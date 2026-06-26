- صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته التجارية مهدداً بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الواردة من الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية الأميركية، مما ينذر بتوترات تجارية جديدة، خاصة مع أوروبا. - تأتي تهديدات ترامب وسط خلافات متصاعدة حول ضرائب تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، حيث تعتبر واشنطن هذه الضرائب تمييزاً تجارياً غير عادل. - يثير تهديد ترامب مخاوف من مواجهة تجارية جديدة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، مع احتمال إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية القائمة.

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته التجارية تجاه شركاء الولايات المتحدة، ملوحاً بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 100% على جميع السلع الواردة من أي دولة تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركات الأميركية، في خطوة تنذر بفتح جبهة جديدة من التوترات التجارية، خصوصاً مع الدول الأوروبية.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد ترامب بشدة ما وصفه بالتحركات الأوروبية الرامية إلى فرض ضرائب "وشيكة" على الشركات الأميركية العاملة في قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية، مؤكداً أن إدارته سترد بإجراءات تجارية غير مسبوقة. وكتب ترامب: "أرجو أن يكون هذا البيان بمثابة تأكيد أن أي دولة تفرض مثل هذه الضريبة ستواجه فوراً بفرض تعرفة جمركية بنسبة 100% على جميع السلع المُرسلة إلى الولايات المتحدة الأميركية". وأضاف الرئيس الأميركي أن فرض مثل هذه الضرائب سيؤدي إلى إلغاء أي اتفاقيات تجارية سابقة مع الدولة المعنية، مشدداً على أن العقوبات التجارية ستُطبق على أي دولة تتبنى هذه السياسة الضريبية، رغم أنه خص الدول الأوروبية بالذكر في تصريحاته.

وتأتي تهديدات ترامب في وقت يتصاعد فيه الخلاف بين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها بشأن فرض ضرائب على الخدمات الرقمية، وهي ضرائب تستهدف بشكل أساسي شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة التي تحقق إيرادات ضخمة في الأسواق الخارجية، مثل شركات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية وخدمات الحوسبة السحابية. ويرى مؤيدو هذه الضرائب، ولا سيما في أوروبا، أنها تهدف إلى ضمان دفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها العادلة من الضرائب في الدول التي تحقق فيها أرباحاً كبيرة، بينما تعتبر واشنطن أن هذه الإجراءات تستهدف الشركات الأميركية بشكل غير عادل وتمثل شكلاً من أشكال التمييز التجاري.

ويثير تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% مخاوف من اندلاع مواجهة تجارية جديدة بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية والخلافات التجارية المتصاعدة. كما تفتح تصريحات الرئيس الأميركي الباب أمام احتمال إعادة النظر في عدد من الاتفاقيات التجارية القائمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداعيات واسعة على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، إذا ما تحولت هذه التهديدات إلى إجراءات تنفيذية فعلية.