- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قائمة طويلة من المرشحين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، منتقدًا الرئيس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل، مشيرًا إلى أن القرار بشأن الرئيس الجديد قد يُتخذ بحلول نهاية العام. - تعرضت قيادة البنك المركزي لهجمات من إدارة ترامب، بما في ذلك محاولات لإقالة عضو مجلس المحافظين ليزا كوك، التي دافعت عن نفسها أمام القضاء، مع تحديد المحكمة العليا جلسة استماع في يناير المقبل. - من المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن خفض ثانٍ في أسعار الفائدة هذا العام، وسط غموض اقتصادي بسبب الإغلاق الحكومي، مما يضطر المسؤولين لاتخاذ قرارات دون الاعتماد على البيانات الكاملة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن هناك قائمة طويلة من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، منتقداً رئيسه الحالي جيروم باول الذي تنتهي فترة شغله للمنصب في مايو/ أيار. وأضاف ترامب، خلال مأدبة عشاء في طوكيو ضمن جولته الآسيوية هذا الأسبوع: "لدينا رئيس غير كفء لمجلس الاحتياطي... إنه رجل سيئ، لكنه سيترك منصبه خلال بضعة أشهر، وسيكون لدينا (رئيس) جديد".

كان ترامب قد أكد أمس الاثنين أن القرار بشأن اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم قد يتخذ بحلول نهاية العام. وصرح للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، قائلاً: "ربما بحلول نهاية العام، سنتخذ قراراً بشأن الاحتياطي الاتحادي". وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "سنعقد جولة ثانية، ونأمل أن نقدم قائمة جيدة للرئيس بعد عيد الشكر مباشرة".

وتعرضت قيادة البنك المركزي الأميركي هذا العام لهجمات متكررة من إدارة ترامب، الذي دأب على انتقاد رئيسه جيروم باول عبر منصته "تروث سوشال". ووصف الرئيس الأميركي باول، في منشور على منصته "تروث سوشيال" في إبريل/ نيسان الماضي، بأنه "دائمًا ما يكون متأخرًا جدًّا ومخطئًا". واستهدفت إدارة ترامب أيضاً عضو مجلس المحافظين، ليزا كوك، في محاولة لإقالتها بتهم تتعلق بالاحتيال العقاري. ودافعت كوك عن نفسها أمام القضاء، لتصل القضية إلى المحكمة العليا الأميركية، التي أعلنت أنها ستستمع للمرافعات في يناير/ كانون الأول المقبل.

ويعني توقيت هذه الخطوة أن المحكمة العليا لن تصدر قرارها بشأن بقاء كوك في منصبها قبل نهاية فبراير/ شباط، وهو الموعد الذي يتعيّن فيه على مجلس الاحتياط الفيدرالي تجديد تعيين رؤساء الفروع الإقليمية للبنك، وهي عملية لا تحصل إلى مرة كل خمس سنوات. وقال غانيون من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "يبدو أن احتمالات نجاح ترامب في تنفيذ هذه المناورة قد تضاءلت كثيراً".

ومن المتوقع أن يعلن المركزي في نهاية اجتماعاته، غداً الأربعاء، ثاني خفض في أسعار الفائدة هذا العام، رغم استمرار الغموض بشأن وضع الاقتصاد الأميركي بسبب استمرار الإغلاق الحكومي، ما أدى إلى تعليق نشر معظم البيانات الرسمية الاقتصادية. وبسبب غياب هذه المؤشرات الحيوية حول أداء الاقتصاد الأميركي، سيضطر مسؤولو الاحتياط الفيدرالي إلى تحديد أسعار الفائدة دون الاعتماد على المجموعة الكاملة من البيانات التي يستندون إليها عادة عند اتخاذ قرارهم.

ويتوقع المحللون خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل سعر الفائدة الأساسي إلى ما بين 3.75% و4.00%. وخفض البنك المركزي في سبتمبر/ أيلول الماضي سعر الفائدة الأساسي على الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح في نطاق بين 4.0% و4.25%، مع توقع تنفيذ خفضين إضافيين هذا العام. وسينصب تركيز الأسواق أيضاً على ما إذا كان البنك المركزي ورئيسه جيروم باول سيقدمان توضيحات بشأن إمكانية إقرار دون خفض آخر في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.