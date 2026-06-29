ترامب يماطل في توقيع قانون الإسكان وسط ضغط جمهوري

- تأخر الرئيس ترامب في توقيع مشروع قانون الإسكان المدعوم من الحزبين، مطالبًا بتمرير قانون آخر يشدد قواعد التصويت، رغم عدم توفر الأصوات الكافية لذلك. - أعاد رئيس مجلس النواب إرسال مشروع القانون لترامب، مؤكدًا أهميته في خفض تكاليف المعيشة، ومشيرًا إلى أنه يفي بالوعود الانتخابية للجمهوريين. - يواجه مشروع القانون ثلاثة سيناريوهات: توقيع ترامب ليصبح نافذًا، استخدام الفيتو مع إمكانية تجاوزه، أو عدم اتخاذ إجراء ليصبح نافذًا تلقائيًا بعد 10 أيام.

ماطل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على مدى نحو أسبوع، في توقيع مشروع قانون واسع للإسكان حظي بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، واضعا شرطا سياسيا يتمثل في تمرير مشروع قانون آخر يشدد قواعد حق التصويت، رغم إقرار الجمهوريين بعدم امتلاكهم الأصوات الكافية لتمريره.

واليوم الاثنين، يعيد رئيس مجلس النواب مايك جونسون إرسال مشروع قانون الإسكان إلى مكتب الرئيس، في انتظار توقيعه، ضمن محاولة لاحتواء التوتر بين ترامب ومشرعي حزبه، في مرحلة سياسية حساسة تسبق انتخابات التجديد النصفي.

وقال جونسون، في تصريحات تلفزيونية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن "مشروع القانون يمثل أولوية كبرى للحزب الجمهوري، لأنه يهدف إلى خفض تكاليف المعيشة على الأميركيين". وأضاف "سيصبح هذا القانون نافذاً. أريد بالتأكيد أن يستخدم الرئيس أكبر قلم لديه ليضع توقيعه الشهير بفخر على هذا التشريع".

وأوضح جونسون أنه ناقش أخيراً مع ترامب مشروع القانون باستفاضة، بعد امتناعه عن توقيعه، مؤكداً أن التشريع "يفي بالوعود الانتخابية" التي قدمها الجمهوريون للناخبين.

ويطلق على مشروع القانون اسم "طريق القرن الحادي والعشرين إلى الإسكان"، ووصف بأنه أبرز التشريعات لمعالجة أزمة الإسكان في البلاد، ووصف تمريره بأنه إنجاز نادر في ظل الانقسامات الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، ويستهدف منح الحكومات المحلية صلاحيات أوسع لتشجيع البناء وزيادة المعروض من الإسكان وتقليص القيود بما قد يؤدي لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار والإيجارات.

وكان من المقرر أن يوقع ترامب على مشروع القانون ليصبح قانونا نافذا الأسبوع الماضي، غير أنه ألغى مراسم التوقيع مطالبا حزبه بإقرار قانون إنقاذ أميركا، معتبرا أنه "مسألة طوارئ وطنية"، والذي ينص على إلزام الناخبين بإبراز بطاقة هوية تحمل صورة شخصية عند التصويت، كما يقيد بشدة نظام التصويت عبر البريد.

وشهد اجتماع الرئيس مع المشرعين الجمهوريين، يوم الأربعاء الماضي، توترات بين الطرفين، واشتبك ترامب لفظياً مع السيناتور بيل كاستدي، وتبادلا رفع صوتيهما، لكن كاسيدي رد بغضب على الرئيس عندما طلب منه الجلوس قائلاً: "لن أجلس. أنا لا أعمل عندك (عند ترامب)، وإنما أعمل لصالح سكان ولاية لويزيانا". وضغط ترامب في الاجتماع لتمرير مشروع تشديد قواعد التصويت على زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون للمطالبة بإلغاء آلية يطلق عليها اسم "المماطلة" (Filibuster)، التي يتطلب تجاوزها 60 صوتا بدلا من الأغلبية البسيطة الجمهورية حاليا.

وهناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لمصير قانون الإسكان، أولها توقيعه على التشريع ويصبح نافذا بشكل فوري، وثانيها إذا استخدم ترامب حق الفيتو ضد مشروع القانون، فإن الكونغرس يمتلك السلطة لتجاوز حق النقض، خاصة أنه تم تمريره بـ85 صوتا في مجلس الشيوخ، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الثلثين (67 عضوا)، أما السيناريو الثالث إذا اختار عدم فعل أي شيء (عدم التوقيع وعدم النقض)، فهنا ينقسم الأمر حسب وضع الكونغرس، فإذا كان في حالة انعقاد كما هو حاليا يصبح القانون نافذا تلقائيا بعد 10 أيام، وإذا كان في عطلة يموت التشريع.