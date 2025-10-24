ترامب ينهي المحادثات التجارية مع كندا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، الخميس، إنّ جميع محادثات التجارة مع كندا قد جرى إنهاؤها، بعد ما وصفه بإعلان احتيالي ظهر فيه الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان يتحدث ضد الرسوم الجمركية. وكان ترامب قد فرض في وقت سابق من هذا العام رسوماً على الصلب والألمنيوم والسيارات الكندية، ما دفع أوتاوا إلى الرد بالمثل، في تصعيد جديد للنزاع التجاري بين الجانبين. وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": استناداً إلى سلوكهم الفاضح، تُعتبر جميع مفاوضات التجارة مع كندا منتهية".

من جهته، قال رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد إنّ الإعلان المناهض للرسوم الجمركية الذي صدر من حكومته لفت انتباه ترامب. ويظهر في الإعلان ريغان وهو ينتقد الرسوم على السلع الأجنبية، محذّراً من أنها تؤدي إلى فقدان الوظائف وإشعال الحروب التجارية. وأعرب فورد عن اعتقاده بأن الرئيس الأميركي لم يكن سعيداً بمحتوى الإعلان. في المقابل، أصدرت مؤسسة رونالد ريغان الرئاسية بياناً قالت فيه إنّ حكومة أونتاريو استخدمت مقاطع صوتية ومرئية منتقاة من خطاب إذاعي لريغان عام 1987 دون إذن مسبق، مشيرة إلى أنها تدرس خياراتها القانونية، ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة الكندية على تصريحات ترامب.

تعكس الخطوة الأخيرة استمرار التوتر في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وأوتاوا منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، إذ اتخذ الرئيس الأميركي نهجاً حمائياً صريحاً هدفه تقليص العجز التجاري ودعم الصناعات الوطنية، خصوصاً الحديد والألمنيوم والسيارات. لكن هذا النهج أدّى إلى تصعيد تجاري متبادل، ليس مع كندا فحسب، بل مع الاتحاد الأوروبي والصين ودول أخرى، ما ساهم في رفع معدلات الرسوم الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

ورغم أن اتفاقية USMCA ساهمت جزئياً في تهدئة التوتر بعد توقيعها، فإنّ السياسات الحمائية التي تبنّاها ترامب تركت أثراً طويل الأمد على مناخ الثقة التجاري، إذ أصبحت الشركات أكثر حذراً في قرارات الاستثمار والتوريد، كما ارتفعت تكاليف الإنتاج في بعض الصناعات الأميركية نتيجة الرسوم المفروضة على المواد الخام الكندية، ما انعكس في النهاية على المستهلك الأميركي.

ويرى خبراء أن إنهاء المحادثات الحالية مع كندا يُعيد التوتر إلى الواجهة في وقتٍ تتزايد فيه التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تباطؤ النمو وتقلّبات أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، كما أن هذه التطوّرات تثير مخاوف من دخول الولايات المتحدة مرحلة جديدة من الحروب التجارية قد تشمل شركاء آخرين، ما يهدّد الاستقرار التجاري في أميركا الشمالية ويؤثر على الاستثمارات الإقليمية التي بلغت أكثر من 600 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.

ويعتبر البعض أن قرار ترامب جزء من سياسة ضغط انتخابية موجهة إلى قاعدته الداخلية، خصوصاً الصناعيين والعاملين في المناطق المتضرّرة من المنافسة الخارجية. وفي المقابل، تحاول كندا الحفاظ على مبدأ التجارة العادلة وعدم السماح بوصول غير متكافئ إلى أسواقها، كما أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في تصريحات له الخميس.

يبدو أن قرار ترامب بإنهاء المحادثات التجارية مع كندا يفتح فصلاً جديداً في الحرب التجارية الأميركية، التي بدأت تترك بصماتها على العلاقات عبر الحدود وعلى سلاسل الإمداد العالمية. وبينما تسعى أوتاوا إلى امتصاص الصدمة وتفادي مواجهة اقتصادية شاملة، يبقى التساؤل مطروحاً حول ما إذا كانت هذه الأزمة ستتطور إلى مواجهة تجارية طويلة الأمد، أم ستتراجع مع اقتراب مراجعة اتفاقية التجارة القارية العام المقبل.

