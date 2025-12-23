ترامب يهدد ببيع النفط الفنزويلي والاحتفاظ بالناقلات المصادرة

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن احتفاظ الولايات المتحدة بناقلات النفط الفنزويلية المصادَرة، مبرراً ذلك بسرقة فنزويلا لأصول أميركية، ضمن حملة ضغط على الرئيس نيكولاس مادورو. - وصفت الحكومة الفنزويلية هذه الإجراءات بأنها "قرصنة"، وأقر البرلمان قانوناً يجرّم هذه الأعمال، مع عقوبات تصل إلى 20 عاماً، لحماية التجارة والدفاع عن البلاد. - تباطأت عمليات تحميل النفط في فنزويلا بسبب العقوبات الأميركية وهجوم إلكتروني، بينما صدّرت شيفرون شحنات نفطية إلى الولايات المتحدة بتصريح خاص.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب احتمال بيع النفط الفنزويلي المصادَر والاحتفاظ بالناقلات، بينما أقرّ البرلمان الفنزويلي تشريعاً يضمن حرية الملاحة والتجارة، ردّاً على الاستهداف الأميركي لناقلات النفط الخاضعة للعقوبات. في الوقت الذي أفادت فيه بيانات بتباطؤ عمليات تحميل الخام في فنزويلا، خشية التعرض للمصادرة.

وأعلن ترامب مساء الاثنين أن ناقلات النفط التي استولت عليها الولايات المتحدة قبالة سواحل فنزويلا ستظلّ في حوزتها. وعند سؤاله من الصحافيين عن النفط الموجود على متن أول ناقلة جرت السيطرة عليها في 10 ديسمبر/ كانون الأول، قال ترامب، وفقاً لوكالة رويترز: "ربما سنبيعه، وربما سنحتفظ به"، مضيفاً أنه قد يُستخدم أيضاً لسد النقص في الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة. وأكّد ترامب قائلاً: "سنحتفظ بالسفن أيضاً".

وبرّر ترامب عمليات المصادرة، بادعاء أن الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية قد سرقت نفطاً وأراضي وأصولاً أخرى من الولايات المتحدة، والتي يجب استعادتها. وفي أوائل الألفية الثانية، أمّمت فنزويلا حقول النفط، ما أثر في شركات أجنبية وأميركية أيضاً، وما أدّى إلى نزاع حول مدفوعات التعويضات. وأكد ترامب الاثنين، ردّاً على سؤال أحد الصحافيين، أنه تحدّث مع شركات النفط الأميركية الكبرى التي جرى الاستيلاء على أصولها، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل المحادثات.

من جهتها، رفضت الحكومة الفنزويلية هذا الطلب، ووصفته بأنه "تهديد فظيع" وانتهاك خطير للقانون الدولي. وقال وزير الشؤون الخارجية الفنزويلي إيفان جيل الاثنين إن عمليات الاستيلاء الأميركية مخالفة للقانون الدولي وتمثل "أعمال قرصنة". وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم إن عمليات الاعتراض الأميركية تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

وشملت حملة الضغط التي يشنها ترامب على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعزيز الوجود العسكري في المنطقة وشن أكثر من عشرين غارة عسكرية على سفن تزعم الولايات المتحدة أنها تنقل المخدرات في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي بالقرب من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية. وقُتل ما لا يقل عن 100 شخص في هذه الهجمات. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة إن هدف واشنطن هو ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين، مضيفاً أن "الوضع الراهن مع النظام الفنزويلي لا يمكن تحمّله بالنسبة للولايات المتحدة".

وقالت السلطات في الولايات المتحدة إن خفر السواحل الأميركي احتجز هذا الشهر ناقلةً عملاقةً خاضعةً للعقوبات تحمل النفط الفنزويلي، وحاول اعتراض سفينتين مرتبطتين بفنزويلا مطلع الأسبوع، إحداهما فارغة خاضعة للعقوبات الأميركية، والثانية ناقلة نفط غير خاضعة للعقوبات ومحمّلة بالكامل ومتجهة إلى الصين. ولم تُقدّم واشنطن معلومات محدثة عن السفينتين. وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي فرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل إلى فنزويلا وتخرج منها.

وقال وزير خارجية بنما خافيير مارتينيز آشا، أمس الاثنين، إن ناقلة النفط العملاقة سنتوريس التي اعترضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، وكانت ترفع علم بلاده، لم تحترم القواعد البحرية للدولة الواقعة في أميركا الوسطى. وأضاف في مقابلة تلفزيونية أنها فصلت جهاز الإرسال والاستقبال في أثناء إبحارها خارج المياه الفنزويلية، وهي تحمل شحنةً من النفط الخام. وأشار إلى أن بنما ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً لذلك. ولم يخض في مزيد من التفاصيل. ويمكن لأي دولة تُقدّم علمها لسفينة أُضيفت رسمياً إلى سجلها أن تلغي تسجيل السفينة إذا قرّر التحقيق أنها لم تتبع القواعد البحرية.

برلمان فنزويلا يُقرّ تشريعاً يجرّم عمليات القرصنة ضد ناقلات النفط

في السياق، أفادت قناة "في تي في" الفنزويلية الحكومية، في خبر نشرته وكالة الأناضول اليوم الثلاثاء، أنّ النائب جوزيبي أليساندريلو قدّم مشروع القانون الذي يضمن حرية الملاحة أمام عمليات القرصنة، واعتمده البرلمان بالإجماع. وقال أليساندريلو، في تصريح للقناة، إن القانون يتضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً بحق من يدعمون ما وصفها بـ"أعمال القرصنة" التي تقوم بها الولايات المتحدة. وتابع: "يتكون القانون من فصلين و11 مادة، ويهدف أساساً إلى ضمان حريّتي الملاحة والتجارة المحميّتين بموجب الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها فنزويلا. كما يسعى إلى حماية العلاقات التجارية والدفاع عن بلادنا في مواجهة أعمال النهب التي تنفذها الإدارة الأميركية في مياهنا الإقليمية".

وأكد أن "كل من يشجّع أو يدعم أو يموّل أو يشارك في أعمال القرصنة أو الحصار أو غيرها من الأنشطة غير القانونية دولياً، سيواجه عقوبة السجن من 15 ـ 20 عاماً، إضافة إلى غرامة مالية تُحتسب وفق أعلى سعر صرف يحدّده المصرف المركزي". من جانبه، وصف رئيس البرلمان خورخي رودريغيز استيلاء الولايات المتحدة على سفينتي نفط فنزويلي بأنه امتداد لممارسات القرصنة التي نفّذها البحّار البريطاني فرانسيس دريك ضد السفن الإسبانية في القرن السادس عشر. وعُرف دريك بنشاطه في الكاريبي والمحيطين الهادئ والأطلسي، وبعمليات القرصنة التي نفذها ضد السفن الإسبانية، وينظر إليه في بريطانيا على أنه بطل قومي، وقد منحته الملكة إليزابيث الأولى لقب "سير".

وأكد رودريغيز أن الشعب الفنزويلي سيردّ على جميع الهجمات وسيخرج منتصراً في نهاية المطاف، متهماً الحكومة الأميركية بـ"الهمجية". وتصاعدت التوترات مؤخراً بين البلدين، إذ احتجزت الولايات المتحدة ناقلتي نفط قبالة سواحل فنزويلا، عقب إعلان واشنطن أنها ستُصادر جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات بذريعة تمويل فنزويلا "إرهاب المخدرات". وتنفي كاراكاس أي تورط لها في تهريب المخدرات، وتؤكّد أن واشنطن تسعى لإطاحة مادورو من أجل الاستيلاء على احتياطات النفط في البلاد.

تباطؤ عمليات تحميل الناقلات بالنفط الفنزويلي

في السياق، أفادت مصادر وبيانات أوردتها وكالة رويترز مساء الاثنين، أن تحميل ناقلات النفط تباطأ أمس في فنزويلا، إذ ينقل معظم السفن شحنات النفط بين الموانئ المحلية فقط، بعد إجراءات أميركية استهدفت سفينتين إضافيتين، وفي وقت تجد فيه شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) صعوبةً في التعافي من هجوم إلكتروني. وزاد عدد الناقلات المحمّلة التي لم تغادر فنزويلا في الأيام القليلة الماضية، ما ترك ملايين البراميل من النفط الفنزويلي عالقة في السفن، بينما يطالب العملاء بخصومات أكبر وتغييرات في العقود للقيام برحلات محفوفة بالمخاطر خارج سواحل البلاد.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن الاثنين أن بعض الناقلات التي تقترب من ساحل فنزويلا غيّرت مسارها أو توقفت حتى تتلقى تعليمات من الشركات المالكة. وتعمل شركة النفط الحكومية الفنزويلية على استعادة بعض الأنظمة عبر الإنترنت وتلجأ إلى التسجيل الدفتري بعد تعرضها لهجوم إلكتروني الأسبوع الماضي. وقالت مصادر إن الشركة لم تتمكن من استعادة نظامها الإداري المركزي بالكامل، ولم يتلقَّ عدد من العمال رواتبهم في الوقت المحدد.

وأظهرت بيانات أن شركة شيفرون، الشريك الرئيسي لشركة النفط الحكومية الفنزويلية، صدّرت شحنة من النفط الفنزويلي تعادل 500 ألف برميل أول من أمس الأحد، متجهة إلى ساحل الخليج الأميركي على إحدى ناقلاتها، بموجب تصريح من واشنطن. وقالت وزيرة النفط الفنزويلية ديلسي رودريجيز، الأحد، إن كاراكاس لم توقف عمليات التسليم إلى شيفرون، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن مقطعاً مصوراً للسلطات البحرية الفنزويلية وهي تشرف على مغادرة السفينة. ووفقاً للبيانات، صدّرت شركة شيفرون سبع شحنات من النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة هذا الشهر، تحمل كل منها ما بين 300 ألف و500 ألف برميل.

(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)