ترامب يلغي صفقة رقائق داخلية "تهدد" مصالح واشنطن

- أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء صفقة بقيمة 2.9 مليون دولار لشراء رقائق الكمبيوتر من شركة "إمكور" بسبب مخاوف أمنية تتعلق بسيطرة شركة "هي فو" المملوكة لمواطن صيني على التكنولوجيا. - تعتبر صناعة أشباه الموصلات قطاعاً استراتيجياً للأمن القومي الأميركي، مما دفع الولايات المتحدة لتكثيف جهودها للحد من وصول الشركات الصينية إلى التقنيات المتقدمة. - لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة رصدت خطرًا على الأمن القومي يتعلق بإمكانية الوصول إلى الملكية الفكرية لشركة "إمكور" وخبراتها الفنية.

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، مساء الجمعة، بإلغاء صفقة بقيمة 2.9 مليون دولار لشراء رقائق الكمبيوتر اعتبر أنها تهدد المصالح الأمنية الأميركية إذا ظلت الشركة المالكة الحالية "هي فو كورب HieFo" تسيطر على التكنولوجيا. ويلقي الأمر التنفيذي وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، الضوء على صفقة تجارية جذبت اهتماماً محدوداً عندما إعلانها في مايو/أيار 2024 خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن

وتتعلق الصفقة بقيام شركة "إمكور كورب Emcore" المتخصصة في مجال الفضاء الجوي والدفاع ببيع رقائق الكمبيوتر الخاصة بها وعمليات تصنيع الرقائق إلى شركة (هي فو) ومقرها ولاية ديلاوير الأميركية مقابل 2.92 مليون دولار- وهو سعر يشمل افتراض مليون دولار التزامات على الشركة. لكن ترامب يطالب الآن بتخلي (هي فو) عن التكنولوجيا في غضون 180 يوما وأرجع السبب إلى "دليل موثوق" على أن المالك الحالي هو مواطن من الصين.

وتنظر واشنطن إلى صناعة أشباه الموصلات بوصفها قطاعاً استراتيجياً يرتبط بالأمن القومي، في ظل الاستخدامات الواسعة للرقائق الإلكترونية في الصناعات العسكرية، والذكاء الاصطناعي، والسيارات الكهربائية، والاتصالات المتقدمة. وعلى هذا الأساس، كثّفت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة إجراءاتها الرامية إلى الحد من وصول الشركات الصينية إلى التقنيات المتقدمة، سواء عبر فرض قيود على التصدير أو الضغط على حلفائها لتقييد بيع معدات تصنيع الرقائق إلى الصين.

وتأسست شركة "هي فو" بواسطة جينزاو تشانغ وهاري مور. وأفاد بيان صحافي صدر بعد الكشف عن إتمام الصفقة بأن خطط التكنولوجيا التي سيتم الحصول عليه من "إمكور" ستخضع لإشراف فرق الموظفين أنفسهم في مقر الشركة في "ألهامبرا" في كاليفورنيا. ويُلزم الأمر شركة هي فو بالتخلي عن استثماراتها في غضون 180 يومًا، ما لم تمنحها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي لجنة حكومية اتحادية سرية تراجع الصفقات التي تشمل شركات أميركية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مهلة إضافية.

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها وفقاً لوكالة بولمبيرغ، أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) رصدت خطرًا على الأمن القومي ناجمًا عن الصفقة، يتعلق بإمكانية الوصول إلى الملكية الفكرية لشركة إمكور، وخبراتها الفنية، واحتمالية تحويل إمدادات رقائق فوسفيد الإنديوم المصنعة من قبل قسم رقائق إمكور الرقمية بعيدًا عن الولايات المتحدة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)