ترامب يلوّح بعقبات أمام صفقة نتفليكس ووارنر براذرز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب

إن الحصة السوقية الكبيرة التي تملكها شركة "نتفليكس" في قطاع البث التدفقي قد تشكل تحدياً أمام استحواذها المخطط له على عملاق هوليوود "وارنر براذرز". وأشار ترامب، في حديثه للصحافيين أمس الأحد، إلى مراجعة مكافحة الاحتكار المرتقبة، قائلاً إنه سيشارك في اتخاذ القرار.

وأوضح أنه في حال موافقة الجهات التنظيمية على الصفقة، فسيضع الدمج اثنتين من أكبر خدمات البث في العالم تحت ملكية واحدة، إذ ستضم مكتبة نتفليكس الضخمة وذراعها الإنتاجي إلى قسم التلفزيون والسينما في وارنر، بما في ذلك استوديوهات "دي سي"، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

وقال ترامب إن الصفقة، التي يمكن أن تعيد تشكيل صناعة الترفيه، يجب أن تمر بعملية، وسنرى ما سيحدث. وأضاف أن نتفليكس شركة رائعة، وقاموا بعمل رائع. مشيراً إلى الرئيس التنفيذي للشركة، تيد ساراندوس. وذكر أنه التقى به في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي قبل الإعلان عن الصفقة في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتابع ترامب: "أكن له احتراماً كبيراً، لكن الحصة السوقية كبيرة، لذا علينا أن نرى ما سيحدث"، مضيفاً: "لديهم حصة سوقية كبيرة جداً، وعندما يستحوذون على وارنر براذرز، كما تعلمون، سترتفع هذه الحصة بشكل كبير، لذا لا أعرف". وختم بالقول: "سأشارك في اتخاذ هذا القرار أيضاً، لكن لديهم حصة سوقية كبيرة جداً".

وتعتزم شركة "نتفليكس" العملاقة للبث شراء استوديوهات وأنشطة البث التابعة لشركة "وارنر براذرز" في صفقة تتجاوز قيمتها 82 مليار دولار. وأعربت الشركتان عن ثقتهما في أن الصفقة ستصمد أمام التدقيق الذي ستجريه هيئات المنافسة.

كما ذكرت تقارير إعلامية أن شركة "باراماونت" تعتقد أن لديها فرصة قوية للفوز بعملية المزايدة بسبب علاقتها الوثيقة بالبيت الأبيض. وعلى عكس "نتفليكس"، كانت "باراماونت" تسعى إلى شراء مجموعة "وارنر براذرز ديسكفري" بالكامل، والتي تشمل أيضاً شبكات تلفزيونية مثل شبكة "سي إن إن".

تشهد صناعة البث التدفقي في الولايات المتحدة والعالم منافسة شرسة بين عمالقة المنصات مثل "نتفليكس" و"ديزني بلس" و"أمازون برايم فيديو"، إذ تجاوز عدد المشتركين في هذه الخدمات المليار مشترك عالمياً. ويأتي سعي نتفليكس للاستحواذ على "وارنر براذرز" في سياق سباق السيطرة على المحتوى، بعد أن بلغت قيمة سوق البث التدفقي أكثر من 500 مليار دولار عام 2025، وفق تقديرات مؤسسة "ستاتيستا".

وتمثل الصفقة المحتملة تحوّلاً استراتيجياً كبيراً، إذ تهدف نتفليكس إلى تعزيز مكانتها في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني عبر امتلاك مكتبة ضخمة من الأفلام والعلامات التجارية، من بينها "هاري بوتر" و"دي سي كوميكس". غير أن هذا التوسع يثير مخاوف الهيئات الرقابية الأميركية بشأن الاحتكار وتقليص المنافسة في سوق ترفيهي يعتمد على الابتكار وتنوع المنصات.

ويرى خبراء أن تدخل ترامب في هذا الملف قد يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية، في ظل تصاعد النقاش داخل واشنطن حول هيمنة الشركات الرقمية الكبرى على قطاعات الإعلام والترفيه، واحتمال تأثيرها على حرية المنافسة والمحتوى الإعلامي في السنوات المقبلة

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)