- هدد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية ردًا على غرامة فرضها الاتحاد الأوروبي على شركة ألفابت، مما يعكس استخدام الرسوم كأداة ضغط في النزاعات التجارية. - الأزمة تعود إلى غرامة المفوضية الأوروبية على غوغل بسبب استغلال هيمنتها في سوق البحث والإعلانات، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات التجارية عبر الأطلسي. - لم ترد المفوضية الأوروبية فورًا على تهديدات ترامب، لكنها مستعدة للرد بحزم، حيث يتابع المستثمرون هذه التطورات التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق.

في تصعيد تجاري جديد يهدد بإشعال جبهة خلاف مع أقرب حلفاء واشنطن، هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على منتجات الاتحاد الأوروبي، وذلك رداً على الغرامة البالغة مليار دولار (890 مليون يورو) التي فرضها التكتل الأوروبي على شركة ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث غوغل. وجاء تهديد ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي، حيث اتهم الاتحاد الأوروبي بـ"سلب" الشركات الأميركية ودافعي الضرائب الأميركيين، متوعداً بإطلاق تحقيق تجاري في هذه الممارسات التي وصفها بـ"النهب".

وكتب ترامب في منشوره: "سنطلق تحقيقاً تجارياً في ممارسة نهب الشركات الأميركية، وبالتالي دافعي الضرائب الأميركيين. سيتم عكس الغرامات بالكامل، ونتوقع فرض رسوم جمركية كبيرة عليهم في أقرب وقت ممكن". وأضاف الرئيس أن العقوبات الأوروبية "ستُعكس بالكامل" وأن واشنطن تعتزم فرض "رسوم جمركية كبيرة" على المنتجات الأوروبية في أقرب فرصة ممكنة، في خطوة تعكس نهج الإدارة الأميركية القائم على استخدام الرسوم الجمركية أداةَ ضغط في النزاعات التجارية والقانونية مع الشركاء.

وتأتي هذه التهديدات في سياق سياسة ترامب المتقلبة تجاه أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث اعتاد الرئيس على إطلاق تهديدات جمركية حادة، قبل أن ينفذ بعضها ويتراجع عن أخرى. غير أن هذه المرة، تحمل التهديدات دلالات خاصة، لأنها تستهدف الاتحاد الأوروبي، وهو أحد أقرب الحلفاء التاريخيين لواشنطن، في وقت يسعى فيه الطرفان للحفاظ على علاقة تجارية معقدة تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار سنوياً، بحسب بلومبيرغ.

وتعود جذور الأزمة إلى الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية على غوغل، والتي تُعد أحدث حلقة في سلسلة طويلة من النزاعات التنظيمية بين بروكسل وعمالقة التكنولوجيا الأميركية. وتتهم الجهات التنظيمية الأوروبية غوغل باستغلال هيمنتها في سوق البحث والإعلانات الرقمية لتحقيق مزايا غير عادلة على منافسيها، في إطار حملة أوروبية أوسع لتقييد قوة شركات التكنولوجيا الكبرى وحماية المنافسة في السوق الأوروبية الموحدة.

وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل العلاقات التجارية عبر الأطلسي، خاصة في ظل تهديدات ترامب المتكررة بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأوروبية، والتي تشمل قطاعات حساسة كصناعة السيارات الأوروبية والأغذية والمشروبات الفاخرة، مما قد يشعل حرباً تجارية جديدة بين العملاقين الاقتصاديين. وكانت إدارة ترامب قد فرضت سابقاً رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم الأوروبيين، ما دفع بروكسل إلى الرد بإجراءات مماثلة على منتجات أميركية، في دوامة تصعيدية أضرت بالمصالح الاقتصادية للجانبين.

أعمال وشركات الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار بسبب انتهاك القواعد

من جهتها، لم تصدر المفوضية الأوروبية رداً فورياً على تهديدات ترامب، لكن المصادر الأوروبية تشير إلى أن بروكسل مستعدة للرد بحزم على أي إجراءات جمركية جديدة، مع التمسك بحقها في فرض عقوبات تنظيمية على الشركات التي تنتهك قوانين المنافسة في السوق الأوروبية. وتؤكد المصادر أن الغرامات التنظيمية ليست إجراءات تجارية انتقامية، بل تدخلات قانونية تهدف إلى ضمان عدالة السوق وحماية المستهلكين الأوروبيين، وهو ما يجعل ربطها بالرسوم الجمركية، في نظر الأوروبيين، خلطاً غير مبرر بين المسائل التنظيمية والتجارية.

وفي الأثناء، يتابع المستثمرون والمحللون من كثب تطورات هذه القضية، إذ قد تؤدي أي رسوم جمركية جديدة إلى زعزعة استقرار الأسواق، وزيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين في جانبي الأطلسي، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي بالفعل تداعيات التوترات التجارية القائمة، وارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد. كما أن تصعيد النزاع قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع وتيرة تشديد التنظيم على شركات التكنولوجيا الأميركية، مما يزيد من حدة المواجهة بين واشنطن وبروكسل في قطاع حيوي يشكل مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

وتظل التساؤلات الأكبر مفتوحة حول ما إذا كانت تهديدات ترامب مجرد مناورة تفاوضية تهدف إلى الضغط على بروكسل لتخفيف موقفها التنظيمي، أم أنها تمثل بداية لجولة جديدة من التصعيد التجاري التي قد تمتد إلى قطاعات أوسع من العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي. وفي كل الأحوال، يبدو أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دخلت منعطفاً جديداً من التوتر، مع استمرار نهج الرئيس الأميركي في استخدام الرسوم الجمركية ورقةَ ضغط في ملفات تتجاوز النزاعات التجارية التقليدية، لتطاول السياسات التنظيمية والقانونية للشركاء أيضاً.