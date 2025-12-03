- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلمح إلى ترشيح كبير مستشاريه الاقتصاديين، كيفن هاسيت، ليحل محل جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياط الفيدرالي في عام 2026، مع تأكيده على إعلان الاسم في بداية العام المقبل. - يتطلب تثبيت مرشح ترامب موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وقد تمت دراسة ملفات عشرة مرشحين، مع بقاء هاسيت كأبرز المرشحين. - هاسيت أعرب عن سعادته بالترشيح، وسط تقارير تؤكد أنه الأوفر حظاً لخلافة باول، الذي تنتهي ولايته في ربيع 2026.

لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه يريد ترشيح كبير مستشاريه الاقتصاديين كيفن هاسيت ليحل مكان رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المنتهية ولايته جيروم باول العام المقبل. وقال ترامب خلال تقديمه ضيوفاً في فعالية في البيت الأبيض حضرها هاسيت، مساء الثلاثاء: "إنها مجموعة عظيمة، وأعتقد أنّ رئيساً محتملاً للاحتياط الفيدرالي موجود هنا أيضاً".

وأضاف وفقاً لوكالة فرانس برس: "لا أعلم، هل يُسمح لنا بقول ذلك، محتمل؟ إنه شخص محترم، وهذا ما أستطيع قوله. شكراً لك يا كيفن". وكان ترامب قد قال، الثلاثاء، إنه سيعلن "على الأرجح في بداية العام المقبل" اسم الشخص الذي يرغب في أن يخلف باول في رئاسة "الاحتياط الفيدرالي". وقال ترامب خلال اجتماع لإدارته: "سنعلن على الأرجح في بداية العام المقبل من يمكن أن يصبح الرئيس الجديد للاحتياط الفيدرالي". وكرّر أنه عرض المنصب على وزير الخزانة سكوت بيسنت، لكن الأخير "لا يريده".

ويتطلّب تثبيت مرشح ترامب لرئاسة "الاحتياط الفيدرالي" في منصبه مصادقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ويبدو أن الإشارة إلى إعلان الاسم في عام 2026 تشكل إرجاء جديداً لهذا التعيين الاستراتيجي الذي تعمل عليه السلطة التنفيذية منذ أشهر عدة. وأشار الرئيس الأميركي، الثلاثاء، إلى أن ملفات عشرة مرشحين تمت دراستها "ويتبقى واحد". ويُعتبر كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب كيفن هاسيت المرشح الأبرز حالياً.

وقال هاسيت لقناة فوكس نيوز، الأحد الماضي، إنه سيكون سعيداً إذا اختاره الرئيس ترامب لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي. وذكرت وكالة بلومبيرغ نيوز، الأسبوع الماضي، أن هاسيت المرشح الأوفر حظاً لخلافة جيروم باول الذي تنتهي ولايته في ربيع 2026. وكان ترامب قد عيّنه في عام 2017 خلال ولايته الرئاسية الأولى، غير أن الملياردير الجمهوري لم يخف يوماً في ولايته الرئاسية الثانية، غير المتتالية، رغبته في إقالة باول، وسط جدل حول ما إذا كانت صلاحيات رئيس البلاد تسمح له بذلك.

(فرانس برس، العربي الجديد)