تؤيد خطتنا بشأن غرينلاند. نحتاجها للأمن القومي". جاء هذا التصريح خلال اجتماع مائدة مستديرة اليوم الجمعة حول الرعاية الصحية في المناطق الريفية، غير أنه لم يذكر أي تفاصيل إضافية، مكرراً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي.

ويضغط الرئيس ترامب على الدنمارك بشأن ضم جزيرة غرينلاند، وهدد بضمها بأي طريقة، وقال إن كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة، في الوقت الذي تعارض فيه دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) خطط ترامب علناً، وتثار فيه نقاشات حول إمكانية انهيار حلف الناتو حال سعي الولايات المتحدة لضم الجزيرة بالقوة كون الدنمارك عضواً في الحلف.

ويزور اليوم وفد من أعضاء الحزبين في الكونغرس الأميركي جزيرة غرينلاند بهدف التضامن مع الدنمارك والجزيرة في وجه مطامع دونالد ترامب، ويتكون الوفد من 11 عضواً معظمهم من الديمقراطيين إضافة إلى العضوين الجمهوريين السيناتور توم تيليس والسيناتورة ليزا موركوفسكي، التي قالت في تصريحات لها: "الإشارة واضحة. ستجدون أن الدعم في الكونغرس للاستحواذ على غرينلاند بأي شكل من الأشكال غير موجود".

وفرض ترامب رسوماً جمركية على دول العالم بحد أدنى 10% بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، وينتظر أن تتخذ المحكمة العليا الأميركية قراراً بمدى قانونية فرض هذه التعرفات من دون موافقة الكونغرس باعتبار أنها نوع من الضرائب خلال أي وقت، خاصة أنه كان من المقرر اتخاذ قرار هذا الأسبوع ولكن جرى تأجيله.

وطرح ترامب فكرة الاستحواذ على غرينلاند لأول مرة عام 2019 خلال ولايته الأولى، وفي الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، غير أنه يضغط بقوة بعد هجماته على فنزويلا في الأسبوع الأول من الشهر الجاري واختطافه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتعهد في الأيام الأخيرة بالسيطرة على الجزيرة بطريقة أو بأخرى، زاعماً أن روسيا أو الصين ستستوليان عليها إذا لم يفعل، كما رفض البيت الأبيض استبعاد العمل العسكري من الخيارات المطروحة لضم الجزيرة، ما أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي.