ترامب ينقل الحرب إلى أعالي البحار... ماذا يعني ذلك؟

- فرضت الولايات المتحدة حصارًا في خليج عُمان وبحر العرب، مما أدى إلى توتر مع إيران التي اقترحت فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، مما زاد من التهديدات المتبادلة بين البلدين. - شهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز انخفاضًا في العبور اليومي للسفن، رغم استمرار بعض السفن في العبور، مثل ناقلات النفط والغاز المتجهة إلى الهند والصين. - اقترحت إيران استخدام العملات المشفرة واليوان لدفع رسوم العبور، مما قد يعزز عوائدها المالية، وغيّرت مسار الملاحة إلى "الممر الآمن" ضمن مياهها الإقليمية.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية في مذكرة للبحارة، اليوم الاثنين، أنّ الجيش الأميركي سيفرض حصاراً في خليج عُمان وبحر العرب شرق مضيق هرمز، وسيشمل الحصار جميع حركة السفن بغض النظر عن علمها. لكن التصعيد الأكبر جاء من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فوفقاً لما نشره على منصة "تروث سوشال"، الحصار لن يقتصر على منع السفن من دخول إيران، بل سيمتد لملاحقة أي سفينة دفعت رسوماً لطهران حتى لو كانت في "أعالي البحار" (المياه الدولية). وكتب ترامب: "لن يحظى أي طرف دفع رسوماً غير قانونية بالمرور الآمن... أي شخص يدفع لإيران سيجري اعتراض سبيله".

وكان من المفترض أن يشمل الاتفاق بين واشنطن وطهران فتح مضيق هرمز، لكن إيران اقترحت أن السفن يجب أن تحصل على إذنها وإلّا فقد يجري "استهدافها وتدميرها"، وقالت إنها قد تفرض رسوماً مقابل المرور الآمن.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن خطة طهران تتضمن الحق في المطالبة برسوم عبور تصل إلى مليونَي دولار (1.5 مليون جنيه إسترليني) لكل سفينة، على أن يجري تقاسم العائدات بين إيران وسلطنة عُمان، الدولتين اللتين تقعان على حدود المضيق وفق تقرير نشرته "بي بي سي".

وشهد الموقف الأميركي تجاه إيران تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضي، فبعدما ألمح الرئيس ترامب إلى إمكانية التوصل لاتفاق حول رسوم مشتركة قبيل تعثر المفاوضات الجمعة الماضية، عاد ليتخذ مساراً تصعيدياً عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذراً طهران من مغبة فرض رسوم على ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز ومطالباً إياها بوقف هذه الممارسات فوراً.

وأظهرت بيانات الملاحة الصادرة عن شركتَي Kpler وLSEG تحرك ناقلتَي نفط مرتبطتَين بإيران عبر المضيق اليوم الاثنين، وهما ناقلتي "أورورا" و"نيو فيوتشر"، في خطوة سبقت البدء الفعلي للحصار الأميركي المخطط له على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية.

وكانت إدارة ترامب طُبقت مسبقاً ضد فنزويلا الاستراتيجية ذاتها مطلع هذا العام، حين فرضت واشنطن حصاراً بحرياً صارماً على النفط الخام في أعالي البحار، وهو المسار الذي انتهى بعملية عسكرية أميركية أدت إلى اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته في يناير الماضي.

سفن عبرت هرمز

شهدت حركة الملاحة في الممر المائي تحولات جذرية نتيجة الحرب، فبعد أن كان متوسط العبور اليومي يبلغ 138 سفينة وفقاً لمركز المعلومات البحرية المشترك، انخفضت الحركة بحدّة لتصل طوال شهر مارس إلى مستوى يقارب هذا المعدل اليومي السابق فقط، إذ غادرت الخليج 100 سفينة ودخلته 40 أخرى بحسب تقديرات لويدز ليست إنتليجنس.

وسجل موقع مارين ترافيك عبور ناقلة النفط الخام "كراتشي" التي ترفع العلم الباكستاني كأول سفينة غير إيرانية تعبر المضيق، وهي ناقلة متوسطة الحجم محملة بخام أبو ظبي ومصدرها جزيرة داس التي تبعد 100 ميل شمال غرب البر الرئيسي لدولة الإمارات وتعد مركزاً استراتيجياً لتصدير الطاقة.

كما أثمرت المحادثات مع طهران عن مرور ناقلتَين للغاز البترولي المُسال هما "شيفاليك" و"ناندا ديفي" اللتان وصلتا إلى الهند. أما في سوق النفط الخام، فقد رصدت شركة كيبلر عبور 17 ناقلة لمضيق ملقا في الفترة ما بين اليوم الثاني للحرب ويوم الأحد الماضي، من بينها سبع ناقلات ترفع العلم الإيراني ويُرجح حملها لنفط طهران الخام الذي تذهب غالبيته للصين.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن ناقلة واحدة فقط من تلك السفن تتجه نحو أوروبا وتديرها شركة أسوشيتد ماريتيم في هونغ كونغ، بينما لوحظ السماح بمرور السفن التي تبث تعريفات تشير لتبعيتهما للصين مثل عبارة "مالك صيني" أو "طاقم صيني بالكامل" لتسهيل عبورها وسط هذه الظروف.

عملات مشفرة للدفع

وكشف تقرير نشره موقع "تي آي أم" المتخصّص في تتبع الجرائم الرقمية عن مقترح إيراني يتيح دفع رسوم عبور مضيق هرمز باستخدام اليوان الصيني أو العملات المشفرة بدءاً من منتصف مارس 2026، في سابقة هي الأولى من نوعها عالمياً لاستخدام البنية التحتية المشفرة كآلية إيراد سيادي عند نقطة اختناق بحرية حيوية. وتشير تقديرات الموقع إلى أن هذا النظام قد يولد عوائد يومية تصل إلى 20 مليون دولار من ناقلات النفط وحدها، مع توقعات بارتفاع الإيرادات الشهرية لتتراوح بين 600 و800 مليون دولار في حال توسيع النطاق ليشمل سفن الغاز الطبيعي المُسال.

وتهدف طهران من خلال تسوية المدفوعات عبر "الكريبتو" إلى تجاوز نظام البنوك المراسلة الأميركي وضمان سرعة التنفيذ، ما يجعل اعتراض هذه المبالغ في الوقت الفعلي تحدياً تقنياً كبيراً. وتجري آلية العمل عبر تواصل مشغلي السفن مع وسيط تابع للحرس الثوري لتقديم سجلات الملكية وبيانات الشحنة والوجهة وتتبع AIS، ليتولى الحرس الثوري فحص السفينة والتأكد من عدم ارتباطها بالولايات المتحدة أو إسرائيل، حيث يُحظر عبور سفن الدول المصنفة "معادية" بشكل كامل.

وفي إطار هذا النظام، تعتمد إيران تصنيفاً خماسياً للجنسيات حسب درجات "الود" لتحديد قيمة الرسوم، وفق الموقع ذاته، بحيث تمنح الدول الصديقة معدلات مخفضة تبدأ من 0.50 إلى 1 دولار لكل برميل نفط خام، ما يعني أن ناقلة النفط العملاقة المشحونة بالكامل قد تدفع رسوماً تصل إلى 2 مليون دولار. وبمجرد إتمام الدفع، تحصل السفينة على رمز مرور عبر مرسل لاسلكي ومرافقة من بحرية الحرس الثوري عبر ممر شمالي حول جزيرة لارك.

من جهتها، تروج وسائل الإعلام الإيرانية لهذا الإجراء باعتباره ممارسة لسيادة الدولة وليس مجرد تدبير مالي وقت الحرب، مستندة في تبريرها القانوني إلى عدم تصديق إيران على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تحظر رسوم المرور العابر، ما يمنحها الحق في فرض رسوم مقابل خدمات الأمن والإرشاد والمراقبة البيئية.

بوابة رسوم طهران

عملت إيران على تغيير مسار الملاحة المعتاد من وسط المضيق إلى ما وصفته بـ "الممر الآمن" الواقع ضمن مياهها الإقليمية، وهو مسار شمالي يمر بين جزيرة لارك والبر الرئيسي الإيراني وفقاً لتقرير صحيفة الغارديان. ويمنح هذا المسار الجديد السلطات الإيرانية وقوات الحرس الثوري القدرة على إجراء فحص بصري للسفن ومنحها موافقات العبور، وهو ما دفع محللي "لويدز ليست" لإطلاق تسمية "بوابة رسوم طهران" على هذا الممر، معتبرين إياه وسيلة لفرض السيطرة الكاملة على حركة الملاحة.

ورصد محللو "لويدز ليست" قيام سفينتَين على الأقل بدفع رسوم للعبور، إذ وصلت إحدى الدفعات إلى 2 مليون دولار لناقلة نفط خام عملاقة. وتشير التقارير إلى أن هذه المبالغ سُددت باليوان الصيني لتجنب العقوبات الغربية المفروضة على الحرس الثوري من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ما يسهل الالتفاف على النظام المالي الأميركي.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ملاك سفن من اليونان والصين والهند وباكستان بدأوا بالفعل مفاوضات مع الحرس الثوري لتأمين عبور سفنهم، إذ تصل الرسوم المتفاوض عليها مسبقاً إلى مليونَي دولار للناقلات الضخمة، بينما تُعفى السفن الإيرانية من هذه التكاليف. وتشمل قائمة السفن العابرة ناقلات النفط الخام المتجهة إلى الصين، وسفن الغاز البترولي المُسال المتجهة للهند، بالإضافة إلى سفن البضائع التي تنقل السلع الأساسية مثل الصويا والذرة والأرز إلى الموانئ الإيرانية.

وتشير بيانات "لويدز ليست إنتليجنس" إلى أنه في الفترة ما بين 13 مارس و9 إبريل، سجلت حركة الملاحة عبر الطريق الشمالي 122 عملية عبور قامت بها 100 سفينة مختلفة. ورغم أن العديد من هذه السفن ترفع أعلام دول مثل بنما وجزر مارشال ومالطا، إلّا أن أغلبها يتركز في قطاع شحن البضائع السائبة وناقلات المنتجات البترولية التي تنقل الصادرات الإيرانية إلى الأسواق الصينية والهندية على نحوٍ رئيسي.