ترامب يهدد الصين برسوم جمركية بـ50% إذا ثبتت مساعدتها إيران عسكرياً

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، الصين بفرض رسوم جمركية جديدة "مذهلة" على بضائعها التي تدخل الولايات المتحدة إذا قدّمت بكين مساعدة عسكرية لإيران خلال الحرب الحالية في المنطقة. وقال ترامب في برنامج "صباح الأحد مع ماريا بارتيرومو" على قناة فوكس نيوز: "لا أعتقد أنّ الصين ستقدم أسلحة لإيران، لكن إذا ضبطناهم وهم يفعلون ذلك، فسوف يحصلون على رسوم جمركية بنسبة 50%، وهو مبلغ مذهل، إنه مبلغ مذهل".

ولم يحدد ترامب الأساس القانوني الذي سيستند إليه في فرض هذه الرسوم بعد أن ​أبطلت المحكمة العليا الأميركية في فبراير/ شباط استخدامه قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم جمركية عالمية ​على نطاق واسع، ما دفع محكمة أدنى درجة إلى إصدار أمر بردّ نحو 166 مليار دولار حصّلتها الولايات المتحدة من هذه الرسوم على مدار عام.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، السبت، إنّ "الاستخبارات الأميركية حصلت على معلومات تفيد بأنّ بكين اضطلعت بدور أكثر فاعلية وربما أرسلت ذخائر إلى إيران لاستخدامها في الحرب". وبحسب الصحيفة، "تقوم أجهزة الاستخبارات الأميركية بتقييم احتمال أن تكون الصين قد زادت من دورها في هذه الحرب".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أنّ "الاستخبارات الأميركية توصلت إلى معطيات تفيد بأنّ روسيا تقدّم أيضاً معلومات استخبارية عبر الأقمار الاصطناعية للجيش الإيراني، بما يساعد الحرس الثوري على تحديد السفن الأميركية والأهداف العسكرية والدبلوماسية في الشرق الأوسط". كما ادعوا أن "روسيا تقدم لإيران مساعدات غذائية ومعدات عسكرية غير فتاكة وصوراً فضائية، لكنها تتجنب تزويدها بأسلحة مباشرة خشية استفزاز الولايات المتحدة.

وسبق أن لوّح ترامب بسلاح الرسوم الجمركية في وجه الصين وروسيا، وقال في منشور على منصته "تروث سوشال"، الأربعاء الماضي، ​إنه "سيفرض رسوماً جمركية فورية بنسبة 50% على الواردات من أي دولة تمد ‌إيران بأسلحة دون أي استثناءات". وكتب يومها: "ستفرض رسوم جمركية فورية بنسبة 50% على كل وأي بضائع تبيعها للولايات ​المتحدة الأميركية أي دولة تزود إيران بأسلحة قتالية، ويسري هذا القرار بأثر فوري دون أي استثناءات ​أو إعفاءات".

ونفى متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، الخميس الماضي، تقارير تفيد بتزويد شركات صينية إيران بمعدات تتعلق بالرقائق الإلكترونية وبصور من أقمار اصطناعية. وقال في بيان: "الصين صريحة ​وواضحة طوال الوقت بشأن ​المسألة الإيرانية وتتمسك بموقف ⁠موضوعي ومحايد، وعملت باستمرار في سبيل دعم محادثات سلام ولم تشارك أبداً في أي أنشطة تؤجج الموقف أو تصب الزيت على النار". وأضاف: "المجتمع الدولي يمكنه أن ​يرى بوضوح من الطرف الذي يقول أمراً ويفعل غيره ومن يشعل فتيل ​الحرب والصراع ⁠في كل مكان".