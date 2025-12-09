- هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على المكسيك إذا لم تلتزم بتوفير المزيد من المياه للمزارعين الأميركيين، متهماً إياها بانتهاك معاهدة تقاسم المياه. - أعلن ترامب عن حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار لدعم قطاع الزراعة الأميركي المتضرر من سياساته التجارية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف لحماية المزارعين الذين يشكلون كتلة تصويتية مهمة. - انتقد زعيم الديمقراطيين تشاك شومر سياسات ترامب الجمركية، واصفاً إياها بالكارثية، ومشيراً إلى أن المزارعين يحتاجون لأسواق لمنتجاتهم وليس للإعانات.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية خمسة بالمائة على المكسيك إذا لم توفر المزيد من المياه على الفور لمساعدة المزارعين في الولايات المتحدة. واتهم ترامب أمس الاثنين، المكسيك بانتهاك معاهدة لتقاسم المياه تلزمها بإرسال 1.75 مليون فدان-قدم من المياه إلى الولايات المتحدة من نهر ريو غراندي عبر شبكة من السدود والخزانات المترابطة كل خمس سنوات.

وقال الرئيس الأميركي في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إن المكسيك "مدينة" للولايات المتحدة بما حجمه 800 ألف فدان من المياه بسبب انتهاكات المعاهدة على مدى السنوات الخمس الماضية. وكتب في منشور على موقع تروث سوشيال "تطالب الولايات المتحدة المكسيك بالإفراج عن 200 ألف فدان-قدم من المياه قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول، ويجب أن تأتي البقية بعد ذلك بفترة وجيزة".

وأضاف وفقا لوكالة رويترز، أن "المكسيك لا تستجيب حتى الآن، وهذا أمر غير عادل للغاية لمزارعينا الأميركيين الذين يستحقون هذه المياه التي تشتد الحاجة إليها. ولهذا السبب أجزت فرض رسوم جمركية خمسة بالمائة على المكسيك إذا لم تفرج عن هذه المياه على الفور". وتواجه السلع المكسيكية حاليا تعرفة جمركية بنسبة 25% إذا لم تكن خاضعة اتفاقية "USMCA" للتجارة الحرة القائمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي أبرمت خلال الولاية الأولى لترامب.

وأكد ترامب أن نقص المياه يضر بالمحاصيل والثروة الحيوانية في تكساس. ولم يرد متحدث باسم وزارة الاقتصاد المكسيكية بعد على طلب التعليق. وقالت وزيرة الزراعة الأميركية بروك رولينز في إبريل/ نيسان، إن المكسيك وافقت على زيادة شحناتها من المياه إلى تكساس للمساعدة في سد النقص بموجب معاهدة عام 1944. وتقول المكسيك إنها تعاني من ظروف جفاف تضغط على مواردها المائية.

12 مليار دولار مساعدات للمزارعين الأميركيين

في السياق، تزامنت تهديدات ترامب للمكسيك، مع إعلانه حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار لقطاع الزراعة الأميركي الذي تضرر جراء سياساته التجارية والتعرفات الجمركية التي فرضها على شركاء تجاريين. وقال ترامب خلال اجتماع مع منتجين زراعيين في البيت الأبيض وفقا لوكالة فرانس برس، إنه يتخذ "إجراءات حيوية لحماية المزارعين الأميركيين والدفاع عنهم".

وخلال الحرب التجارية في ولايته الأولى، صرف ترامب مبالغ تعويضية ضخمة مباشرة للمزارعين لمنع خسارة ولايات ريفية جمهورية مهمة انتخابياً، وكذا لدعم الولايات المتأرجحة انتخابياً خاصة أيوا وويسكونسين وميشيغان. ويعتبر المزارعون كتلة تصويتية ملتزمة، ونسبة مشاركتهم بالتصويت عالية جداً ما يجعلهم كتلة انتخابية ثمينة.

ويواجه الرئيس الأميركي ضغوطا متزايدة لمساعدة المزارعين الذين ساهم الدعم الذي قدّموه له في الانتخابات الرئاسية في فوزه بولاية ثانية، لكنهم تضرروا بشدة جراء التعرفات الجمركية الشاملة التي فرضها. ومنذ عودته في يناير/ كانون الثاني إلى السلطة، تضرر العديد من المزارعين الأميركيين من إجراءات اتخذها شركاء تجاريون ردا على التعرفات الجمركية التي فرضها ترامب على سلع مستوردة مستخدمة في الزراعة.

وقال ترامب خلال الاجتماع "نحن نحب مزارعينا، وكما تعلمون فإن المزارعين يحبونني". وأوضح ترامب أن حزمة المساعدات البالغة 12 مليار دولار التي ستخصص للمزارعين ستمول من "جزء صغير نسبيا" من عائدات الرسوم الجمركية. وتعد حزمة الدعم هذه أحدث جهود الإدارة للدفاع عن إدارة الرئيس الجمهوري للاقتصاد والاستجابة لقلق الناخبين بشأن ارتفاع التكاليف، رغم أن ترامب وصف المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف بأنها "خدعة" من جانب الديمقراطيين.

من جانبه، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، إن السبب وراء حاجة المزارعين الأميركيين لمليارات الدولارات من الحكومة الاتحادية يعود في المقام الأول إلى سياسات الرسوم "الكارثية" للرئيس الأميركي. وأضاف شومر من على منصة مجلس الشيوخ وفقا لوكالة أسوشييتد برس، "الآن، يقوم دونالد ترامب بتمجيد نفسه، متظاهرا بأنه بطل بالنسبة للمزارعين، بينما يستخدم أموال دافعي الضرائب لترتيب الفوضى التي تسبب بها".

وأردف تعقيبا على قرار ترامب بدعم المزارعين: "إنها مثال كلاسيكي على عدم كفاءة دونالد ترامب". وأكد شومر أن "المزارعين لا يريدون إعانات. اسألوهم. إنهم يريدون أسواقا، لكن سياسات دونالد ترامب قتلت الأسواق التي يعتمد عليها مزارعونا لكسب رزقهم".

(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس ، العربي الجديد)