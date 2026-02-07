ترامب يلغي رسوماً على الهند بعد توقفها عن شراء النفط الروسي

- ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية بعد اتفاقية تجارية مع الهند، حيث تعهدت نيودلهي بالتوقف عن استيراد النفط الروسي وشراء منتجات طاقة أميركية، مما يعزز العلاقات بين البلدين. - الاتفاقية التجارية المؤقتة بين الهند والولايات المتحدة ستعزز شعار "صنع في الهند"، وتفتح فرصًا جديدة للمزارعين ورجال الأعمال، وتخلق فرص عمل للنساء والشباب، وفقًا لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. - فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على النفط الإيراني، مستهدفة 15 كيانًا وشخصين و14 سفينة، وسط تهديدات ترامب بالتدخل عسكريًا في إيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% كان قد فرضها سابقاً على السلع الهندية بسبب مواصلة نيودلهي شراء النفط الروسي، وذلك مع البدء بتنفيذ اتفاقية تجارية توصل إليها الطرفان هذا الأسبوع. بينما فرض عقوبات جديدة على النفط الإيراني رغم بدء محادثات بين الجانبَين أمس في العاصمة العمُانية مسقط. ووفقاً لأمر تنفيذي وقعه ترامب الجمعة، فإن "الهند تعهدت بالتوقف عن استيراد النفط الروسي، سواء على نحوٍ مباشر أو غير مباشر".

كذلك أعلنت نيودلهي عزمها شراءَ منتجات طاقة أميركية والتزامها "إطار عمل مع الولايات المتحدة لتوسيع التعاون الدفاعي على مدى السنوات العشر المقبلة"، وفق ما ورد في الأمر التنفيذي. وستُرفَع الرسوم الأميركية الإضافية البالغة 25% في تمام الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم السبت. ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان ترامب إبرام اتفاقية تجارية مع الهند تنص على خفض الرسوم الجمركية على السلع الهندية مقابل تعهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالتوقف عن شراء النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

وينص الاتفاق أيضاً على خفض واشنطن ما يسمى بالرسوم الجمركية "المتبادلة" على المنتجات الهندية إلى 18%، بعد أن كانت 25%. وأضاف بيان مشترك أصدره البيت الأبيض، أن الهند تعتزم شراء منتجات طاقة وطائرات ومعادن ثمينة ومنتجات تقنية وفحم حجري من الولايات المتحدة بقيمة 500 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتخفف هذه الاتفاقية من حدة التوتر الذي استمر لأشهر بين واشنطن ونيودلهي على خلفية شراء النفط الروسي الذي يعتبر ترامب أنه يموّل نزاعاً يسعى لإنهائه.

كذلك تعيد الاتفاقية العلاقات الوثيقة بين ترامب ومودي، وهو زعيم شعبوي يميني وصفه الرئيس الأميركي ذات يوم بأنه "أحد أعز أصدقائي". وقبل أيام قليلة، قال مودي إنه يشعر بالارتياح إزاء خفض الرسوم الجمركية، لكنه لم يذكر بوضوح ما إذا كانت الهند ستتوقف بالفعل عن شراء النفط الروسي. وذكرت صحيفة هندوستان تايمز أنه لا توجد مؤشرات فورية على أن الهند ستخفض مشترياتها من الطاقة من روسيا إلى الصفر.

Great news for India and USA!



We have agreed on a framework for an Interim Trade Agreement between our two great nations. I thank President Trump for his personal commitment to robust ties between our countries.



This framework reflects the growing depth, trust and dynamism of… https://t.co/zs1ZLzamhd — Narendra Modi (@narendramodi) February 7, 2026

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، إنّ اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزّز شعار "صنع في الهند" من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسب ما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا"، كما شكر رئيس الوزراء الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وأضاف مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "خبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين"، وأكد أن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية، وقال مودي: "إنه يعزّز شعار 'صنع في الهند' عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب".

عقوبات أميركية إضافية على النفط الإيراني

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة الجمعة، فرض عقوبات جديدة على النفط الإيراني، بعد جولة من المحادثات غير المباشرة بين الطرفين في سلطنة عُمان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت، في بيان، إن الرئيس دونالد ترامب "ملتزم تقليص صادرات النظام الإيراني من النفط والبتروكيماويات غير المشروعة في إطار حملة الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة" الأميركية.

وأضاف، وفقاً لوكالة فرانس برس، أنه "بدلاً من الاستثمار في رفاه شعبه وبناه التحتية المتهالكة، يواصل النظام الإيراني تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم وتكثيف قمعه داخل إيران". وأوضحت وزارة الخارجية أن العقوبات الجديدة تستهدف 15 كياناً وشخصين و14 سفينة مرتبطة بتجارة النفط الإيراني، عدد منها يرفع أعلام تركيا والهند والإمارات. ويمر حوالى خمس إجمالي الاستهلاك العالمي عبر مضيق هرمز بين سلطنة عُمان وإيران. وتصدر السعودية والإمارات والكويت والعراق معظم نفطها الخام عبر المضيق، وكذلك إيران العضو في منظمة أوبك.

يأتي هذا الإعلان بعدما اجتمع وفدان، إيراني وأميركي، في مسقط، واتفقا على "مواصلة المفاوضات"، وفق ما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

كذلك يأتي في ظل تصعيد ترامب تهديداته بالتدخل عسكرياً في إيران، وقد نشر قوة بحرية كبيرة في الخليج. وتؤدي العقوبات الأميركية إلى تجميد جميع الأصول التي يمتلكها الأفراد والكيانات المستهدفة في الولايات المتحدة. وتحظر أيضاً على أي شركة أو مواطن أميركي التعامل معهم، تحت طائلة تتبعات قانونية.

وارتفعت أسعار النفط في نهاية التعاملات أمس الجمعة، وسط تزايد قلق المستثمرين من عدم إحراز تقدم كافٍ في المحادثات بين ممثلين من إيران والولايات المتحدة لتفادي وقوع عمل عسكري. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتاً أو 0.74% إلى 68.05 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتاً أو 0.41% إلى 63.55 دولاراً للبرميل.

(فرانس برس، العربي الجديد)